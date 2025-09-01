Domácí

Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. | Foto: Aktuálně.cz

Za kroky při přijetí miliardového bitcoinového daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace. Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo.

O zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu Blažka podle auditu informoval nejpozději 26. května Jiřikovského advokát Kárim Titz. Ministerstvo přesto prostřednictvím ředitelky svého právního odboru zadávalo do 28. května pokyny k převodu bitcoinů, které od úřadu vydražili kupci.

"Z dostupných informací nevyplývá, zda a kdy byl s touto informací obeznámen náměstek anebo ředitelka právního oddělení ministerstva spravedlnosti," napsali auditoři. Policie tehdy část Jiřikovského kryptoměny zajistila v souvislosti s nově zahájeným trestním řízením kvůli jeho působení na darknetovém tržišti Nucleus Market.

Audit nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí bitcoinového daru.

Darovací smlouvu ministerstvo spravedlnosti podle auditu uzavřelo z hlediska obsahu i formy v souladu se zákonem a přijetí kryptoměny je obecně právně přípustné. Postup ministerstva nicméně vykazoval závažné nedostatky, protože úřad neprovedl povinnou předběžnou kontrolu podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádal a nezpracoval komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Neprovedl také úkony, které vyplývají ze zákonné povinnosti postupovat ohledně majetku České republiky s odbornou péčí.

"Absence centrální koordinace a celkového posouzení transakce vedla k tomu, že dar nebyl vyhodnocen jako rizikový, ačkoliv takto měl být posouzen," navázali auditoři na své dílčí závěry, které ministerstvo zveřejnilo na konci července. Poukázali na to, že v době přijetí daru i prodeje bitcoinů mělo ministerstvo informace o Jiřikovského trestní minulosti i dalších relevantních okolnostech. To mělo podle auditorů správně vést ke zvýšené obezřetnosti a k provedení prověrky ve větším rozsahu, než by bylo jinak běžné.

Fakt, že se Blažkovo ministerstvo následně rozhodlo prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ, mohl vést podle názoru auditorů k nižšímu výnosu.

Po přijetí daru také ministerstvo podle auditu nevyužilo dostupné informace o adrese odesílatelovy elektronické peněženky k tomu, aby si ve veřejných zdrojích ověřilo původ prostředků. Touto kontrolou přitom mohlo zjistit, že procházejí z tržiště Nucleus Market. "Na základě tohoto zjištění by pak ministerstvo spravedlnosti nemělo, dle našeho názoru, následně přistoupit k jejich prodeji bez provedení dodatečných opatření k mitigaci (zmírnění) rizik," zmínili auditoři.

Blažek po kritice kvůli přijetí daru rezignoval a pozastavil své členství v ODS. Za svým postupem při přijetí bitcoinů si ale nadále stojí. Na základě časové osy, kterou zveřejnila jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), například zkritizoval postup policie. Podle něj by se žádné aukce bitcoinů neuskutečnily, kdyby policisté informovali už před jejich začátkem vládu a ministerstvo, že Jiřikovského bitcoiny spojují s podezřelým tržištěm.

Kritice podrobil i zadržení Jiřikovského. Policie podle něj po muži chtěla, aby jí prozradil něco na politiky, přičemž mu výměnou nabízela podmíněný trest. Policejní centrála okolnosti přijetí daru nadále prověřuje, a to i pro možné zneužití pravomoci.

 
