Domácí

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 59 minutami
Zástupci opozičního hnutí ANO kritizují to, že stát vyplatí až 50 milionů korun kvůli bitcoinové kauze. Podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka další statisíce vyhodil "za utajený audit a právníky."
Foto: Aktuálně.cz

Havlíček to uvedl na síti X. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek kritizoval rozhodnutí nezveřejnit audit. Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře (SPD) stát bude platit za to, aby se vyhnul veřejnému zúčtování za vlastní pochybení.

Ministerstvo spravedlnosti ve středu  podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) ji označil za férovou pro obě strany, stát podle něj o nic nepřišel a vyhne se možným vleklým právním sporům. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. Se dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody. Části kupců vyplatí kurzový rozdíl, celková částka podle Decroix nepřesáhne 40 až 50 milionů korun.

"Petr Fiala se chlubil miliardou z bitcoinů. Realita? Zatím minus 50 milionů z peněz daňových poplatníků v háji jako odškodné kupujícím, se zbytkem bitcoinů si mohou leda vytapetovat. A další statisíce vyhodili za utajený audit a právníky," uvedl Havlíček.

"Desítky milionů korun navíc bude v této fázi občany stát vypořádání Bitcoingate. K tomu znehodnocené bitcoiny za miliardu. Ministryně Eva Decroix v rámci hry na schovávanou a bez začervenání hovoří o 'kurzovém rozdílu'," napsal místopředseda ANO Radek Vondráček. "Drzost téhle vlády nemá strop. Lumpárny zamést pod koberec, pak se pochválit, a nechat vše zaplatit občany!" dodal.

Ačkoliv vláda dohodu prezentuje jako transparentní a efektivní řešení, které státu ušetří vleklé soudní spory a reputační náklady, ve skutečnosti jde o finanční kompenzaci ve výši až 50 milionů korun, napsal Hrnčíř.

"Stát tak platí za to, aby se vyhnul veřejnému zúčtování za svá vlastní pochybení, kdy přijal bitcoiny, u nichž interní analýzy již dříve varovaly, že se může jednat o výnosy z trestné činnosti. Stát si navíc sporné bitcoiny ponechal, čímž se stal držitelem vysoce rizikového a volatilního aktiva," dodal.

Vláda se ve středu seznámila s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou Decroix nechala vypracovat u externí firmy Grant Thornton k postupům ministerstva a dalších úřadů při přijetí daru. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu.

Michálek kritizoval za rozhodnutí nezveřejnit audit i ministerstvo spravedlnosti, ačkoli Decroix řekla, že ji nemožnost ho zveřejnit netěší, nicméně musí z právního a justičního hlediska respektovat stanovisko státního zastupitelství.

"Ministerstvo spravedlnosti a jemu podléhající olomoucké státní zastupitelství dnes rozhodly, že budou dál plošně tajit drtivou většinu vládních a úředních dokumentů a vzniklý audit. Shodou okolností zrovna před volbami. Za půl roku prý nezvládli vyslechnout svědky. Kdyby Decroix rovnou řekla, že dělá tajný audit, mohli jsme si odpustit tuto šaškárnu. Utajování klíčových dokumentů před Parlamentem je krok zcela výjimečný a pro demokracii nebezpečný," podotkl šéf pirátských poslanců Michálek.

Kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovského stíhá za dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Okolnosti přijetí daru ministerstvem nadále prověřuje, mimo jiné pro možné zneužití pravomoci.

 
Mohlo by vás zajímat

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty
5:07

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám
0:24
domácí Aktuálně.cz Obsah Pavel Blažek Bitcoin Eva Decroix Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právě se děje

před 13 minutami
"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

"To je přece jasný rozpor." Ústavní právník rozebírá (ne)verdikt soudu o Stačilo!

Aktuálně.cz přináší rozhovor s ústavním právníkem Markem Antošem o rozhodnutí soudu vůči kandidátce uskupení Stačilo!
před 22 minutami
"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence
1:00

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence

"Ocitáme se v období přenastavování vztahů velmocí ve světě," říká pro Aktuálně.cz politický geograf a bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský.
před 30 minutami
Ikona Naomi básní o Muchové. Češka vyrovnala rekord z roku 1979, ale není to dobře

Ikona Naomi básní o Muchové. Češka vyrovnala rekord z roku 1979, ale není to dobře

Naomi Ósakaová se dokonce přidala k fanouškům a zazpívala Karolíně Muchové "happy birthday". Teď se s českou nadějí střetne ve čtvrtfinále US Open.
před 38 minutami
Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Od šestého století našeho letopočtu nastala rozsáhlá migrace této východoevropské populace napříč střední a východní Evropou.
před 42 minutami
Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty
5:07

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Aktuálně.cz zachytilo napjatou atmosféru na pražském mítinku ve středu 3. září, na videu jsou propalestinští demonstranti, ale také politici Spolu.
před 57 minutami
Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek.
před 59 minutami
"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Ministerstvo spravedlnosti ve středu  podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský.
Další zprávy