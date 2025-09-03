Domácí

Nezveřejňujte celý bitcoinový audit, mohl by ovlivnit výslechy, žádá prokuratura

Aktualizováno před 1 hodinou
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci požádalo ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS) , aby zpráva z auditu k bitcoinové kauzy nyní nebyla zveřejněna v plném znění. Zpráva podle žalobců popisuje některé skutkové okolnosti případu, jež jsou z pohledu vedených trestních řízení významné a zveřejnění by mohlo ovlivnit aktuální výslechy.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v případu vykonává dozor. Auditorská zpráva podle žalobců představuje komplexní materiál, který popisuje některé skutkové okolnosti případu, zasazuje je do vzájemných souvislostí a dále je rozebírá i z pohledu jejich důsledků.

Policie podle žalobců nyní vyslýchá svědky, kterých se týkají skutečnosti podrobně rozebírané v auditorské zprávě. A jedním z důvodů, proč soud poslal dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského do vazby, bylo i to, aby nemařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Části kupců bitcoinů vyplatí stát kurzový rozdíl

Kupcům darovaných bitcoinů, kteří neobdrželi zaplacenou kryptoměnu, vrátí ministerstvo spravedlnosti peníze a vyplatí jim kurzový rozdíl. Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) nepřesáhne tato částka celkově 40 až 50 milionů korun. Uvedla to na společné tiskové konferenci se zástupci kupců. Zdůraznila, že uzavření dohod nijak nezmenšilo majetek státu.

Ministerstvo ve středu uzavřelo dohody o narovnání se zástupci dvou hlavních skupin kupců, Kirillem Juranem a Pavlem Stehnem. Podle Decroix tím vyřešilo otázku zhruba 95 procent sporných bitcoinů. Kurzový rozdíl teprve bude stanoven, a to k 12. září za účasti znalce. Vypořádání se má pak podle dohody uzavřít v první polovině září. Ministryně řekla, že úřad je připravený zaplatit v krátkém termínu. Nevyřešené zůstávají smlouvy s menšinovými kupujícími, kteří vůči ministerstvu doposud nevznesli nároky.

"Z těchto důvodů se Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obává, že by zveřejnění auditorské zprávy mohlo ovlivnit probíhající výslechy, pokud by vyslýchané osoby měly možnost se předem seznámit s komplexním rozborem rozhodných skutečností a možných právních důsledků, jak je ve zprávě analyzovali auditoři. Lze poukázat na skutečnost, že veřejnost měla možnost se seznámit se základními závěry auditorské zprávy, které jsou obsaženy v již zveřejněném manažerském shrnutí," uvedl Dragoun. Doplnil, že doba trvání této překážky zveřejnění auditorské zprávy bude záviset na rychlosti postupu policejního orgánu při provádění výslechů.

V první části shrnutí auditorská firma Grant Thornton uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily.

Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor. Druhá část apeluje na to, aby se stát systémově připravil na nabývání digitálních aktiv a definoval pojem nakládání s rizikovým majetkem.

Okolnosti případu Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami. Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti chce konečnou zprávu s výsledky externího auditu společně s reakcí VSZ v Olomouci předložit vládě tento týden, napsalo v neděli na síti X. Stanovisko žalobců je důležité pro posouzení, zda může zprávu k přijetí bitcoinového daru zveřejnit celou, aniž by narušilo trestní řízení.

 
