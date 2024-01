Babiš označil Rakušany za magory. Zdůvodnil to zastoupením Zelených ve vládě

Za magory označil ve středu ve Sněmovně předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš rakouské občany. Zdůvodnil to tím, že v rakouské vládě mají zastoupení Zelení. Babiš to řekl během diskuse před projednáváním návrhu na zavedení korespondenční volby.

Zaznělo to v jeho víc než tříhodinovém projevu, když se věnoval výstavbě dálnic. V případě dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic a na rakouskou hranici obvinil rakouskou stranu, že se na stavbu dálnice na svém území vykašlala. Později na síti X napsal, že výrok nebyl směřovaný k občanům Rakouska, ale k Zeleným.

"Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři," prohlásil Babiš. Tvrdil, že rakouská strana dostaví dálnici k české hranici až v roce 2031, což bude podle něj zřejmě až pět let poté, co se postaví z české strany.

Můj výrok samožrejmě nebyl smeřovaný k občanům Rakouska, mluvil jsem o straně Zelených. Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 17, 2024

"A pokud je pravda, že 1. února je nějaký mimořádný summit, tak ať si udělá pan premiér (Petr Fiala, ODS) bilaterálku s panem kancléřem Rakouska, ať mu řekne: Hele, potřebuju, abys stavěl. Je blbé, že my budeme na té hranici 2026 a tomu Rakousku to potrvá ještě do roku 2031, pět let," prohlásil Babiš.

Rakouští Zelení jsou členy koaliční vlády spolu s lidovci. Vládu jmenoval v roce 2020 rakouský prezident Alexander Van der Bellen, který sám v minulosti v čele tamních Zelených stál. Předtím ve vládě Zelení nebyli.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo tento měsíc stavbu předposledního jihočeského úseku dálnice D3 Nažidla - Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku. Poslední úsek mezi Nažidly a Kaplicí nádraží chtějí silničáři začít stavět v následujících měsících. Jihočeská část dálnice má být hotová v roce 2026. Chybí ale ještě středočeská část, kompletní by dálnice z Prahy až k hranicím mohla být do roku 2031. V Rakousku chybí část dálnice mezi Lincem a státními hranicemi. Celý rakouský úsek by měl být dokončený v roce 2031.

Stejné slovo jako na adresu Rakušanů ve středu použil Babiš i na adresu někdejšího prvního místopředsedy Evropské komise, nizozemského politika Franse Timmermanse, který byl do loňska také evropským komisařem pro klima.

"Zamezili jsme tomu, aby ten šílený Timmermans byl předsedou Evropské komise, ten zelený migrační fanatik, normální magor, který ničí tu Evropu. Tomu jsme zamezili," prohlásil Babiš. Timmermans měl v unijní exekutivě na starosti Green Deal (unijní Zelenou dohodu) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií. V roce 2019, tedy v době, kdy byl Babiš premiérem, se neúspěšně ucházel o pozici šéfa Evropské komise.

Stejné slovo jako Babiš, tedy magoři, použil v minulosti na adresu Rakušanů dnes již zesnulý český politik a bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. V roce 2007 to řekl o rakouských odpůrcích jaderné elektrárny Temelín. "Poněvadž ty magory trošku znám, samozřejmě demonstrace budou ještě nekonečně pokračovat, ale nebudou už překážet na silnici," pronesl tehdy před novináři. V Rakousku jeho výrok vyvolal vlnu nevole.