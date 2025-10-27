Už jste se nějak vyrovnal s volební prohrou a odchodem do opozice?
Myslím, že už jsem se s tím dokázal sžít, nějak jsem to rozchodil, ale samozřejmě jsem byl zklamaný. Zejména první týden po volbách mě mrzelo, že jsem čtyři roky pracoval na maximum, dělal jsem, co to jen šlo, ale voliči to neocenili. Řekli si, že chtějí změnu, chtějí jiný styl politiky, a člověk to musí přijmout.
Neměl jste chuť na chvíli vypnout? Přece jen jste jel nadoraz, hodně jste se věnoval i oslovování voličů dům od domu…
Oddych jsem si ale ještě nedal. Bez ohledu na volby pokračuji naplno jako ministr. Teď nás ovšem čeká prodloužený víkend se státním svátkem, takže trochu času na oddych bude. Velmi rád bych si vzal delší dovolenou po Novém roce, ale bude záležet na tom, jaký bude přesně program Poslanecké sněmovny.
Neočekával jste ale tak trochu volební prohru? Zejména když všechny předvolební průzkumy avizovaly, že ANO jasně vyhraje a vás nejspíš čeká opozice?
Uvědomoval jsem si, že taháme za kratší konec, ale nemůžete dělat předvolební kampaň, kdybyste vnitřně nevěřil ve vítězství. Nejsem člověk, který věci odchodí. Máte kolem sebe tým, který musí vidět, že do toho jdete s naprostým zápalem a nasazením. Chcete podat co nejlepší výkon.
Na druhé straně jsem říkal, že výsledek nad 20 procent hlasů nebudu považovat za špatný. Takže výsledek pro Spolu není nakonec tak špatný. Jenže hnutí ANO uteklo o parník, a navíc téměř milion hlasů tentokrát nepropadlo oproti minulým volbám. Což nakonec rozhodlo, SPD a Motoristé sobě se do sněmovny dostaly.
Přesto se občas objevují hlasy i některých vládních voličů, že by KDU-ČSL i jiné dosud vládní strany mohly nějak ANO podpořit nebo s ním dokonce vládnout, aby byl eliminovaný především vliv SPD. Neuvažujete nad tím?
Spousta lidí mi skutečně píše, že bychom neměli nějakým způsobem ANO podpořit, ale já říkám, že to není správná cesta. Voliči přece jasně řekli: My současnou vládu nechceme, my chceme vládu Andreje Babiše s SPD a Motoristy sobě.
Můžu si o tom myslet cokoliv, ale jako demokrat to musím přijmout, i když se mi to nelíbí. Kdybychom to teď nějak "roubovali" stylem podpory hnutí ANO, tak by to neodráželo výsledek voleb.
Vy osobně jste přesvědčený, že jako lidovci nemáte jít do vlády s ANO?
To je jasné, že ne. Opakovaně to říkám a zároveň připomínám, že v roce 2017, po vítězství ANO, jsme mohli jít do vlády s tímto hnutím. A nešli jsme. Byli jsme s ním ve vládě Bohuslava Sobotky do roku 2017, ale některé životní zkušenosti opakovat nechcete. Chápu, že spousta lidí to vidí jinak, ale už jsem s Andrejem Babišem spolupracoval a nechci už něco takového lidsky ani politicky zažít.
No ale co kdyby byl třeba nakonec premiérem Karel Havlíček?
Dokud bude Andrej Babiš, tak se bez něj v ANO nic nerozhodne. Bez ohledu na to, jestli bude, nebo nebude sedět ve vládě.
Lidé mi tvrdili, že se tak špatně nemají
A co projekt Spolu, je mrtvý? Končí spolupráce ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pod jednou střechou?
Minimálně pro tyto měsíce je to projekt, který spí. Ale příští rok musí dojít k nějaké spolupráci alespoň v senátních volbách, a to jak v rámci Spolu, tak se STAN. V minulosti se totiž ukázalo, že obvod, v němž se neumíme domluvit, naservírujeme hnutí ANO, které tam senátní volby vyhrává.
To byl případ naší bývalé senátorky Šárky Jelínkové v obvodu, kde nakonec vyhrála Jana Zwyrtek Hamplová. Nebo naposledy Prostějov, kde chybělo našemu kandidátovi několik málo hlasů, aby prošel do druhého kola.
“Volby jsou o emocích a peněžence. A tam jsme to prohráli,” odpovídá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na otázku, proč vláda Petra Fialy prohrála volby. Mnohem více najdete v pondělí na webu @Aktualnecz v rozhovoru, který jsme dělali s kolegyní @jaromerskapetra pic.twitter.com/AL1UT5Ka29— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 26, 2025
Takže jste pro jednotný postup ve volbách proti ANO?
Jsem pro to, abychom se s ODS, TOP 09 a případně se STAN uměli dohodnout. Nelze vyloučit, že před příštími volbami si strany Spolu řeknou, že nějakou formu spolupráce obnoví.
Pokud jde o další volby do sněmovny, ty budou až skoro za čtyři roky, což je v politickém světě strašně dlouhá doba. Uvidíme, jak se bude vyvíjet naše práce v opozici, jak se budou vyvíjet preference, jak bude fungovat vládní koalice. Teď nejde ohledně budoucnosti Spolu nic předvídat.
Jenže jakmile se poprvé objeví volební preference samotných lidovců už bez Spolu, tak vám patrně naskočí tak dvě, tři procenta. A bude vás všude pronásledovat otázka, co s tím chcete jako lidovci dělat, pokud nemíníte za čtyři roky zmizet z Poslanecké sněmovny…
Jsem si vědom, že si teď musíme ještě více vyhrnout rukávy. Od první minuty rozjezdu nové sněmovny nás čeká velmi tvrdá práce. Já už si chystám první návrhy zákonů, stejně jako pozměňovací návrhy, které začnu předkládat okamžitě poté, co skončím jako ministr a začnu pracovat jako opoziční poslanec.
Vůbec nesedím v rukama v klíně, jsem si vědom, že pro nás bude první půlrok velmi klíčový. Jakmile se začnou měřit preference samotné KDU-ČSL, tak se musíme co nejdříve vyhoupnout alespoň k pěti procentům.
To je budoucnost lidovců, ale co ta vaše? Jaké máte plány, ambice? Chcete se vrátit do vedení strany? Nebo budete prosazovat, aby ještě větší šanci dostali mladší členové, zejména když se teď prosadili ve volbách do sněmovny?
Opravdu jsem nad sebou takto nepřemýšlel. Já jsem spolustraníkům v našem předsednictvu sdělil, že mám velké zkušenosti z exekutivy i z politicky-manažerské práce a jsem připraven je dát plně ve prospěch naší strany.
Ale nikam se netlačím, neříkám si o nějakou pozici, říkám jediné: "Jestli vám dává logiku, aby Marian Jurečka něco dělal kromě své standardní práce ve sněmovně a ve svém volebním regionu, tak jsem připravený pomoc tam, kde bude potřeba." Takže uvidíme, jaká bude moje konkrétní role.
A co prostor pro mladší členy?
Z nich mám velkou radost, moc mě těší, že v našem 16členném klubu je devět nových poslankyň a poslanců. Jsou talentovaní, kampaň si odpracovali a já jsem přesvědčený, že v budoucnosti se stanou známými politiky.
Nezvažujete po několika letech ve vrcholové politice nějaký oddych nebo dokonce přestávku? Už jen proto, že máte hned několik synů, kteří určitě velmi rychle rostou. Sám víte, že někteří poslanci letos kvůli rodině už ani nekandidovali…
U mě by nedávalo nyní logiku, kdybych si dával nějakou přestávku - už proto, že mám čerstvý poslanecký mandát s velkým množstvím preferenčních hlasů od voličů. Nemůžu ovšem vyloučit, že toto bude třeba moje poslední volební období, uvidíme, jak se všechno vyvine. Uznávám, že jsem možná politicky už poměrně starý, byť věkem ještě ne.
Vraťme se ještě k volbám: proč jste je podle vás prohráli především?
Když se podíváme na makroekonomická čísla, tak je zřejmé, že se nám daří, že Česko má velmi dobou trajektorii růstu, příznivé jsou i různé statistiky: nezaměstnanost, ekonomický růst, nízké zadlužení v kontextu celé Evropy. Tak bych mohl pokračovat…
A přesto jste prohráli.
My jsme to nezvládli z pohledu emocí voličů. Někdy v letech 2022 a 2023 se opozici podařilo lépe dostat lidem do hlavy věty typu, že jsme okradli důchodce. Přitom je to nesmysl. My jsme nikoho neokradli. Důchody plně valorizujeme, dokonce nad míru inflace. Ale tato negativní emoce se dostala do společnosti.
Nebo argumentace opozice ve stylu, že jsme spálená země. Přitom je tady největší stavebně dopravní boom, bezplatné školství i zdravotnictví. Když jsem chodil během kampaně mezi lidmi, tak bylo zajímavé, že ti, kteří cestují po světě, mi říkali: Víme, že žijeme v jedné z nejlepších zemí světa.
A co jste slyšel od kritiků vlády, když jste procházel mnoho a mnoho měst, vesnic i domů?
Když jsem zeptal těch lidí, kteří mi řekli, že nás nebudou volit, v čem konkrétně se mají špatně, tak mi u svých dveří či branky říkali: "No, my se vlastně tak špatně nemáme, ale slyšeli jsme, máme pocit, že se žije špatně." A já viděl, že to není od nich nic racionálního.
Člověk zjišťuje, že volby nejsou o racionalitě, ale o emocích, o peněžence. A tam jsme to prohráli. Protože jsme lidem nebyli schopni říct a dokázat: Ano, všechno, co jsme udělali, je krátkodobě nepopulární, ale dlouhodobě to povede k tomu, že se budeme mít dobře.
Ale určitě se vláda dopustila některých chyb, stejně jako vy sám. Souhlasíte?
Samozřejmě, mohl jsem například lépe vysvětlovat vše kolem důchodové reformy. Když jsem nedávno napsal na sociální sítě dlouhý status, co a proč jsme kolem důchodů udělali, jak moc to bylo prospěšné, tak to mělo několik set sdílení. A lidé mi psali: "Wau, to jsme ani nevěděli." A já jim odepisoval, že jsem to takto vysvětloval celou dobu. Ale vždycky můžete dělat věci lépe…
Co jste mohli udělat lépe? A proč jste to neudělali?
Byl jsem nedávno v Moldavsku, kde získala nad 50 procent hlasů proevropská strana. A to přesto, že tam měli mnohem větší inflaci. Ale jejich ministr mi říkal, že dělali velmi intenzivní vládní komunikační kampaň. Když se objevila například nějaká dezinformace, oni okamžitě začali mnoha způsoby a na mnoha kanálech vysvětlovat, že je to lež a jaká je pravda. A dělali to velmi důsledně. Možná jsme na podobném principu měli toto dělat v agendách našich resortů.
Daňové zvýhodnění rodin s dětmi i spravedlivější důchody
Krátce před volbami jste řekl, že chcete další daňové změny, konkrétně má jít o zvýhodnění rodin s dětmi. O něčem podobném mluví i zástupci hnutí ANO, podpoříte je v tom jako strana?
Já to navrhnu. Nebudu čekat, až to navrhne budoucí vláda, protože tohle je věc, o které jsme mluvili interně, ale nenašli jsme k tomu podporu. U lidí s nejnižšími příjmy chceme, aby jejich sleva na dani byla uplatnitelná až do daňového bonusu. A je daleko smysluplnější, když si celou část příjmu vydělají svou prací bez složité administrativy v dávkové oblasti. Budu také navrhovat i vyšší slevy na děti.
Proč jste to nenavrhli dřív?
Na tom jsme se nebyli schopni dohodnout v rámci koalice.
Budete tedy v tomhle hlasovat s budoucí vládou?
Podle všech dosavadních výroků by takové změny měly být prosaditelné.
Hnutí ANO chce vrátit slevu na manželku nebo zastavit růst odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Něco z toho byste podpořil?
Tohle bych nepodpořil. Sleva na nepracující manželku se v polovině případů týkala těch, co nepečují o malé dítě. A mě to dává logiku tam, kde máme manželku, maminku, která pečuje o malé dítě. Bude to mít nějaké rozpočtové dopady, které jdou do jednotek miliard korun.
A u toho růstu odvodů pro OSVČ?
Dnes díky tomu postupnému zvýšení odvodů, které bylo rozloženo do tří let, budou mít OSVČ výrazné zvýšení svých budoucí důchodů. Dnes na důchod OSVČ přispívá ve svých odvodech zaměstnanec a zaměstnavatel. A my jsme se snažili alespoň částečně toto sblížit. On za to získává násobně víc, než odvádí. To není tak, že odvede korunu a o korunu se mu zvýší důchod. Získává násobně víc. Lidem se to vrátí ve výrazném zvýšení důchodů v budoucnu.
Také jsme výrazně eliminovali další problém v systému. To bylo to, že nízké důchody měly maminky, které pečovaly o děti nebo o někoho blízkého, když byly dlouho na mateřské. Anebo lidé, kteří si platili nízké odvody v rámci OSVČ, a pak skončili v dávkovém systému.
Předseda poslaneckého klubu lidovců Tom Philipp řekl, že sice na budoucí vládě nebudete jako strana participovat, ale budete spolupracovat. Kde všude si dovedete představit, že byste hlasovali s budoucí vládou?
Za nás určitě platí - a to od okamžiku, kdy byly oznámeny výsledky voleb -, že lidovci jsou připraveni být konstruktivní opozicí a hledat podporu a shodu na věcech, které se týkají strategických zahraničních věcí a bezpečnostních otázek. Jsme připraveni diskutovat o klíčových věcech v oblasti energetiky, daňové i důchodové oblasti.
Neříkám, že jsme připraveni podpořit cokoli, to určitě ne. Ale pokud o to budoucí vláda bude stát, jsme připraveni sednout k jednacímu stolu.
Budete se nějak snažit zabránit tomu avizovanému plánu vrátit věk odchodu do důchodu z 67 na 65 let?
Určitě ano.
Jakým způsobem?
Argumenty. Nejsem ten, kdo by tady hodiny a hodiny řečnil. Já jsem i pro pana prezidenta nechal spočítat, že kdyby se naplnily všechny sliby hnutí ANO v důchodové oblasti, tak v tom dlouhodobém horizontu jde o výpadek 240 miliard korun ročně. Tři procenta HDP. Když ty změny udělají, tak se nepropíšou v době jejich čtyřletého vládnutí. Propíšou se až po roce 2032, ale pak už to bude velmi rychlé.
Když ty změny udělají, tak jim volič krátkodobě zatleská, ale děti a produktivní generace to tvrdě zaplatí. A jsme v období, kdy se nejvíc zvyšují úroky z financování státního dluhu za posledních 20 let, poslední emise dluhopisů byla 4,4 procenta. To znamená, že když si půjčíte sto miliard na pětiletý dluhopis, tak zaplatíte za pět let 22 miliard na úrocích…
A co vám na to pan prezident řekl?
Apeloval jsem na něj, aby využil autority svého úřadu a pomohl v přesvědčování. Když nastoupil do úřadu, tak řekl, že se o ty věci spojené s důchodovou reformou bude zajímat a že stojí o to, aby tady byl udržitelný důchodový systém a udržitelné veřejné finance.
Já jsem mu toto všechno popsal. Teď jsme ve velmi specifické situaci. I kvůli změnám, které jsme udělali, budeme mít v příštím roce plus sedm miliard korun, o rok později plus 27 miliard korun a o rok později plus 40 miliard korun na důchodovém účtu. A ty přebytky budou do roku 2032. Vláda bude říkat: Není to potřeba, vrátíme to na 65 let. A zanechá totální průšvih po roce 2032 nějaké budoucí vládě.
Myslíte si, že vám prezident těmi argumenty pomůže přesvědčit hnutí ANO, ať to nedělá?
Jsem zvědavý, jak se ta budoucí vláda dohodne. Když jsem si počítal programové priority Motoristů, tak ti velmi usilovali o to, aby tady za čtyři roky byly vyrovnané finance. A jestli chtějí tenhle cíl, tak ten se nedá realizovat, pokud začnete neuváženě sahat do důchodového systému.
Co by pro ministerstvo práce znamenalo rozpočtové provizorium?
Ta situace už tady byla v roce 2022, když jsme nastoupili my jako vláda. Vyzkoušeli jsme si systémově, že to není problém. My coby ministerstvo průmyslu - ale i ostatní resorty, kde je třeba nějaké financování, kdy posíláte peníze na kraje a do regionů - víme, že jsme schopni to zvládnout. Zákon je v tomhle nastaven dobře, vycházíte z roku 2025…
Ale některým státním zaměstnancům se nebudou zvyšovat platy. Těm, kteří to mají dané zákonem, sice ano, ale jiným se zvyšují rozhodnutím vlády. Jak to tedy bude, přijdou o ten přídavek?
Vycházelo by se z toho, že resortní kapitola může utrácet jednu dvanáctinu. Ti lidé by měli, předpokládám, platy na stejné úrovni jako doposud. Pokud přijde nový rozpočet, není problém to těm lidem doplatit, dát jim odměny.
Mimochodem, my v tom rozpočtu, který jsme jako vláda zpracovali, počítáme s 2200 korunami na osobu, je tam tedy navrženo zvýšení. Je na té vládě, jak s tím naloží. Jestli část toho ukrojí do tarifů, kolik z toho ukrojí do tarifů…
Je tedy možné jim to doplatit zpětně?
Jasně.
Pár týdnů v Africe
Neříká vám manželka, abyste zpomalil?
Od rodiny mám stále podporu. Když manželka vidí, co všechno se mi podařilo na ministerstvu udělat a kolik změn přineslo naší zemi spoustu užitku, tak oba vidíme, že má práce má smysl. Byť je to někdy na úkor rodiny, ale také s podporou rodiny.
Pro rodinu muselo být obtížné už to, že jste byl čtyři roky ministrem zemědělství…
Tehdy to byla moje srdečná záležitost, strašně mě to bavilo. Ve srovnání s tím je práce na ministerstvu práce a sociálních věcí politicky velmi nevděčná, ministr tady bude vždycky neoblíbený. Ale já jsem opravdu přesvědčený, že moje práce tady má hluboký smysl. Až se jednou budu ohlížet za svým životem, tak si řeknu: ano, tady to mělo fakt smysl, protože jsme udělali spoustu dobrých věcí.
Když jste se zmiňoval o odpočinku po Novém roce, kam hodláte vyrazit?
Nejraději bych se zvedl a odjel na pár týdnů do Afriky.
Do Afriky? A co tam chcete několik týdnů dělat?
Chci vzít motorku a jet někde od Maroka dolů. Neřeknu vám přesnou trasu, tu ještě nemám naplánovanou.
A proč právě Afrika?
Přijde mi jako neuvěřitelně zajímavý kontinent, který pro mnoho Evropanů zůstává bokem. Já se tam ale rád vracím nejen pracovně, ale i soukromě. Uvidím, jak bude v lednu jednat sněmovna. Ale jak bude možnost vzít si volno, tak moje cesta povede do Afriky.
Vy máte nějakou motorku, nejen traktory? Na čem přesně byste jel?
To ještě uvidíme (směje se). Rád bych se i v pořádku vrátil, nechci jet proto na něčem, co by znamenalo, že by mi museli posílat v krabici náhradní díly, abych mohl vůbec jezdit.