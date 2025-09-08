Sociální podporu bere i rodina s 50 tisíci korun čistého. To brzy skončí

Spuštění zcela nového systému naplánovala vláda na období voleb, což kritizují někteří zástupci opozice.
"V tuto chvíli se teprve školí školitelé, kteří pak mají školit úředníky. Systém neprošel žádným provozem, ten vzoreček výpočtu stále neznáme," vypočítává obavy poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Aleš Juchelka.
Co je superdávka?
Čtyři dosavadní sociální dávky - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - nahradí jedna sjednocená dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka. Bude mít celkem čtyři složky - živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. Podle odhadů ministerstva práce se dávka bude týkat zhruba 400 tisíc domácností a celkem asi 850 tisíc lidí.
Stát nakonec získá víc času. Ti co v současné době pobírají sociální podporu, mohou o superdávku žádat od prvního října, po schválení a přiznání dávky mu až do konce příštího dubna ale bude stát posílat původní výši podpory.
První vyplacení superdávky bude po přiznání nároku následovat v květnu 2026, upozorňuje úřad práce na svých internetových stránkách.
Deník Aktuálně.cz oslovil pracovníka úřadu práce, který v květnu pod podmínkou anonymity poskytl rozhovor s tím, že se obává, aby se vše stihlo. "Jediné školení, které jsme doposud absolvovali, bylo to legislativní," říká. Od května daly výpověď desítky lidí," dodává.
Dotyčný se obává náporu, kdy lidé znovu budou chodit na pobočku, přestože o superdávku si mohou žádat i online.
Vstupenkou do sociální pomoci bude nově majetkový test. "Žadatelé mají dávat čestné prohlášení, jsem zvědavý, jak to přes banky, katastr a registr vozidel budou úředníci zvládat ověřovat," namítá poslanec Juchelka.
Na dávku dosáhnou jen ti, kteří budou mít jen jednu vlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení a případně jednu další nemovitost. Domácnost také může vlastnit jedno auto na každého člena domácnosti. A zkoumat se bude i výše úspor.
Úřad práce tvrdí, že přípravy jdou podle plánu. "V přípravách na superdávku pokračujeme podle harmonogramu celého projektu, od úpravy jednotlivých postupů, vybavení poboček technikou, posilování bezpečnosti, přípravy komunikace na stávající klienty až po implementaci různých procesů na celostátní i regionální úrovni," říká mluvčí Kateřina Pavlíková.
"Zároveň průběžně probíhají nábory nových pracovníků na neobsazená pracovní nebo služební místa," dodává.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sliboval i kalkulačku superdávky, ta přitom dosud není a statisíce lidí, kteří budou muset přejít na superdávku, nevědí, na co se mají připravit.
Sám ministr přitom už dřív řekl, že části žadatelů asi dávky klesnou. Vysvětloval to tím, že některé domácnosti by vzhledem ke svým vysokým příjmům podporu státu inkasovat neměly, což je i jeden z hlavních cílů superdávky. Eliminovat ty, kteří sice dávky pobírají, ale nejsou na tom špatně.
Podle Jurečky totiž byla mezi příjemci sociální podpory státu i rodina s čistým příjmem padesát tisíc korun. Šéf resortu práce přitom slíbil, že zveřejní kalkulačku, aby si lidé dopředu mohli spočítat, jak na tom budou a jak se jejich dávky změní.
"My kalkulačku uděláme, ale potřebuji to udělat v okamžiku, až budu vědět, s jakými parametry do té kalkulačky mohu počítat, a to nelze udělat před třetím čtením," říkal Jurečka na konci března ve sněmovně během projednávání zákona ve třetím čtení.
Úřad práce zatím zveřejnil podrobné instrukce na svých stránkách. Například u těch, co už pobírají nějakou dávku, "je třeba, aby od 1. října do 31. prosince podali v průběhu tohoto celého období žádost o superdávku".
Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si dotyčný v takovém případě může požádat jako nový klient od ledna 2026, píše úřad na svých stránkách.
Novým žadatelům, kteří dosud nepobírali žádné dávky a podají si v rozmezí od letošního října do konce roku žádost o superdávku, bude žádost vyřízena během 90 dní. U žádostí podaných od 1. ledna 2026 bude doba pro zpracování 30 dní, píše úřad.