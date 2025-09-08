Domácí

Sociální podporu bere i rodina s 50 tisíci korun čistého. To brzy skončí

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Do startu revoluce v sociálních dávkách zbývají zhruba tři týdny. Úřady práce se chystají na spuštění zcela nového systému, kdy se čtyři dosavadní formy podpor sloučí v jednu takzvanou superdávku. Lidé o ni budou smět žádat už od října. Úplně první superdávku ale nakonec stát pošle až příští rok v květnu.
Marian Jurečka: Některé domácnosti by vzhledem ke svým vysokým příjmům podporu státu inkasovat neměly.
Marian Jurečka: Některé domácnosti by vzhledem ke svým vysokým příjmům podporu státu inkasovat neměly. | Foto: Radek Bartoníček

Spuštění zcela nového systému naplánovala vláda na období voleb, což kritizují někteří zástupci opozice.

"V tuto chvíli se teprve školí školitelé, kteří pak mají školit úředníky. Systém neprošel žádným provozem, ten vzoreček výpočtu stále neznáme," vypočítává obavy poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Aleš Juchelka.

Co je superdávka?

Čtyři dosavadní sociální dávky - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení - nahradí jedna sjednocená dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka. Bude mít celkem čtyři složky - živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. Podle odhadů ministerstva práce se dávka bude týkat zhruba 400 tisíc domácností a celkem asi 850 tisíc lidí.

Stát nakonec získá víc času. Ti co v současné době pobírají sociální podporu, mohou o superdávku žádat od prvního října, po schválení a přiznání dávky mu až do konce příštího dubna ale bude stát posílat původní výši podpory.

První vyplacení superdávky bude po přiznání nároku následovat v květnu 2026, upozorňuje úřad práce na svých internetových stránkách.

Deník Aktuálně.cz oslovil pracovníka úřadu práce, který v květnu pod podmínkou anonymity poskytl rozhovor s tím, že se obává, aby se vše stihlo. "Jediné školení, které jsme doposud absolvovali, bylo to legislativní," říká. Od května daly výpověď desítky lidí," dodává.

Dotyčný se obává náporu, kdy lidé znovu budou chodit na pobočku, přestože o superdávku si mohou žádat i online.

Vstupenkou do sociální pomoci bude nově majetkový test. "Žadatelé mají dávat čestné prohlášení, jsem zvědavý, jak to přes banky, katastr a registr vozidel budou úředníci zvládat ověřovat," namítá poslanec Juchelka.

Související

Průšvih s Jurečkovou superdávkou? Nemáme ještě ani software, hrozí se úředník

Spotlight Aktuálně.cz - Marian Jurečka

Na dávku dosáhnou jen ti, kteří budou mít jen jednu vlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení a případně jednu další nemovitost. Domácnost také může vlastnit jedno auto na každého člena domácnosti. A zkoumat se bude i výše úspor.

Úřad práce tvrdí, že přípravy jdou podle plánu. "V přípravách na superdávku pokračujeme podle harmonogramu celého projektu, od úpravy jednotlivých postupů, vybavení poboček technikou, posilování bezpečnosti, přípravy komunikace na stávající klienty až po implementaci různých procesů na celostátní i regionální úrovni," říká mluvčí Kateřina Pavlíková.

"Zároveň průběžně probíhají nábory nových pracovníků na neobsazená pracovní nebo služební místa," dodává.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sliboval i kalkulačku superdávky, ta přitom dosud není a statisíce lidí, kteří budou muset přejít na superdávku, nevědí, na co se mají připravit.

Sám ministr přitom už dřív řekl, že části žadatelů asi dávky klesnou. Vysvětloval to tím, že některé domácnosti by vzhledem ke svým vysokým příjmům podporu státu inkasovat neměly, což je i jeden z hlavních cílů superdávky. Eliminovat ty, kteří sice dávky pobírají, ale nejsou na tom špatně.

Podle Jurečky totiž byla mezi příjemci sociální podpory státu i rodina s čistým příjmem padesát tisíc korun. Šéf resortu práce přitom slíbil, že zveřejní kalkulačku, aby si lidé dopředu mohli spočítat, jak na tom budou a jak se jejich dávky změní.

"My kalkulačku uděláme, ale potřebuji to udělat v okamžiku, až budu vědět, s jakými parametry do té kalkulačky mohu počítat, a to nelze udělat před třetím čtením," říkal Jurečka na konci března ve sněmovně během projednávání zákona ve třetím čtení.

Související

Jurečkův paradox. Superdávka nažene lidi k práci načerno, namítají kritici

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka odmírá kritiku spolustraníků, že by se málo vymezoval vůči politice ODS

Úřad práce zatím zveřejnil podrobné instrukce na svých stránkách. Například u těch, co už pobírají nějakou dávku, "je třeba, aby od 1. října do 31. prosince podali v průběhu tohoto celého období žádost o superdávku".

Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si dotyčný v takovém případě může požádat jako nový klient od ledna 2026, píše úřad na svých stránkách.

Novým žadatelům, kteří dosud nepobírali žádné dávky a podají si v rozmezí od letošního října do konce roku žádost o superdávku, bude žádost vyřízena během 90 dní. U žádostí podaných od 1. ledna 2026 bude doba pro zpracování 30 dní, píše úřad.

 
Mohlo by vás zajímat

Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

Šéfka majetkového úřadu koupila velmi výhodně pozemek od Sekyra Group

Šéfka majetkového úřadu koupila velmi výhodně pozemek od Sekyra Group

Tichá epidemie sebevražd. Denně si v Česku vezmou život čtyři lidé

Tichá epidemie sebevražd. Denně si v Česku vezmou život čtyři lidé
domácí Aktuálně.cz ekonomika Obsah podpora Marian Jurečka úřad práce sociální dávky Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Pachatel údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích.
před 7 minutami
Z Alcarazova věku jde strach, je nejlepší, líčí expert. Dožene Nadala a spol.?

Z Alcarazova věku jde strach, je nejlepší, líčí expert. Dožene Nadala a spol.?

Španěl ukořistil ve 22 letech na US Open další titul a v tenisovém světě už se mluví o rekordech.
před 25 minutami
Do Sýrie se od pádu Asadova režimu vrátilo z Německa méně než 2000 lidí

Do Sýrie se od pádu Asadova režimu vrátilo z Německa méně než 2000 lidí

Za stejné období podalo v Německu novou žádost o azyl 17 650 Syřanů.
před 37 minutami
Uniklé fotky konceptu Octavie už se šíří internetem, ze strachu z pokuty začaly mizet

Uniklé fotky konceptu Octavie už se šíří internetem, ze strachu z pokuty začaly mizet

Škoda Auto dnes, tedy v pondělí 8. září, představí v Mnichově koncept Vision O. Diváci budou moci sledovat premiéru živě, přenos začíná v 17:30.
před 1 hodinou
"To není obrana, ale vyhlazování národa." Španělský premiér zvyšuje tlak na Izrael

"To není obrana, ale vyhlazování národa." Španělský premiér zvyšuje tlak na Izrael

Španělsko v Evropské unii patří mezi státy, které jsou nejkritičtější vůči počínání Izraele v Pásmu Gazy.
před 1 hodinou
Slovníček Robbieho Williamse: „fuckin“ a spojka „and“. Show v Praze byla nevídaná

Slovníček Robbieho Williamse: „fuckin“ a spojka „and“. Show v Praze byla nevídaná

Na počátku svého nedělního koncertu zpěvák prohlásil, že se rozhodl stát největším bavičem této planety. A na konci se publiku nechtělo domů.
Aktualizováno před 1 hodinou
České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

České stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, průmyslová výroba o skoro dvě procenta

Stavební výroba letos meziročně vzrostla v každém měsíci. Dvouciferný meziroční růst evidují statistici potřetí v řadě, v květnu o 13,6 procenta.
Další zprávy