Na rodičovskou místo mámy babička nebo děda. ANO před volbami oprášilo plán TOP 09

"Tohle není zase tak výrazná legislativní úprava, která by vyžadovala diskusi. Myslím, že by trvalo rok to připravit," říká Juchelka. "Rád bych se do toho pustil, i kdybych byl jen poslancem," tvrdí.
Podle Juchelky by rodičovskou v plné výši mohl čerpat jeden z prarodičů, pokud by se rodič vrátil do práce. "Máme velký problém v zaměstnávání žen ve věku 55 plus a právě přenositelná rodičovská by to pomohla vyřešit," navrhuje poslanec.
Juchelka tvrdí, že změna by nezatížila státní rozpočet. Stát by z toho naopak profitoval, získával by totiž daň z příjmu lidí, kteří se budou dříve vracet do práce. Výši rodičovského příspěvku Juchelka měnit nechce.
V roce 2015 předložila návrh na přenositelnou rodičovskou Markéta Pekarová Adamová za TOP 09, tenkrát ještě opoziční stranu.
"Tehdy to padlo kvůli neochotě tehdejších vládních stran, zejména ČSSD a ANO, jakýkoliv - byť dobrý, levný a přínosný - nápad opoziční poslankyně podpořit. Drželi se taktiky - nesmí jim nic projít," vzpomíná teď pro deník Aktuálně.cz Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
"Nebylo v tom nic věcného proti samotnému návrhu, pouze politický kalkul, že si pozitivní body mohou připsat vždy jen oni sami," dodává.
Aleš Juchelka si na znění tehdejšího návrhu nevzpomíná. "Tehdy jsme ale neměli ministerstvo práce, to bylo v gesci ČSSD za Sobotkovy vlády," připomíná.
Česko patří k zemím s jednou z nejdelších rodičovských. Ženy běžně zůstávají doma s dítětem několik let. Mnohdy nemají jinou možnost. A česká ekonomika tím přichází o hodně. Například start-up Mumdoo přišel s analýzou podpořenou daty ministerstva práce, ČSÚ a propočty ekonomky Kláry Kalíškové z CERGE-EI.
Data ukázala, že pokud by se ženy vracely do práce dřív, než dítě dosáhne čtyř let věku, a vracely by se na úvazek, který by jim vyhovoval, ekonomice by to na daních a příjmech z odvodů přineslo deset miliard korun ročně.
Ekonom společnosti Datarun Petr Bartoň dokonce tvrdí, že by to mohlo být ještě víc. A přenositelnou rodičovskou považuje za přínosnou.
Ženy jsou však limitovány tím, že zkrácené úvazky mnohdy zaměstnavatel buď nenabízí, anebo se mu nevyplatí. A to i přes to, že je stát podporuje sníženými odvody. Anebo ženy narazí na to, že nemají hlídání.
Rodičovský příspěvek mohou ženy čerpat aktuálně ve výši 350 tisíc korun. Nově od letošního července mohou rodiče pečující o dítě do tří let čerpat až 15 tisíc korun měsíčně na jedno narozené dítě. Dřív to bylo 13 tisíc.