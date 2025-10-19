Před volbami argumentovala jeho propočty, které se týkaly šedé ekonomiky, Alena Schillerová z hnutí ANO, v současné době kandidátka na post ministryně financí. A teď rezonuje jméno profesora Univerzity Karlovy znovu.
Tomáš Havránek, který byl v letech 2016 až 2018 poradcem viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, tvrdí, že by se centrální banka mohla během několika let dostat ze stamiliardové ztráty do zisku. A ten by pak podle něj dokázala převést do státního rozpočtu.
"Teď bude navíc potenciál pro převody do státní kasy mnohem větší, protože ČNB během úřadování nové vlády dost možná vydělá stamiliardy. Máme se bát, že národní banka ztratí nezávislost?" napsal minulý týden Havránek pro Seznam Zprávy. A jeho komentář vzápětí vyvolal mezi odborníky polemiku.
Ostatně samotná Česká národní banka v minulosti několikrát zdůrazňovala, že je nezávislou institucí a že její hospodaření je od státního rozpočtu striktně oddělené. Pokud by došlo na Havránkovu úvahu, je podle něj namístě se ptát, zda bude banka stále nezávislá.
Ekonom tvrdí, že si svou nezávislost zachová, "bude- li to automatický transfer podle předem daného pravidla".
Babišův muž
Současný guvernér centrální banky Aleš Michl dřív pracoval jako poradce Andreje Babiše, ještě když předseda hnutí ANO seděl v předchozí vládě coby premiér. Byl to přitom právě Michl, kdo prosazoval, aby banka část svého zisku odevzdala vládě.
"Vzhledem k provázanosti guvernéra a nastávajícího premiéra to je téma celkem relevantní," poznamenal na sociální síti X v reakci na Havránkův článek ekonom a profesor na univerzitě v Zürichu Jakub Steiner. Havránek se s Michlem velmi dobře zná, rok mu dělal poradce, ještě když Michl pracoval jako řadový člen bankovní rady.
Tomáš Havránek připomíná, že ve vyspělých zemích je běžné, že národní banka posílá vládě svůj zisk. V Česku něco takového umožňuje zákon. Má to ale přísné podmínky - nejprve ČNB musí vytvořit rezervy, a to zejména ty na budoucí ztráty.
"O tom, jak velké rezervy jsou, rozhoduje bankovní rada. Přičemž je ekonomicky opodstatněné, že vyšší zastoupení rizikovějších aktiv vyžaduje vyšší rezervy," připomíná mluvčí ČNB Jakub Holas pro Aktuálně.cz.
Ke konci roku 2022 vycházela kumulovaná celková ztráta centrální banky na 487 miliard korun, nejvíce v historii. Michlovi se v pozici guvernéra podařilo celkovou ztrátu stáhnout na současných 277 miliard. Změnil složení devizových rezerv, nakoupil víc akcií i zlata, za což Havránek Michla chválí.
Dřív byl Michl zastáncem plánu, aby ČNB posílala zisk do státního rozpočtu. Ale teď oficiálně tvrdí, že vůbec není jisté, zda banka dokáže umazat celou ztrátu.
Opatrný Michl
"Dva poslední roky byly ziskové. Nelze ale očekávat, že každý rok bude ČNB v zisku. Přijdou období, kdy ČNB bude ve ztrátě," napsal Michl v letošní výroční zprávě. Stačí, aby klesla cena akcií nebo dluhopisů.
Poslední dva ziskové roky sice nesmazaly ztrátu, kterou si banka nese z minulých let, nicméně ji výrazně snížily. Což vede Havránka k úvaze, proč by už brzy mohly z banky do státního rozpočtu začít proudit peníze. Havránek je zároveň pro to, aby banka nakupovala víc akcií, které sice nesou vyšší riziko, ale zároveň dokážou víc vydělat.
Dokonce tvrdí, že kdyby ČNB investovala polovinu ze svých 150 milionů eur, vydělala by navíc přes jeden bilion eur. "To jsou reálné peníze, které mohly jít do státního rozpočtu na stavbu dálnic, rychlotratí, platy učitelů, doktorů, důchody - a to prosím za Fialovy vlády," napsal Havránek.
"K tomu je ještě hodně daleko"
"K takovýmto úvahám mámě ještě hodně a hodně daleko," řekl Aktuálně.cz k možnosti, že by stát získal peníze z ČNB, její někdejší viceguvernér a současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. A ukazuje na stále velkou ztrátu. "V jejím hospodaření není nic, co by v dohledné době mohlo státnímu rozpočtu vypomoci nějakým odvodem. Koneckonců i Tomáš Havránek mluví hypoteticky," zdůrazňuje Hampl. "Žádné volné a snadné peníze tam teď neleží," uzavírá.
"To je normální, nechápu to rozčilování," tvrdí hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. "Jen to znamená, ze už by se zastavilo přibližování Česka k bohatším zemím přes kurzový kanál."
Samotná centrální banka se proti Havránkovým úvahám důrazně ohradila. Havránkův článek na Seznam Zprávách podle ní "vyvolává dojem, že v ČNB leží nevyužité biliony korun, jež lze snadno převést do státní pokladny". "Taková interpretace je nejen zavádějící, ale i v rozporu s tím, jak centrální banka skutečně hospodaří," poznamenal mluvčí ČNB Jakub Holas. S tím, že podle interních propočtů může trvat podstatně déle, než se bilance banky zcela vyrovná.