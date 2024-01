Až vymřou Husákovy děti, přijde malér. Jak bude vypadat Česko v roce 2100

Češi budou v příštích desetiletích stárnout, navíc začnou vymírat. Podle nejnovější demografické projekce Českého statistického úřadu tomu nezabrání ani vytrvalý příliv přistěhovalců z ciziny. Čekají je dlouhé životy, ve kterých bude méně dětského smíchu.

„Demografický vývoj bude charakterizovat nepřetržitá převaha zemřelých obyvatel nad počtem živě narozených dětí,“ upozorňuje předseda úřadu Marek Rojíček.

Strom života české populace bude dále chřadnout. Pokud by byl zdravý, měl by připomínat vánoční smrk. Dole, kde se nachází nejmenší děti, by měl větve nejdelší, zatímco směrem ke špici, kde zobrazuje počet starých lidí, by se měl zeštíhlovat. Jenže budoucí český strom života bude připomínat spíš túji, jejíž spodní větve jsou příliš slabé na to, aby unesly zbytek koruny.

Podívejte se, jak budete po větvích stromu života stoupat vy, vaše děti a vnoučata.

Velikosti sloupců představují počet obyvatel daného pohlaví a podle aktuální demografické prognózy ČSÚ. Pro nejbližší roky demografové předpokládají, že z Česka odejde většina ukrajinských uprchlíků. Počet obyvatel země se tak začne pomalu snižovat. Za 15 let čeká český penzijní systém šok. Do důchodu zamíří nejsilnější generace takzvaných Husákových dětí narozených ve druhé polovině 70. let. A jejich malých vnoučat bude mnohem méně. Za 30 let začnou Husákovy děti vymírat a Česko se bude vylidňovat rekordním tempem. Každý rok přijde o populaci jednoho okresního města. V 70. letech začnou odcházet do penze i dnešní děti, tedy Husákova vnoučata. Pokud se ovšem mezitím věková hranice pro přiznání důchodu nezvýší. V roce 2090 bude na jednoho člověka v produktivním věku připadat jeden senior nebo dítě. Každý třetí Čech bude starší 65 let. Demografická prognóza statistického úřadu končí na přelomu let 2100 a 2101.

V té době už počet obyvatel Česka klesne pod 10 milionů. Novorozenci ovšem budou mít naději na více než 90 let života.