Boříme 5 nesmyslných mýtů o refinancování hypotéky

Vyvrátit nejškodlivější mýty o refinancování je hračka. Najděte si tři minuty na čtení, a jestli máte hypotéku, přesvědčíme vás, že nejspíš i vy můžete v podstatě bez námahy ušetřit i statisíce. Refinancování s dobře vybraným partnerem je totiž jistota úspory.

MÝTUS 1: Refinancovat je stejně náročné jako nová hypotéka

PRAVDA: Tohle už dávno neplatí. Ano, před lety jste si museli všechno vyběhat, ale dneska vám převod hypotéky zabere maximálně desítky minut. Stačí doklad totožnosti, úvěrová smlouva od stávající banky a pár fotek pro ocenění nemovitosti. Třeba Refinanso zařídí všechno až k samotnému podpisu online. K tomu ocenění nemovitosti zdarma!

MÝTUS 2: Budu mít "škraloup" v registru dlužníků

Bojíte se, že čím víc žádostí o úvěr nebo hypotéku, tím horší hodnocení?

PRAVDA: Jistě, banky do registru nahlížejí a uvidí i předběžné a neuzavřené žádosti. Ale buďte si jistí, že je stejně zajímá jediné - jestli splácíte. Všem je jasné, že si spousta lidí podá několik žádostí o úvěr, protože si chtějí vybrat. Je to naopak známka toho, že máte rozum a nemá cenu na vás zkoušet nějaké triky. Rozhodovat se mezi několika závaznými nabídkami je pro každého nejvýhodnější cesta k nejlepší nabídce.

MÝTUS 3: Získat závaznou nabídku mohu jen osobně

PRAVDA: Dřív se to opravdu bez návštěvy pobočky nebo schůzky s finančním poradcem neobešlo. Ale to už taky neplatí. Pomalost zatuhlých bank dávno válcují moderní online společnosti. Jednou z nich je zmíněné Refinanso, které vám připraví závaznou nabídku do 5 minut a můžete přitom sedět doma u kafe. Do registru se podívá automaticky a vy nemusíte nikam.

MÝTUS 4: Musím zaplatit velké poplatky

PRAVDA: Nesmysl. Vzhledem k výši hypotéky jsou to opravdu drobné. Ve srovnání s tím, že už za pár měsíců můžete refinancováním ušetřit až desítky tisíc, je ubohé tímhle někoho strašit. Za převedení hypotéky zaplatíte v měsících okolo skončení fixace cca tyto JEDNORÁZOVÉ poplatky:

1000 Kč za výmaz z listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

1000 Kč za vklad nové banky do listu vlastnictví.

Necelou stovku u notáře za ověření podpisu na úvěrové smlouvě.

Pár stovek za to, že banka vyhradí příslušné stovky tisíc nebo miliony na vaši hypotéku.

MÝTUS 5: Ušetřím jen pár stovek

PRAVDA: Ano, ušetříte pár stovek, ale MĚSÍČNĚ. Stačí rozdíl pár desetin procenta úrokové sazby, a pak se bavíme o statisících celkem. Myslete na to, že hypotéku máte na řadu let. PŘÍKLAD: Jestli hypotéku přeplácíte o pouhou tisícovku měsíčně (splátka dluhu je 4000 Kč, ale platíte reálně 5000 Kč měsíčně), třeba za 15 let to dělá 180 000 Kč. Jestli máte hypotéku na 20 let, potom 240 000 Kč. A přitom není výjimka ani hypotéka na 30 let. Jak to máte vy?

Vyzkoušejte třeba www.refinanso.cz, kde najdete kalkulačku a přehledné porovnání cen hypoték. Díky tomu, že jde o novou online službu, je navíc úrok velmi výhodný - už od 1,8 % p. a.