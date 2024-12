Bilancujeme, čím jsme si za rok prošli, řekla k výročí tragické střelby děkanka

V den prvního výročí tragického útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sešli zástupci školy i s rodinami pozůstalých a některými ze zraněných na pietních akcích. Bilancujeme, čím jsme si za uplynulý rok prošli, řekla k výročí tragédie děkanka Eva Lehečková. Nejkrásnější věc byla podpora komunity fakulty, univerzity i celé ČR, řekla novinářům po benefičním koncertě.

"Celý rok jsme se snažili, abychom se poučili z toho, čím jsme si museli projít, a tu zkušenost přetavili v něco pozitivního a něco, co nás v budoucnu posílí," řekla Lehečková. Pak dodala, že teď se fakulta snaží dívat do budoucnosti. "My bychom si hodně chtěli udržet to, že jsme se naučili si naslouchat, vnímat své potřeby a to rozhodně není banální věc. Mění to náš každodenní života na fakultě i řízení fakulty," doplnila.

V dalších krocích se snaží fakulta podle ní inspirovat i v zahraničí. "Doufám, že zkušenosti ze zahraničí, z jiných institucí, kde si bohužel museli také něčím takovým projít, se dají přenést i k nám. A že se nám po tom prvním roce, který byl rozhodně nejtěžší, trochu uleví a vrátíme se k normální činnosti, k vzdělávání a výzkumu," řekla Lehečková. Už dříve uvedla, že fakulta spolupracuje například s norskými výzkumníky, kteří tamní společnosti pomáhali po útoku norského pravicového extremisty Anderse Breivika, který při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí.

Odpolední koncert, kde se truchlící sešli, měl podle rektorky UK Mileny Králíčkové podpořit péči o duševní zdraví, zejména mladých lidí. Připomněla, že univerzita vytvořila Centrum resilience neboli odolnosti, kde mohou lidé vyhledat pomoc nebo se naučit lépe zvládat případné krize. "Rozšířili jsme služby na maximum, aby každý, kdo potřebuje, věděl, že se může na to centrum obrátit," dodala. Studenti a zaměstnanci mohou podle ní využívat i fakultní centra.

Od rána lidé přicházejí vzpomínat na nedaleké náměstí Jana Palacha, kde se koná od 17 hodin pieta. Zapalují svíčky u pomníku z hrubého kamene. Často u něj tiše postávají, někteří sami, někteří v objetí. Vedle památníku je na pozdější pietu organizovanou Univerzitou Karlovou připravená i velká svíčka s mnoha knoty vytvořená ze zbytků svíček, které lidé přinášeli těsně po tragédii.

Několik desítek svíček zapálili i na schodech přede dveřmi do budovy fakulty, na níž po celý rok vlaje kromě české také černá vlajka. Na náměstí a v Křížovnické ulici, po níž prošel pietní průvod od kostela, jsou vidět policisté, kteří na akci dohlížejí. Připravená je i sanitka zdravotnické záchranné služby.