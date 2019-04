Bell: Nabízíme efektivitu a úspornost

Firma Bell je známá hlavně jako výrobce vojenských helikoptér. Stroje firmy se však výborně osvědčí třeba i při přírodních katastrofách, při záchranných operacích nebo bezpečnostních akcích, říká v rozhovoru Joel Best, ředitel Global Military Sales and Strategy Europe společnosti Bell.

Nejvíce vás proslavila spolupráce s námořní pěchotou USA neboli U.S. Marine Corps. Čím jste si je získali?

Námořní pěchota Spojených států je elitní jednotkou amerických ozbrojených sil, její příslušníci jsou obecně považováni za nejlepší vojáky na světě. Mariňáci si zakládají na tom, že jsou schopni vyrazit do boje kamkoli na světě, jakmile dostanou rozkaz. K tomu samozřejmě potřebují špičkové letouny schopné nasazení v jakémkoli prostředí. My jsme pro ně vyvinuli helikoptéry, které mají společnou konstrukci a systém řízení. Trénink pro piloty i servis rovněž těží z toho, že jsou oba typy z 85 % stejné. Lze říci, že platforma H-1, tedy jak pro UH-1Y Venom, tak pro AH-1Z Viper, je skvělou kombinací, která dosahuje úžasných výsledků nejen na bitevním poli, ale i při domácích operacích. Žádný jiný výrobce se nemůže Bellu z hlediska této podobnosti rovnat.

Jaké vrtulníky jsou u mariňáků nejoblíbenější?

Propojení platformy H-1, tedy UH‑1Y zvaný Yankee, s ryze útočným modelem Viper čili AH‑1Z, tvoří páteř jejich multifunkční a útočné letky. Tyhle dva vrtulníky běžně létají společně ve smíšených letkách. Yankee je mimořádně výkonný univerzální bojový letoun vybavený laserově naváděnými 70mm raketami a těžkým kulometem s variabilním užitím. To zajišťuje široké spektrum možností pro potlačení cílů jak při příletu do bojové zóny, tak při jejím opuštění. AH-1Z Viper je určen výhradně k útoku na cíle jako tanky či obrněná osobní vozidla. Má velmi přesně naváděné rakety Hellfire, laserem naváděné 70mm rakety a 20mm. dělovou věž. Pro Viper je specifické, že je standardně vybaven dvěma raketami vzduch-vzduch AIM‑9 Sidewinder. Pokud tyto dva vrtulníky operují společně, nabízejí prakticky vše, co na bojišti a v jeho okolí potřebujete.

Výhoda těchto dvou vrtulníků je tedy hlavně v jejich bojové síle?

Také, ale jejich široké spektrum schopností a technologií ocení i i armády či jednotky, které nejsou tak akční. Jedná se zkrátka o mimořádně praktické, univerzální stroje s jednoduchým servisem. Lze je snadno nasadit, nikdo jiný toto neumí. I proto o nich uvažují třeba i v ČR. Víte, prakticky každá armáda dostává podobná zadání - přepravit jednotky, které se mají účastnit bojové akce, co nejbezpečněji na místo určení a zpět s maximální rychlostí a účinností provést potřebnou akci. Je prakticky jedno, jestli útočíte na pozice nepřítele v zahraničí, bráníte své území před přepadením nebo plníte jiné úkoly, jako například boj s ohněm, záchrana obyvatel při povodních nebo jiné mise. A ještě něco - váš letoun by měl být pokud možno hned připraven k další akci a měl by mít i bojové schopnosti. Komerční výrobci, kteří nabízejí pouze nejrůznější alternativy, nemohou soutěžit se strojem, který byl vyvinut přímo pro boj. Bell a USMC nabízejí perfektní kombinaci úspornosti, účelnosti a technologií.

Takže se vaše stroje hodí i k jiným než bojovým účelům?

Samozřejmě, mohou být použity při domácích operacích, třeba obraně vlasti doma. Vrtulník navržený k boji obstojí i při těch nejnáročnějších úkolech, na něž je nasazen, čili zvládne i méně náročné mise. Výborně se osvědčí třeba při přírodních katastrofách, například při požárech nebo záplavách, případně při záchranných operacích nebo bezpečnostních akcích v domácích podmínkách. Ale hlavním účelem je sloužit zájmům domovské země, tedy i Česka, kdekoli je to zapotřebí - ať už je to v Afghánistánu, Iráku anebo jinde. O účelu, jednotlivých misích či konkrétním využití už si rozhodne zákazník, tedy vláda či armádní velení. Důležité je vědět, že oba modely zvládají pouštní vedro s písečnými bouřemi na Blízkém východě i ledové pláně v afghánských horách.

Kolik vašich vrtulníků námořní pěchota v současnosti využívá?

V současnosti jich je 369. Z toho je 189 modelů Yankee, zbytek tvoří Vipery. Ty v současné době prodáváme i dalším zemím - první státy, které od nás vlastní Vipery koupily, byly Pákistán a Bahrajn. A ve výrobě je momentálně dalších 385 kusů obou řad.

V Česku jste navázali spolupráci s firmou LOM Praha. O jaký druh spolupráce se jedná?

První memorandum o spolupráci s LOM Praha jsme podepsali už v roce 2015. Náš partner má stoletou tradici, a tím pádem i velmi bohaté zkušenosti s údržbou, opravami a modernizací letecké techniky, především vrtulníků. Využívají spoustu nejrůznějších technologií a odvádějí skvělou práci nejen při údržbě a přestavbě strojů, ale i při výcviku personálu. Podle mě patří k naprosté evropské špičce. Takže náplň spolupráce je jasná - my dodáme vrtulník, LOM se o něj bude nadále starat a upraví ho tak, aby dokonale odpovídal potřebám české vlády.

Rani Tolimat

