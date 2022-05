Aktuálně+ | Má práce je opak stereotypu, říká ekonomická redaktorka Adéla Očenášková

Součástí novinářského týmu Aktuálně.cz je už šestým rokem, únava z rutiny je ale to poslední, co by pociťovala. Těší ji pestrost, kterou žurnalistika ze své podstaty do pracovního života přináší. Byť přiznává, že ani tak se v jednom ohledu každodennímu opakování nevyhne - neumí si představit, že by pracovní den začínal jinak než šálkem kávy.

Adéla Očenášková začínala v Aktuálně.cz jako redaktorka zahraniční rubriky. V roce 2020 přesídlila do ekonomické sekce a věnuje se novinkám a trendům ze světa byznysu, financí i dopravy. Píše především o realitách, pracovním trhu a energetice. Jaká vlastnost je podle ní pro dobrého novináře klíčová? 10 otázek pro Adélu Očenáškovou, redaktorku ekonomické rubriky Proč jste se chtěla stát novinářkou?

Vnímala jsem to jako práci, která není stereotypní. Je to spíš přesný opak. Navíc mě baví psát a lákala mě představa, že budu potkávat zajímavé lidi. Jaké byly vaše mediální začátky?

Vzhledem k tomu, že jsem současně ještě několik let studovala, hlavně hektické. Občas bylo náročné obojí skloubit. Obzvlášť když pro mě bylo úplně všechno nové a musela jsem teprve nabírat zkušenosti a praxi. Ale myslím, že většina vysokoškoláků v jakémkoliv jiném oboru si prochází tím samým. Je to běžné. Jaká vaše vlastnost se vám při práci nejvíce hodí?

Zvědavost. Co vás na profesi baví a bez čeho byste se raději obešla?

Mám ráda tu pestrost a prostor pro kreativitu. Co mi vadí, je občasný stres. Překvapily vás nějaké nároky, které si taková práce žádá?

Že člověk musí mít opravdu velký všeobecný přehled. Jak, případně s kým vybíráte témata?

Za pomoci editora a jinak je zkrátka dobré neustále sledovat, co se kde zrovna zajímavého nebo podstatného děje. Jak vypadá celý proces vzniku textu - od nápadu až po publikaci?

Záleží, o jak dlouhý článek jde a jak rychle má vzniknout. Většinou na tématu pracuji sama a výsledek průběžně řeším s editorem, který do něj také zasahuje. Nakonec hotový text projde jazykovou korekturou. Jste autorkou ekonomické sekce, máte nějaká srdeční témata?

Zajímá mě situace na trhu s bydlením a také na trhu práce. Související Chudé Česko 21 mapovalo přehlížené problémy. Zde jsou příběhy těch, co nebývají vidět Infografika Který článek nebo rozhovor byl pro vás zatím nejtěžší a který nejzajímavější?

Asi reportáž z německých Cách z doby, kdy jsem ještě psala pro zahraniční rubriku. Byl to text o demonstraci studentského hnutí za ochranu klimatu Fridays for Future. Jinak mě velmi zasáhly také články, které jsem připravovala pro projekt Chudé Česko 21 a které přesahovaly rámec běžného zpravodajského psaní. Zažila jste někdy během rozhovoru nebo reportáže něco, co vás pobavilo?

Myslím, že zas tak vtipná příhoda to není, ale asi když mi pán z Moravy při rozhovoru nabídl domácí meruňkovici. Je něco, bez čeho si neumíte představit den?

Kafe. Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Koupě letenek. Jak odpočíváte?

S kamarády, sportem (třeba na badmintonu) nebo s dobrou hudbou.