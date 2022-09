Aktuálně.cz posílí Světlana Witowská a Linda Bartošová. Nabídnou exkluzivní rozhovory

Online deník Aktuálně.cz silně posiluje svůj video tým. Nově se k němu připojí jedny z nejzkušenějších českých moderátorek Světlana Witowská a Linda Bartošová. Od ledna budou moderovat video rozhovory s exkluzivními hosty, a výrazně tak rozšíří původní obsahovou tvorbu našeho zpravodajského webu.

Mediální dům Economia představí v příštím roce nové tváře a s nimi formáty, které rozšíří a obohatí obsah online deníku Aktuálně.cz. Ten bude vedle krátkých zpravodajských formátů denně přinášet exkluzivní rozhovory s osobnostmi veřejné scény i s uznávanými odborníky, zprostředkované dvojicí špičkových moderátorek Světlanou Witowskou a Lindou Bartošovou.

Cílem změn, jejichž součástí je posílení editorského i produkčního týmu, facelift vysílacího zázemí a celková modernizace technologické výbavy, je snaha posunout video publicistiku dál, směrem k novým diváckým skupinám. Nově utvořený tým bude plně integrován do redakce Aktuálně.cz.

"Nový projekt, skvělí novináři z Aktuálně.cz a Linda. Tomu nešlo odolat," uvedla ke své nové pracovní destinaci moderátorka Světlana Witowská, která se své nové role ujme od února příštího roku.

"Těším se na nový kolektiv, na nové výzvy, na to, co nového na české mediální scéně s týmem vytvoříme. Je mi ctí, že se své vytoužené disciplíně - rozhovorům - budu moci takto zblízka věnovat po boku těch nejlepších z nejlepších. Formát projektu, úzká spolupráce se Světlanou a značka Aktuálně.cz - lepší kombinaci pro svou další pracovní destinaci jsem si nemohla přát. Budu se snažit do toho dát vše," říká nová moderátorka Linda Bartošová.

"Mám velkou radost, že můžu v týmu Aktuálně.cz přivítat ty nejlepší profesionálky, které mají obrovské zkušenosti s vedením mnohdy ostrých rozhovorů a debat. Jejich novinářský zápal nám pomůže posunout video zpravodajství k novým tématům i divákům," uvádí šéfredaktor online deníku Aktuálně.cz Jan Nevyhoštěný.

Světlana Witowská přichází z České televize, kde moderovala hlavní zpravodajský pořad Události, dále Interview ČT24, Události, komentáře, či prezidentský duel. V ČT pracovala od roku 1996, v letech 2006 až 2010 působila v televizi Prima jako moderátorka hlavních zpráv, následně se vrátila do ČT.

Linda Bartošová je absolventkou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Osm let pracovala ve zpravodajství ČT, nejprve v zahraniční redakci, od loňského podzimu do ledna působila v moderátorském týmu Událostí a Událostí, komentářů.

Nová koncepce videoobsahu se na stránkách Aktuálně.cz naplno projeví od nového roku, kdy redakce provede diváky obdobím prezidentských voleb. Současně s posílením vlastní tvorby videoobsahu omezí Economia od Nového roku přebírání produkce od externích partnerů, k němuž bude přistupovat jen výběrově tam, kde vlastní kapacity nebudou dostačovat.