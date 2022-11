Aktuálně+ | Nevlastnit byt bude normou. Speciál odhaluje budoucnost života v nájmu

Češi touží po vlastním bydlení, hypotéky jsou však pro většinu z nich nedostupné. Na trhu navíc vládne nestabilita. Zvyšují se ceny pronájmů, snižuje se jejich dostupnost a kvůli jednoročním smlouvám lidem chybí pocit jistoty. Deník Aktuálně.cz v sérii reportáží, rozhovorů a exkluzivním průzkumu agentury Behavio zjišťoval, jak se Čechům žije v nájmu a co od bydlení očekávají.

Šest rozličných rodin, párů a jedinců, šest různých příběhů a jedno společné téma - bydlení v nájmu, které se v blízké budoucnosti pravděpodobně stane standardem. Nový speciál deníku Aktuálně.cz mapuje osudy, sny i pochybnosti lidí, kteří se smířili s tím, že si nemohou dovolit vlastní bydlení.

Například pár Jan Kopkáš a Jana Šerá dlouhodobě bydlí v nájmu v Brně a prozatím na tom nechtějí nic měnit, přestože se jejich rodina nedávno rozšířila o jednoho člena. "Radši si užijeme život, než abychom spláceli hypotéku," říkají. Podobně jsou na tom i dvaačtyřicetiletá Alice a její o rok mladší partner Vlado, kteří společně žijí už 13 let v pronájmu ve vile v pražských Malvazinkách. "Je lepší platit nájem a bydlet v krásném starém domě s velkou zahradou, na který bychom jinak neměli, než abychom si brali hypotéku na vlastní byt někde v paneláku," myslí si dvojce.

Naopak dvaadvacetiletý Tobiáš by jednou rád žil "ve svém", kvůli stávající situaci na trhu s bydlením se však pomalu smiřuje s tím, že se vlastní nemovitosti zřejmě nedočká. Zároveň má obavu, stejně jako předchozí páry, že by pro něj byla hypotéka neúnosným výdajem. "Bojím se, že kdybych náhodou měnil zaměstnání, najednou bych nebyl schopný ji splácet," prozrazuje.

Brzy bude výzvou získat i nájemní smlouvu

Největším problémem na tuzemském trhu s nájemním bydlením je dlouhodobá nejistota, kterou mezi nájemníky vyvolávají převážně jednoroční smlouvy. Podle sociologů Petra Kubaly a Tomáše Hořeního Samce, kteří se socioekonomii bydlení dlouhodobě věnují, se navíc v blízké budoucnosti kvůli vysoké poptávce a rostoucím cenám stanou hůře dostupnými i nájmy.

Řešením by podle odborníků hypoteticky mohly být kontrakty po prodloužení ročních smluv na pět či deset let. "Znamenalo by to i pro pronajímatele zpřehlednění trhu a jisté zklidnění situace," uvažuje sociolog Tomáš Hoření Samec. V rámci speciálu Činžák se nad situací nájemního bydlení zamýšlejí také urbanista Petr Hlaváček (STAN) či developer Rudolf Kraina.

Na nájemní bydlení a jeho budoucnost bude zaměřená i debata, která proběhne v prostorách pražského baru a klubu Garáž v Kasárnách Karlín v úterý 22. listopadu od 19 hodin. Hosty budou analytik a komentátor David Klimeš, publicistka Táňa Zabloudilová, sociolog Vojtěch Prokeš z agentury Behavio a zástupkyně Iniciativy nájemníků a nájemnic Yulia Moskvina.