Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při jednání s evropskými lídry před plánovaným pátečním setkáním ruského a amerického prezidenta na Aljašce zdůraznil, že odmítne jakýkoliv návrh Donalda Trumpa, který by znamenal vzdání se dalšího území kontrolovaného Ukrajinou.
Podle deníku The Telegraph by takový postoj v praxi znamenal souhlas se zmrazením současné frontové linie a předání faktické kontroly nad částmi Luhanské, Doněcké, Záporožské, Chersonské oblasti a Krymu Rusku.
Jak uvádí britský list, Kyjev by přistoupil pouze na mírové urovnání, které by mu zaručilo silné bezpečnostní záruky, včetně dlouhodobých dodávek zbraní a cesty ke členství v NATO.
Evropské státy se postavily za vizi Kyjeva ohledně jakýchkoliv územních změn a vyjádřily mu jasnou podporu. Trumpovi chtějí dát najevo, že za jednotnou pozicí Ukrajiny a Evropy stojí silná diplomatická váha.
Evropští diplomaté zároveň upozorňují, že nedošlo k žádné změně Putinových válečných cílů, které podle Institutu pro studium války stále zahrnují svržení ukrajinské vlády, blokaci vstupu země do struktur NATO a demilitarizaci země.
Zelenskyj také upozornil, že navzdory blížícím se mírovým rozhovorům neexistují žádné známky ruské snahy konflikt ukončit. Moskva podle něj naopak přesouvá síly k možné další ofenzivě.
"Vidíme, že ruská armáda se nepřipravuje na ukončení války. Naopak, podniká kroky, které naznačují přípravy na nové útočné operace," napsal Zelenskyj na sociální síti X bez dalších podrobností. "Za daných okolností je důležité, aby nebyla ohrožena jednota světa," zdůraznil a znovu vyzval ke zvýšení tlaku na Rusko, dokud bude pokračovat ve válce a okupaci ukrajinských území.
Ukrajinský prezident také dříve přiznal, že ukrajinská armáda nemá dostatek kapacit k vojenskému znovuzískání okupovaných oblastí, ale věří, že po mírovém urovnání by se je mohlo podařit získat zpět diplomatickou cestou. Rusko v současnosti okupuje přibližně 20 procent ukrajinského území.