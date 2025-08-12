Ukrajincům se pomalu hroutí fronta. Rusové procházejí prázdnými zákopy

Kyjev má podle novináře a válečného analytika Davida Axeho k dispozici pouze polovinu pěchoty, než kterou by potřeboval. Na vině je mimo jiné zastarale a neefektivně prováděná mobilizace. "Z nedostatku vojáků se tak stává plnohodnotná a prohlubující se národní krize," píše Axe.
"Právě nedostatek lidí je důvodem, proč se v posledních týdnech mohla ruská pěchota - zřejmě ze 132. brigády - dostat bez obtíží kolem vesnice Nove Shakhove, několik kilometrů severovýchodně od obléhaného Pokrovska, a postoupit 15 kilometrů do ukrajinského týlu," vysvětluje Axe.
Projekt Ukrajine Control Map, který analyzuje aktuální situaci na frontě, napsal, že šlo o "velký ruský průlom, který přes četná opevnění vedl až k vesnici Zolotoj Kolodiaz, protože (nepřekvapivě) je Ukrajina neměla obsazené".
Podle Axeho není jasné, která brigáda měla pozice hájit. "V současné době se zdá, že nejbližší ukrajinskou jednotkou je 92. útočná brigáda. Nedostatek pěchoty ale není specifický pro jednu brigádu: jde o rozšířený jev v celé ukrajinské armádě," dodal.
To potvrzuje i proukrajinská nezávislá investigativní organizace Conflict Intelligence Team ve své analýze. "Na některých pozicích brání 900 metrů dlouhý úsek fronty pouhých osm vojáků," napsala s tím, že normálně by ho bránilo nejméně 200 vojáků.
"Frontová linie je tak řídká, že je nepravděpodobné, že by došlo k úplnému obklíčení v tradičním smyslu. Místo toho je pravděpodobnější, že nepřátelské síly se prosmýknou přes pozice protivníka," vysvětlila organizace. Podle Conflict Intelligence Team se to daří malým útočným skupinám Rusů, které se pohybují pěšky nebo na motocyklech.
"Pokud se tyto skupiny ukryjí v suterénu nebo v opuštěné pozici po Ukrajincích, mohou si zajistit opěrný bod, díky kterému by s posilou mohli skutečně proniknout skrz ukrajinskou obranu," popsal Axe.
Podle analytiků Roba Leeho a Michaela Kofmana dostávají nepříliš početné ukrajinské pěchotní jednotky často rozkaz nezapojovat se do bojů s procházejícími ruskými vojáky, aby zůstaly jejich pozice skryté. Místo toho mají za úkol předávat informace o pohybech nepřítele operátorům dronů.
"Na jedné straně tato taktika pomáhá zachovat skryté pozice pro budoucí boje a zabraňuje jejich zničení. Na druhé straně zvyšuje pracovní zátěž operátorů dronů, kteří nyní musí plnit nejen své běžné úkoly, ale také sledovat a eliminovat nepřátelské ‚sabotážní a průzkumné skupiny’, které se díky nedostatku pěchoty dokážou infiltrovat až pět kilometrů za ukrajinské linie," tvrdí Conflict Intelligence Team.
Pokrovsk byl už před víkendovým průlomem v hrozném nebezpečí. "Nyní je ještě ve větším," komentuje situaci města Axe. Rusové se ho snaží odříznout. Jejich cílem je nyní město Rodynske, necelých 10 kilometrů severovýchodně od Pokrovsku, kde by mohli ovládnout jednu z hlavních silnic vedoucích do města. Ruský průlom by mohl ohrozit i další ukrajinské zásobovací trasy, které zatím chránil týl.