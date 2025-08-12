Zahraničí

"Je navždy naše." Pro Rusy je místo, kde se Putin setká s Trumpem, senzací

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Většina ruské společnosti je nadšená z chystaného setkání prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle novináře Jiřího Justa se obyčejní Rusové těší nejen na to, že přinese konec války na Ukrajině. Fantastické pro ně také je, že ke schůzce dojde na Aljašce.
Spotlight News - Jiří Just. | Video: Tým Spotlight

Mezi Rusy stále rezonuje fakt, že poloostrov Aljaška, která je součástí amerického kontinentu, byla do roku 1867 zhruba sto let Rusy ovládaným teritoriem. Poté ho prodali za tehdejších zhruba 7 milionů dolarů Spojeným státům. "V Rusku se říká, co jednou bylo ruské, to je navždy ruské," naznačuje zdroj nadšení Just, podle kterého "ruská Aljaška" představuje pro Rusy jistý sentiment.

"Panuje tady pověra, že Rusko Aljašku neprodalo, ale pronajalo a může si ji vzít zpět. Takže Rusové nyní mají pocit, že chystaná schůzka vlastně proběhne na ruském území," tvrdí spolupracovník Aktuálně.cz působící v Moskvě.

Případně vyjednaný konec války si ruská většinová společnost spojuje s nadějí na jisté ekonomické, politické a společenské uvolnění. Podle Justa jim ho ale Putin stěží dopřeje. Kdo naopak ze setkání prezidentů nadšeny není, jsou Rusové bojující na frontě a váleční blogeři, kteří nechtějí žádnou dohodu. "Oni si přejí dobýt Kyjev a zlikvidovat Ukrajinu," uzavírá Just.

 
Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

"Nezničitelný" Kursk měl ustát i zásah torpédem. Po mohutném výbuchu šel ke dnu
47 fotografií

"Ústupky vraha nepřesvědčí." Zelenskyj před Aljaškou varoval, že Rusko válku neukončí

Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva
