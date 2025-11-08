Zastřelil válečného zajatce. Ukrajinci mu dali nejvyšší trest

"Zprávy odborníků, svědecké výpovědi a videozáznamy z místa činu potvrdily, že ruský voják úmyslně zabil válečného zajatce na rozkaz svých velitelů, kteří dali vojákům pokyn, aby nebrali ukrajinské vojáky do zajetí," uvedli ukrajinští vyšetřovatelé. Zabitého vojáka identifikovali jako Vitalije Hodňuka.
K vraždě došlo v lednu před rokem, když 27letý Dmitrij Kurašov společně s dalšími ruskými vojáky zaútočil na ukrajinské pozice u obce Pryjutne v Záporožské oblasti. Podle obžaloby vylezl ukrajinský voják Hodňuk z krytu neozbrojený a vzdal se. Kurašov vzápětí vypálil několik výstřelů a Hodňuka zastřelil.
"Při útoku z bezprostřední blízkosti zastřelil vojáka ukrajinských ozbrojených sil, který se během bojů vzdal," uvedli ukrajinští vyšetřovatelé. "Na žádost ruských vojáků poklekl - a v tu chvíli okupant zahájil palbu ze samopalu. Ukrajinský voják na místě zemřel."
Rusové se ovšem z vítězství neradovali dlouho. Jednotku zanedlouho přemohli Ukrajinci a ruské vojáky včetně Kurašova, který v bojích přišel o oko, zajali jako válečné zajatce.
Kurašov se zpočátku Ukrajincům k vraždě přiznal, ale později své přiznání odvolal. Novinářům tvrdil, že se přiznal pouze proto, aby urychlil soudní řízení v naději, že bude propuštěn v rámci výměny zajatců.
Ostatní zajatí členové jednotky naopak tvrdili, že ve chvíli, kdy k incidentu došlo, nebyl v okolí nikdo kromě Kurašova. Ten si původně v Rusku odpykával trest za krádež. Do ruské armády se připojil pod příslibem předčasného propuštění.
Rozsudek nad Kurašovem má pro Ukrajinu symbolický význam, protože podle Kyjeva ruští vojáci zabili řadu válečných zajatců. Podezřelí se ovšem obvykle nacházejí mimo dosah ukrajinských vyšetřovatelů
Ukrajinská generální prokuratura uvedla, že vyšetřuje celkem 322 případů, kdy došlo k zabití ukrajinských vojáků poté, co vzdali ruské armádě. Moskva jakékoliv válečné zločiny popírá.