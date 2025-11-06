Zahraničí

Třiatřicet dní v pasti. Robot pronikl za ruské linie a zachránil zraněného vojáka

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Ukrajinské ozbrojené síly provedly unikátní evakuační misi s kódovým označením GVER. Navzdory šesti neúspěšným pokusům se jim podařilo pomocí na dálku ovládaného robota zachránit těžce zraněného vojáka, který více než třicet dní přežíval hluboko v Rusy okupovaném území.
Ukrajinský prapor provedl unikátní evakuaci robotickým vozidlem | Video: Video

Podle prohlášení Prvního samostatného zdravotnického praporu Ukrajiny se při operaci podařilo nasadit speciální evakuační robot, který pronikl až k vojákovi uvázlému za nepřátelskými liniemi.

Předchozích šest pokusů o jeho záchranu skončilo neúspěchem a ztrátou několika robotů. Na sedmý pokus se však operace podařila.

Související

Absolutní rekord. Zelenskyj vyznamenal vojáky za neuvěřitelný výkon

Oleksandr Tišajev a Oleksandr Aliksijenko

Dálkově ovládaný robot během akce urazil celkem 64 kilometrů, z toho po najetí na minu ujel 37 kilometrů s poškozeným kolem. Celá operace trvala téměř šest hodin, stroj se pohyboval průměrnou rychlostí 13 kilometrů za hodinu a místy dosáhl až na 29 kilometrů za hodinu.

Při zpáteční cestě byl robot zasažen ruským dronem, který na něj shodil výbušninu. S pomocí obrněné kapsle ale zraněný voják nakonec vyvázl bez vážnějších následků a ihned po návratu na ukrajinské území mu zdravotníci poskytli první pomoc a stabilizovali jeho stav.

"GVER dokázal, že moderní robotické systémy mohou zachraňovat životy i tam, kde konvenční technika selhává," uvedl prapor ve svém prohlášení.

Podle serveru United24 byl při operaci použit kolový pozemní robot Maul, schopný vyvinout rychlost až 70 kilometrů za hodinu. Stroj je vybavený ochrannou kapslí pro převoz raněných a je postavený na podvozku čtyřkolky s dieselovým motorem.

Cena jednoho robota se podle odhadů pohybuje mezi 1 až 1,5 milionu hřiven, v přepočtu zhruba 500 až 750 tisíc korun.

Ukrajinským vojákům se v minulosti podařilo zachránit zraněného vojáka i pomocí dronu Zmiy-500, který zvládl evakuaci raněného ze vzdálenosti 34 kilometrů. Dvojí mise tehdy zároveň sloužila k doručení zásob na frontu.

 
