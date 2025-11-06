Podle prohlášení Prvního samostatného zdravotnického praporu Ukrajiny se při operaci podařilo nasadit speciální evakuační robot, který pronikl až k vojákovi uvázlému za nepřátelskými liniemi.
Předchozích šest pokusů o jeho záchranu skončilo neúspěchem a ztrátou několika robotů. Na sedmý pokus se však operace podařila.
Dálkově ovládaný robot během akce urazil celkem 64 kilometrů, z toho po najetí na minu ujel 37 kilometrů s poškozeným kolem. Celá operace trvala téměř šest hodin, stroj se pohyboval průměrnou rychlostí 13 kilometrů za hodinu a místy dosáhl až na 29 kilometrů za hodinu.
Při zpáteční cestě byl robot zasažen ruským dronem, který na něj shodil výbušninu. S pomocí obrněné kapsle ale zraněný voják nakonec vyvázl bez vážnějších následků a ihned po návratu na ukrajinské území mu zdravotníci poskytli první pomoc a stabilizovali jeho stav.
"GVER dokázal, že moderní robotické systémy mohou zachraňovat životy i tam, kde konvenční technika selhává," uvedl prapor ve svém prohlášení.
Another development of the small but mighty Ukrainian “Gnom” UGV being tested is this remote casualty evacuation system. https://t.co/qjvhOZx7TM pic.twitter.com/dX6IOHT8y1— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 28, 2025
Podle serveru United24 byl při operaci použit kolový pozemní robot Maul, schopný vyvinout rychlost až 70 kilometrů za hodinu. Stroj je vybavený ochrannou kapslí pro převoz raněných a je postavený na podvozku čtyřkolky s dieselovým motorem.
Cena jednoho robota se podle odhadů pohybuje mezi 1 až 1,5 milionu hřiven, v přepočtu zhruba 500 až 750 tisíc korun.
Ukrajinským vojákům se v minulosti podařilo zachránit zraněného vojáka i pomocí dronu Zmiy-500, který zvládl evakuaci raněného ze vzdálenosti 34 kilometrů. Dvojí mise tehdy zároveň sloužila k doručení zásob na frontu.