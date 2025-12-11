Za prodej e-cigaret nově až osm let vězení. Mexiko schválilo přísnou novelu

Podle novely, kterou po poslancích schválila ve středu i horní komora parlamentu, bude v Mexiku trestný prodej, výroba, skladování, přeprava, distribuce a dovoz i vývoz elektronických cigaret. Hrozit za to bude rok až osm let vězení a pokuta. Zákaz se týká i reklamy na tyto produkty, kterou jejich výrobci mnohdy staví na tom, že jsou méně škodlivé než tradiční cigarety.
Prodej elektronických cigaret se pokusil v Mexiku zakázat už v roce 2022 tehdejší prezident Andrés Manuel López Obrador. Jeho dekret ale nejvyšší soud později označil za porušení svobody podnikání, prodej klasických cigaret v zemi zakázán není.
Začátkem října Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila znepokojení nad alarmujícím nárůstem závislosti na nikotinu způsobeným elektronickými cigaretami mezi mladými lidmi, napsala dnes agentura AFP. Podíl mladých uživatelů e-cigaret se v mnoha zemích zvyšuje rychleji než v případě dospělých, uvedla už dříve WHO.
Několik zemí, i v Latinské Americe, už zakázalo prodej elektronických cigaret, tresty odnětí svobody za to jsou ale výjimečné, uvedla AFP. Řada států, včetně Česka a dalších evropských zemí, nicméně už zpřísnila pravidla pro prodej e-cigaret či zavedla omezení pro jejich složení či obaly.