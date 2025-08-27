Zahraničí

Ohnivé inferno drtí ruskou ekonomiku. Tohle je víc než jen odplata, tvrdí Ukrajinci

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Zesílené ukrajinské útoky na ruský energetický sektor nejsou jen pouhým aktem odplaty. Mají za cíl přímo zasáhnout válečnou ekonomiku a podrýt snahu vůdce Vladimira Putina financovat invazi v sousední zemi.
Tvrdé ukrajinské útoky. V plamenech se ocitl terminál na LNG u Finského zálivu nebo rafinerie v Novokujbyševsku a Saratově. | Video: Reuters

Kyjev mimo jiné útočil na terminál zkapalněného zemního plynu Novatek v přístavním městě Usť-Luga v Leningradské oblasti. Zdroj z ukrajinské Bezpečnostní služby (SBU) potvrdil serveru The Kyiv Independent, že za útokem stála právě ukrajinská kontrarozvědka. Podle něj Rusko obchoduje s ropou a plynem přes tento terminál pomocí 'stínové flotily'. 

" 'Dronové sankce' snižují příliv zahraničního kapitálu, které Rusko potřebuje k vedení války," řekl k tomu zdroj z SBU. Ukrajinci útoky nazývají "přímými sankcemi", píše server Atlantic Council. Jde o rýpnutí do Západu kvůli jeho váhání zavést přísnější postihy. Americký prezident Donald Trump před nedávnem slíbil "sekundární cla" na ruskou produkci ropy. Zůstalo ale - jako obvykle - jen u slibů.

Ukrajinský generální štáb potvrdil účast na útoku na ropnou rafinerii Syzran v Samaře. Podle něh se specializuje na výrobu benzinu, nafty, leteckého paliva a dalších ropných produktů dodávaných ruským vojskům. "Rafinerie má projektovanou kapacitu až 8 a půl milionu tun ropy ročně, což představuje zhruba 3,08 % celkového objemu ruské rafinace ropy," tvrdí ukrajinské velení.

Předtím Ukrajina zacílila na rafinerii Lukoil ve Volgogradu, která je největší v jižním Rusku, a také na velké rafinerie v Saratovské a Rostovské oblasti. Kyjev zaměřuje své útoky i proti čerpacím stanicím a vlakům vezoucím paliva, aby oslabil ruskou válečnou mašinérii, píše server Euronews

Podle ukrajinskou vládou podporovaného serveru United24 klesla v srpnu po sérii ukrajinských útoků ruská kapacita rafinace ropy o více než 13 %. "Když nepřítel útočí na naši energetickou infrastrukturu a snaží se nás nechat bez světla nebo tepla, pak hoří jeho ropné rafinerie. Nikdo nám takové útoky nemůže zakázat, protože je to sama spravedlnost, která je vykonává," dodal k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V Rusku a v okupovaných regionech Ukrajiny se zatím prohlubuje palivová krize doprovázená rostoucími cenami benzínu. V některých oblastech čekají řidiči v nekonečných frontách u benzinek, někde zavedli dokonce systém kupónů. V ruských médiích se objevují zprávy, že benzin je stále častěji prodáván pouze organizacím a podnikům.

Rusové nyní pravděpodobně budou čelit vyšším daním, protože zátěž na rozpočet roste a Ruská centrální banka tvrdí, že "ekonomika potřebuje oddych". Zveřejnila nařízení definující devět kritérií, podle kterých banky mohou zavést dočasný limit na výběry hotovosti z bankomatů.

Podle Euronews je pozoruhodné, že nařízení se objevilo na pozadí problémů s bankomaty, online službami a systémem rychlých plateb kvůli výpadkům mobilních sítí a internetu ve všech regionech země, k nimž dochází pravidelně už několik měsíců a jsou doprovázeny problémy s hlasovou komunikací a navigací, dodává server.

Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín (celý článek s videem zde)

Průzkumné drony Tupolev Tu-141 ze 70. let Ukrajina na počátku ruské invaze přeměnila na primitivní řízené střely. Teď je využila při vývoji Flaminga. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Ukrainian Military
 
