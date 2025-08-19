Zahraničí

Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Většina ukrajinských dronů s dlouhým doletem přepraví výbušninu do vzdálenosti 1300 kilometrů. Ty nejlepší z nich, jako je například An-196, doletí dále jen díky většímu množství paliva, které se přidá na úkor výbušniny. Ukrajina ale začíná vyrábět novou střelu s plochou dráhou letu Flamingo s doletem tři tisíce kilometrů. Váží ohromujících 6 000 kilogramů, čtyřikrát více než americké Tomahawky.
Průzkumné drony Tupolev Tu-141 ze 70. let Ukrajina na počátku ruské invaze přeměnila na primitivní řízené střely. Teď je využila při vývoji Flaminga. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Ukrainian Military

Kompromis - menší náklad výbušnin za větší dolet - je hlavním důvodem, proč ukrajinské útoky v hlubokém ruském týlu nejsou vždy dostatečně ničivé. Zejména ty, které se zaměřují na ropné rafinerie, zbrojovky a letecké základny v zóně 1300 kilometrů, píše vojenský analytik David Axe.

"Drony, které mohou letět tak daleko, obvykle nedokážou dopravit náklad potřebný ke způsobení vážného nebo trvalého poškození tak velkého zařízení," vysvětlil Tatarigami, zakladatel analytické skupiny Frontelligence Insight.

Související

Zapálí vzduch a rozseje zkázu. Rusové čím dál častěji útočí smrtonosnými drony

termobarický dron
0:47

Nové střely s plochou dráhou letu mohou situaci změnit. Pro Ukrajinu představuje z rampy vypouštěná střela Flamingo příležitost k masivnímu rozšíření jejích úderů - zasáhnout více cílů na větší vzdálenost a způsobit větší škody. 

Flamingo se podle novináře Associated Press Efrema Lukatského nedávno dostalo do sériové výroby. Fotografie AP zachycuje dvě sedmitunové rakety na přívěsech v blíže nespecifikované dílně patřící kyjevskému výrobci Fire Point.

Díky pravděpodobné kombinaci GPS, inerciálního navádění a potenciální hlavici o hmotnosti jedné tuny je Flamingo v podstatě moderní verzí průzkumných dronů Tupolev Tu-141 ze 70. let, které Ukrajina na počátku rozsáhlé invaze Ruska přeměnila na primitivní řízené střely.

Ukrajina začíná vyrábět novou střelu s plochou dráhou letu Flamingo s doletem tři tisíce kilometrů.
Ukrajina začíná vyrábět novou střelu s plochou dráhou letu Flamingo s doletem tři tisíce kilometrů. | Foto: AP/Efrem Lukatsky

Flamingo se také inspirovalo střelami s plochou dráhou letu z dob studené války, které nesly jaderné hlavice a odpalovány byly ze země, včetně amerických Mace a Matador, které samy vycházejí z německé nacistické létající bomby V-1.

Související

Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl

Ukrajinské drony zasahují ruské rafinerie - Ikona, poutak

Otázkou podle Axe zůstává, jak velká bude sériová výroba Flaminga. Na konci roku 2024 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina letos získá 30 tisíc kusů munice pro hloubkové údery, ale ty nejlepší z nich jsou k dispozici v relativně malém množství.

Není jasné, kolik Flamingo stojí, ale jeho velikost a výkon - zejména jeho rychlost dosahující téměř tisíc kilometrů za hodinu - by mohly naznačovat, že cena za jednu střelu bude v přepočtu nejméně milion dolarů. To je dost drahé.

Rusko vyrábí vlastní munici pro hloubkové údery. Útočných dronů Šáhid vyprodukuje denně 1000 kusů za cenu v přepočtu 50 tisíc dolarů. Aby Ukrajina mohla útočit se stejnou intenzitou, musí každý den vypouštět stovky dronů nebo střel. Ne 80 denně, jak naznačuje Zelenského program 30 tisíc kusů munice.

"Pokud ale Ukrajina dokáže mít výrobu Flaminga dostatečnou a zintenzivnit útoky na vzdálenost přes 1300 kilometrů, může se nakonec rozhodnout bombardovat právě továrnu na Šáhidy, která je jinak velkým a obtížným cílem," dodává David Axe. Podle analytika může být Flamingo jednou z nejúčinnějších střel na světě.

Rusové ukázali obří epicentrum teroru. Tady pomůže jen kobercový nálet, píše expert (Celý článek i s videem zde)

Kreml zveřejnil propagandistické video z továrny Jelabuga, kde se vyrábějí drony Šahíd | Video: X/front_ukrainian
 
Mohlo by vás zajímat

Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci

Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci
0:43

"Osudové dny pro Ukrajinu a Evropu." Putin se má setkat se Zelenským, ten už řekl víc

"Osudové dny pro Ukrajinu a Evropu." Putin se má setkat se Zelenským, ten už řekl víc

Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

Maduro v reakci na hrozby USA oznámil nasazení milionů milicionářů v Karibiku

Maduro v reakci na hrozby USA oznámil nasazení milionů milicionářů v Karibiku
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 12 minutami
Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci
0:43

Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci

Na sociálních sítích se v pondělí rozšířilo video zachycující ruské bojové vozidlo s americkou vlajkou, které se řítí přes ukrajinské frontové linie.
před 19 minutami
Honička s nečekaným koncem. Řidič ujížděl policistům, na přejezdu ho smetl vlak
1:01

Honička s nečekaným koncem. Řidič ujížděl policistům, na přejezdu ho smetl vlak

Při srážce s vlakem se zranil řidiči osobního auta i jeho spolujezdec.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Osudové dny pro Ukrajinu a Evropu." Putin se má setkat se Zelenským, ten už řekl víc

ŽIVĚ
"Osudové dny pro Ukrajinu a Evropu." Putin se má setkat se Zelenským, ten už řekl víc

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

Vůdce KLDR zároveň slíbil rychlé rozšíření jaderných sil, aby země lépe čelila protivníkům.
před 1 hodinou
Jak to bude se Siniakovou? Sinner Češku vůbec nezmínil, hrát přitom mají už dnes

Jak to bude se Siniakovou? Sinner Češku vůbec nezmínil, hrát přitom mají už dnes

Hvězdný italský tenista, který vzdal kvůli nemoci finále v Cincinnati, se v prohlášení nevěnoval tomu, zda dnes nastoupí do mixu.
před 1 hodinou
Prošli jste Česko křížem krážem? Jednu z nejhezčích stezek najdete u hranic Německa

Prošli jste Česko křížem krážem? Jednu z nejhezčích stezek najdete u hranic Německa

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi.
před 1 hodinou
Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín
0:25

Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín

Nová ukrajinská střela s plochou dráhou letu může být podle vojenského analytika jednou z nejničivějších na světě.
Další zprávy