Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín

Kompromis - menší náklad výbušnin za větší dolet - je hlavním důvodem, proč ukrajinské útoky v hlubokém ruském týlu nejsou vždy dostatečně ničivé. Zejména ty, které se zaměřují na ropné rafinerie, zbrojovky a letecké základny v zóně 1300 kilometrů, píše vojenský analytik David Axe.
"Drony, které mohou letět tak daleko, obvykle nedokážou dopravit náklad potřebný ke způsobení vážného nebo trvalého poškození tak velkého zařízení," vysvětlil Tatarigami, zakladatel analytické skupiny Frontelligence Insight.
Nové střely s plochou dráhou letu mohou situaci změnit. Pro Ukrajinu představuje z rampy vypouštěná střela Flamingo příležitost k masivnímu rozšíření jejích úderů - zasáhnout více cílů na větší vzdálenost a způsobit větší škody.
Flamingo se podle novináře Associated Press Efrema Lukatského nedávno dostalo do sériové výroby. Fotografie AP zachycuje dvě sedmitunové rakety na přívěsech v blíže nespecifikované dílně patřící kyjevskému výrobci Fire Point.
Díky pravděpodobné kombinaci GPS, inerciálního navádění a potenciální hlavici o hmotnosti jedné tuny je Flamingo v podstatě moderní verzí průzkumných dronů Tupolev Tu-141 ze 70. let, které Ukrajina na počátku rozsáhlé invaze Ruska přeměnila na primitivní řízené střely.
Flamingo se také inspirovalo střelami s plochou dráhou letu z dob studené války, které nesly jaderné hlavice a odpalovány byly ze země, včetně amerických Mace a Matador, které samy vycházejí z německé nacistické létající bomby V-1.
Otázkou podle Axe zůstává, jak velká bude sériová výroba Flaminga. Na konci roku 2024 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina letos získá 30 tisíc kusů munice pro hloubkové údery, ale ty nejlepší z nich jsou k dispozici v relativně malém množství.
Není jasné, kolik Flamingo stojí, ale jeho velikost a výkon - zejména jeho rychlost dosahující téměř tisíc kilometrů za hodinu - by mohly naznačovat, že cena za jednu střelu bude v přepočtu nejméně milion dolarů. To je dost drahé.
Rusko vyrábí vlastní munici pro hloubkové údery. Útočných dronů Šáhid vyprodukuje denně 1000 kusů za cenu v přepočtu 50 tisíc dolarů. Aby Ukrajina mohla útočit se stejnou intenzitou, musí každý den vypouštět stovky dronů nebo střel. Ne 80 denně, jak naznačuje Zelenského program 30 tisíc kusů munice.
"Pokud ale Ukrajina dokáže mít výrobu Flaminga dostatečnou a zintenzivnit útoky na vzdálenost přes 1300 kilometrů, může se nakonec rozhodnout bombardovat právě továrnu na Šáhidy, která je jinak velkým a obtížným cílem," dodává David Axe. Podle analytika může být Flamingo jednou z nejúčinnějších střel na světě.