"Pro Rusy velký problém." Na vzdálené cíle útočí rakety s československou stopou

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 3 hodinami
Ukrajinci nespoléhají pouze na dodávky moderních západních zbraní, nové typy také sami vyvíjejí. Nedávno poprvé zveřejnili, že dokážou vyrábět rakety dlouhého doletu Flamingo s dosahem až tři tisíce kilometrů. A lidé si hned všimli, že proudové motory raket jsou pravděpodobně stejné jako ty ve cvičném letounu Albatros.
Lídři Spojených států, evropských zemí a dalších evropských spojenců po summitu na Aljašce a po následném setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským řeší, jak napadené Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky.

Kyjev se ovšem i sám za sebe snaží držet Rusko na uzdě. Západní země dlouho odmítaly dodat zbraně dlouhého doletu, Ukrajinci tak začali s vlastním vývojem. Nedávno oficiálně představili novou střelu s plochou dráhou letu schopnou zasáhnout celé evropské Rusko.

Raketu Flamingo FP-5 vyvinula ukrajinská společnost Fire Point. "Nechtěli jsme s tím jít na veřejnost, ale zdá se, že je ten správný čas. Flamingo je střela s dlouhým doletem, která může nést hlavici o hmotnosti 1150 kilogramů a letět nad Ruskem 3000 kilometrů," řekla bruselskému serveru Politico ředitelka společnosti Iryna Terechová.

Pro Rusy může nová raketa způsobit velký problém - aspoň tak to pro Aktuálně.cz komentuje bezpečnostní expert Lukáš Visingr. Tunová hlavice je totiž schopná ničit například rafinerie. "Dokonce se objevily informace, že za nedávnými útoky na rafinerie a další zařízení můžou stát právě rakety Flamingo," říká.

Její vliv ovšem sami Rusové bagatelizují. "Takzvaná první ukrajinská balistická střela domácí výroby Flamingo, kterou nedávno odhalil Kyjev, je ve skutečnosti produktem emirátsko-britské společnosti Milanion Group. Toto odhalení naznačuje pokus ukrajinského politického vedení zakrýt skutečný rozsah úpadku vojenského průmyslu," řekl v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS vojenský odborník Alexandr Stepanov.

Po oficiálním zveřejnění informace o raketě se přímo do továrny na utajeném místě dostal i štáb zpravodajské agentury AP. Na záběrech si pak někteří odborníci všimli zajímavého detailu: proudové motory raket jsou pravděpodobně stejné jako ty ve cvičném letounu československé výroby Aero L-39 Albatros.

Motory do něj totiž pocházely z továrny v tehdejší ukrajinské SSSR v Záporoží. Důvod, proč nová raketa používá právě tyto motory? Podle Visingra jich mají Ukrajinci spoustu v zásobě.

"Navíc se dají běžně po světě koupit. Není úplně jasné, zda jsou schopní je vyrábět, ale nepřekvapilo by mě, kdyby je dokázali inovovat. Konstrukce motoru je dobrá. Je efektivní, spolehlivý a osvědčený," říká Visingr. 

Ukrajina je zatím schopna vyrábět jednu raketu denně, od podzimu je v plánu jich vyrábět až sedmkrát tolik. Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že jeho země na přelomu roku zahájí sériovou výrobu.

 
