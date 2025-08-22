"Vyprodáno." Rusové se bezradně tlačí před benzinkami, útoky se Ukrajincům vyplácejí

Velkoobchodní ceny benzinu v Rusku dosáhly v minulém týdnu historického maxima. Cena AI-92 na konci obchodování 18. srpna vzrostla oproti závěru předchozí seance o 1,33 procenta na 71 516 tisíc rublů za tunu, AI-95 o 2,19 procenta na 80 430 tisíc rublů za tunu. Jedná se tak o pátý rekord od začátku měsíce.
Podle ruskojazyčného nezávislého webu Meduza jsou prudce rostoucí ceny přímým důsledkem války na Ukrajině. Nálety dronů pravidelně zasahují ruské rafinerie a částečně nebo úplně je vyřazují z provozu.
Agentura S&P Global informovala, že jen v uplynulém týdnu zasáhly ukrajinské útoky rafinerie s celkovou kapacitou přibližně 1,5 milionu barelů denně.
Od začátku srpna útoky například poškodily klíčová zařízení Rosněfti v Rjazani, v Novokujbyševsku nebo Saratovu. Přesný rozsah škod provozovatelé nezveřejnili, zdroje agentury Reuters ale odhadují, že opravy v prvních dvou závodech by mohly trvat přibližně měsíc. Tyto tři podniky tvoří dohromady asi 14 procent ruské rafinérské kapacity.
Podle Reuters tak hrozí, že se nebude dostávat ani samotného benzinu. Na některých místech v zemi se už jedná o aktuální problém, což dokazují videa, která kolují na sociálních sítích.
Na konci července Rusko zavedlo vývozní omezení pro společnosti, které ročně produkují více než milion tun benzinu, v polovině srpna místopředseda vlády Alexandr Novak podpořil návrh ministerstva energetiky na prodloužení embarga až do září. Opatření ale trh nestabilizovala. List The Bell tvrdí, že objemy ztracené v důsledku útoků dronů převyšují ruský týdenní vývoz benzinu.
Na otázku, kdy ceny klesnou, se názory odborníků rozcházejí. Kirill Bachtin, hlavní analytik společnosti BCS World of Investments, odhaduje, že velkoobchodní ceny nejspíše dosáhly lokálního vrcholu - ale pouze za předpokladu, že nedojde k dalším výpadkům. Sergej Frolov, řídící partner společnosti NEFT Research, naopak neočekává, že by ceny alespoň další měsíc začaly klesat. Stabilizaci situace předpovídá až na říjen, jakmile skončí období sklizní a většina obyvatel se vrátí z dovolených.
Pokud ceny budou nadále růst, možnosti vlády jsou omezené. Deník The Bell mezi možná opatření řadí zákaz vývozu i do spřátelených zemí, i za cenu politických následků, zvýšení minimální kvóty pro prodej benzinu obchodovaného na burze (v současnosti 15 procent, hovoří se o jejím zvýšení na 17 procent) nebo povolení vstupu běloruského paliva na ruský trh.