Vedení slovenské prokuratury čelí obvinění ze zasahování do citlivých kauz

Generální prokurátor Maroš Žilinka v pondělí před poslanci parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost výtky opětovně odmítl a jednání zákonodárců v této záležitosti označil za ovlivňování kompetencí prokuratury, na které sněmovní výbor nemá pravomoc.
Kauza propukla kvůli dopisu krajského žalobce ze Žiliny Tomáše Balogha poslancům, že vedení prokuratury zasahovalo do vyšetřování kauz. Jedna z nich se podle opozice týká stíhání současného šéfa úřadu vlády Juraje Gedry v souvislosti s jeho dřívějším působením ve státem kontrolované společnosti MH Manažment.
Druhou je zase dřívější obvinění Ficova švagra Svetozára Chabady za to, že podle vyšetřovatelů Chabada ještě jako žalobce byl v mnoha případech nečinný. Z informací tisku vyplývá, že generální prokuratura žádala stíhání Chabady podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku, než navrhoval krajský žalobce.
Žilinka před poslanci sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost podle médií pochybení vedení prokuratury znovu odmítl a poslancům řekl, že jsou v konfliktu zájmů. Předsedou tohoto výboru je poslanec Směru-SD Richard Glück, který jeho schůzi svolal. Také opozice tvrdila, že parlamentní výbor nemá v uvedené záležitosti žádnou pravomoc.
Podle listu Denník N o víkendu na spor mezi prokurátory poukázal také Fico. Opoziční politici uvedli, že vládní koalice odstartovala válku mezi žalobci.
Žilinka byl zvolen generálním prokurátorem parlamentem v předchozím volebním období velkou většinou hlasů přítomných poslanců, v kandidatuře ho podpořili také zákonodárci za tehdy opoziční Směr-SD. Prokuratura pak pod Žilinkovým vedením například v roce 2022 zrušila stíhání Fica jako opozičního politika a dalších lidí pro podezření ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Ficovy strany v době předchozího vládnutí Směru-SD. Fico se počtvrté stal premiérem po předloňských předčasných volbách.