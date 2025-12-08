„Vypadalo by to úplně jinak.“ Stratég popsal, jak by se odehrál konflikt Ruska s NATO

Berlín dává v posledních měsících velmi silně najevo záměry posílit v nadcházejících letech svou armádu, což potvrdil v květnu i německý kancléř Friedrich Merz, který se zavázal transformovat Bundeswehr (německé ozbrojené síly).
Evropští lídři totiž varují, že Moskva by do konce desetiletí mohla rozšířit své agresivní chování mimo Ukrajinu. Větší německá armáda by tak mohla změnit bezpečnostní situaci na kontinentu, prohlásil pro Newsweek Drummond. Zároveň upozornil na rychlost možného postupu, jestliže by opravdu došlo ke konfliktu. "Je velmi snadné vyvodit z války na Ukrajině nesprávné závěry," řekl.
Ta má podle něj spíše statický charakter. "Popisuje se jako první světová válka s drony - tedy jako vyčerpávající boj se zákopy," vysvětlil vojenský stratég. Jestliže by Rusko zaútočilo na nějakou ze zemí NATO, reakce by ale podle Drummonda byla mnohem rychlejší. "V prvních týdnech jakéhokoli konfliktu bychom byli svědky mnohem většího využití jednotek působících ve vzduchu," dodal.
Podle vojenského poradce je pravděpodobné, že v následujících 12 až 18 měsících by země mohly uzavřít mírové ujednání ohledně války na Ukrajině - právě to ale vyvolává otázku, jak dlouho bude Rusku trvat, než se znovu vyzbrojí, a kdy by mohlo zaútočit na další státy.
Někteří analytici uvádí až 10 let, Drummond se ale domnívá, že se to může stát mnohem rychleji - především pokud by se Čína, Severní Korea a Írán rozhodly Moskvě pomoci. "Čína vyrábí obrněná vozidla a rakety neuvěřitelným tempem," upozornil.
I plán Evropské unie "Obranná připravenost 2030" zdůrazňuje obavy z hrozby, které Rusko představuje. Dokument se soustředí na možný konflikt do konce tohoto desetiletí. Možné nebezpečí popsal i polský vojenský šéf Wiesław Kukuła, podle kterého se Rusko začalo připravovat po Ukrajině na válku s Polskem.
Budoucí role Německa
Odborníci očekávají, že do roku 2029 Německo vynaloží na obranu 152 miliard eur ročně, tedy 3,5 % jeho HDP - stalo by se tak třetí zemí s nejvyššími výdaji na obranu na světě, hned za USA a Čínou. Podle Drummonda se německý rozpočet zaměří na investice v oblastech jako dělostřelectvo, munice a řízené střely, a to v masivním měřítku. "Ale také očekávám, že bude investovat do protivzdušné obrany," popsal.
Podle plánů německých zákonodárců by se mohl v příštím desetiletí zvýšit i počet vojáků z nynějších 182 tisíc na 260 tisíc. V pátek 5. prosince schválili legislativu, podle které budou muset všichni osmnáctiletí muži odpovídat na otázky týkající se jejich způsobilosti k vojenské službě a od následujícího roku budou muset podstoupit lékařské vyšetření k posouzení jejich fyzické kondice. Pro ženy budou tyto dotazníky dobrovolné.
Německé ozbrojené síly by tak mohly převzít hlavní úlohu v oblasti bezpečnosti proti budoucím hrozbám pro NATO na kontinentu - zejména pokud půjde o Rusko. "Mnoho evropských zemí se bude spoléhat na Německo, protože má velkou ekonomiku," řekl Drummond.