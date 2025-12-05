Zahraničí

Turecko chystá soudní reformu, díky níž má být propuštěno přes 55 tisíc vězňů

před 1 hodinou
Turecký parlament projednává soudní reformu, která by měla v první fázi vést k propuštění asi 55 tisíc vězňů. Později by tento počet mohl vzrůst až na 115 tisíc osob, informoval v pátek deník Hürriyet. Reforma zahrnuje i přísnější postihy za některé trestné činy, ale jejím hlavním důvodem je snaha ulevit přeplněným věznicím.
Turecká vláda zdůrazňuje, že nejde o amnestii, ale o změny, jež umožní mimo jiné dřívější podmínečná propouštění.

Podle tureckého ministerstva spravedlnosti je nyní v zemi s 85 miliony obyvatel ve vězení asi 420 tisíc lidí, přitom tamní věznice mají kapacitu jen asi 305 tisíc. Server Turkish Minute v této souvislosti připomněl, že počet lidí za mřížemi vzrostl v posledním roce i kvůli zatýkání účastníků protivládních protestů, které vypukly po zadržení istanbulského starosty a předního opozičního lídra Ekrema Imamoglua letos v březnu.

Už v předchozích letech se zvýšil počet zatčených kvůli zadržování osob za údajné vazby na hnutí duchovního Fethullaha Gülena, které vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana označuje za teroristickou organizaci, či vazby na kurdské separatisty. V obou případech používá podle opozice režim tato obvinění k potlačování kritiků.

Od roku 2016, kdy Turecko zažilo pokus o převrat, podle Erdogana zosnovaný Gülenem, bylo podle ministerstva spravedlnosti kvůli vazbám na toto hnutí odsouzeno přes 126 tisíc lidí, z toho 11.085 je stále ve vězení.

Předčasné propouštění na podmínku na základě soudní reformy, kterou dnes schválil výbor tureckého parlamentu, se ale podle místních médií nebude týkat trestných činů spojených s terorismem, organizovaným zločinem či dalšími protistátními činy. Předčasné propuštění se tak nedotkne lidí odsouzených například za vazby na Gülenovo hnutí. On sám obvinění ze snahy svrhnout vládu opakovaně odmítl, zemřel loni v exilu v USA.

Soudní reforma počítá také se zpřísněním trestů za využívání nezletilých ke zločinu, za způsobení zranění z nedbalosti nebo za střelbu do vzduchu v obydlených čtvrtích při různých oslavách.

 
