Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Palestinské hnutí Hamás plán podle AFP právě studuje a konzultace mohou trvat několik dní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán podpořil, zároveň ale v úterý prohlásil, že izraelská armáda zůstane na většině pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu, což s některými body návrhu působí v rozporu.
Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších bodů Trumpova plánu, který Bílý dům zveřejnil na síti X:
Bezpečnost a demilitarizace
- Gaza musí být deradikalizovaným územím bez teroru a nesmí představovat hrozbu pro své sousedy.
- Hamás ani jiné frakce nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy. Veškerá vojenská infrastruktura, včetně tunelů a zbrojní výroby, má být zničena.
- Demilitarizace proběhne pod dohledem nezávislých pozorovatelů. Součástí bude i program zpětného odkupu zbraní a reintegrace bývalých bojovníků do běžného života.
- Bezpečnost mají zajistit nově vytvořené Mezinárodní stabilizační síly (ISF), které zajistí bezpečnost, budou cvičit palestinské policejní jednotky a spolupracovat s Izraelem a s Egyptem.
- Izrael nebude Gazu okupovat ani anektovat. Jakmile ISF zajistí stabilitu, Izrael se postupně stáhne.
Propuštění rukojmí a vězňů
- Do 72 hodin od přijetí dohody mají být vráceni všichni izraelští rukojmí - živí i mrtví.
- Výměnou Izrael propustí 250 vězňů s doživotními tresty a 1700 Palestinců zadržených po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí.
- Členové Hamásu, kteří složí zbraně a přijmou mírové soužití, získají amnestii nebo možnost odejít do jiné země.
Humanitární pomoc a obnova pásma
- Po přijetí dohody má být otevřen přísun humanitární pomoci, včetně vody, elektřiny, zdravotnictví a odklízení sutin.
- Distribuci pomoci bude řídit OSN, Červený půlměsíc a další mezinárodní organizace.
- Gaza má být přestavěna ve prospěch jejích obyvatel, s důrazem na infrastrukturu, zdravotnictví, bydlení a zaměstnanost.
Správa Gazy
- Dočasně povede Gazu technokratická přechodná správa složená z Palestinců a mezinárodních expertů, pod dohledem nového mezinárodního orgánu "Rady míru".
- V jejím čele má stát Donald Trump, členem by měl být například i bývalý britský premiér Tony Blair.
- Rada bude spravovat finance a rekonstrukci, dokud Palestinská samospráva neprovede reformy a nepřevezme kontrolu nad Gazou.
September 29, 2025
Ekonomický rozvoj
- Trumpův plán hospodářského rozvoje se má inspirovat příklady "moderních zázračných měst" Blízkého východu.
- Součástí je i vznik zvláštní ekonomické zóny s výhodnými celními a obchodními podmínkami, která má přilákat investice a vytvořit nové pracovní příležitosti.
Dlouhodobé politické uspořádání
- Rozvoj Gazy má postupně vytvořit podmínky pro palestinské sebeurčení a státnost.
- Plán počítá se zahájením mezináboženského dialogu a změnou narativu směrem k toleranci.
- Spojené státy chtějí zároveň obnovit politický dialog mezi Izraelem a Palestinci s cílem dlouhodobého míru.
Trumpova osobní motivace
Součástí veřejného diskurzu je i kontext osobní motivace Donalda Trumpa. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden uvedl, že jediný, kdo může skutečně ukončit válku v Gaze, je podle něj americký prezident. Zároveň ocenil, že Trump o dosažení míru usiluje, a poznamenal, že "Nobelova cena za mír není možná bez zastavení tohoto konfliktu".
Trump byl v minulosti několika zeměmi nominován na Nobelovu cenu a údajně o ocenění hovořil i ve veřejně zmiňovaných telefonátech, ve kterých sám naznačil, že by si cenu zasloužil.