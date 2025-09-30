Zahraničí

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
Podle AFP a Reuters text plánu předali Hamásu katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a šéf egyptské rozvědky Hasan Mahmúd Rašád. "Vyjednávači za Hamás řekli, že ho (návrh) prozkoumají a pak poskytnou odpověď," citovaly agentury své zdroje.
Izraelská armáda zůstane na většině území Pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu. Prohlásil to dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátce po své schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, na níž podpořil Trumpův plán pro mír v Pásmu Gazy. Zobrazit 12 fotografií
Bílý dům v pondělí zveřejnil 20bodový plán, jehož cílem je ukončit válku v Pásmu Gazy, zajistit návrat izraelských rukojmí a vytvořit podmínky pro dlouhodobý mír. Dokument počítá s postupnou demilitarizací, příchodem mezinárodních stabilizačních sil, rozsáhlou humanitární pomocí a hospodářskou obnovou. V čele nového mezinárodního orgánu pro správu pásma má stát sám Donald Trump.
Torpéduje Trumpův mírový plán? Netanjahu striktně proti vzniku státu Palestina

Palestinské hnutí Hamás plán podle AFP právě studuje a konzultace mohou trvat několik dní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán podpořil, zároveň ale v úterý prohlásil, že izraelská armáda zůstane na většině pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu, což s některými body návrhu působí v rozporu.

Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších bodů Trumpova plánu, který Bílý dům zveřejnil na síti X:

Bezpečnost a demilitarizace

  • Gaza musí být deradikalizovaným územím bez teroru a nesmí představovat hrozbu pro své sousedy.
  • Hamás ani jiné frakce nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy. Veškerá vojenská infrastruktura, včetně tunelů a zbrojní výroby, má být zničena.
  • Demilitarizace proběhne pod dohledem nezávislých pozorovatelů. Součástí bude i program zpětného odkupu zbraní a reintegrace bývalých bojovníků do běžného života.
  • Bezpečnost mají zajistit nově vytvořené Mezinárodní stabilizační síly (ISF), které zajistí bezpečnost, budou cvičit palestinské policejní jednotky a spolupracovat s Izraelem a s Egyptem.
  • Izrael nebude Gazu okupovat ani anektovat. Jakmile ISF zajistí stabilitu, Izrael se postupně stáhne.

Propuštění rukojmí a vězňů

  • Do 72 hodin od přijetí dohody mají být vráceni všichni izraelští rukojmí - živí i mrtví.
  • Výměnou Izrael propustí 250 vězňů s doživotními tresty a 1700 Palestinců zadržených po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí.
  • Členové Hamásu, kteří složí zbraně a přijmou mírové soužití, získají amnestii nebo možnost odejít do jiné země.
Plán Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy
Humanitární pomoc a obnova pásma

  • Po přijetí dohody má být otevřen přísun humanitární pomoci, včetně vody, elektřiny, zdravotnictví a odklízení sutin.
  • Distribuci pomoci bude řídit OSN, Červený půlměsíc a další mezinárodní organizace.
  • Gaza má být přestavěna ve prospěch jejích obyvatel, s důrazem na infrastrukturu, zdravotnictví, bydlení a zaměstnanost.

Správa Gazy

  • Dočasně povede Gazu technokratická přechodná správa složená z Palestinců a mezinárodních expertů, pod dohledem nového mezinárodního orgánu "Rady míru".
  • V jejím čele má stát Donald Trump, členem by měl být například i bývalý britský premiér Tony Blair.
  • Rada bude spravovat finance a rekonstrukci, dokud Palestinská samospráva neprovede reformy a nepřevezme kontrolu nad Gazou.

Ekonomický rozvoj

  • Trumpův plán hospodářského rozvoje se má inspirovat příklady "moderních zázračných měst" Blízkého východu.
  • Součástí je i vznik zvláštní ekonomické zóny s výhodnými celními a obchodními podmínkami, která má přilákat investice a vytvořit nové pracovní příležitosti.

Dlouhodobé politické uspořádání

  • Rozvoj Gazy má postupně vytvořit podmínky pro palestinské sebeurčení a státnost.
  • Plán počítá se zahájením mezináboženského dialogu a změnou narativu směrem k toleranci.
  • Spojené státy chtějí zároveň obnovit politický dialog mezi Izraelem a Palestinci s cílem dlouhodobého míru.
Šéfka Evropské komise vítá Trumpův mírový plán pro Gazu, podpořila dvoustátní řešení

Trumpova osobní motivace

Součástí veřejného diskurzu je i kontext osobní motivace Donalda Trumpa. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden uvedl, že jediný, kdo může skutečně ukončit válku v Gaze, je podle něj americký prezident. Zároveň ocenil, že Trump o dosažení míru usiluje, a poznamenal, že "Nobelova cena za mír není možná bez zastavení tohoto konfliktu".

Trump byl v minulosti několika zeměmi nominován na Nobelovu cenu a údajně o ocenění hovořil i ve veřejně zmiňovaných telefonátech, ve kterých sám naznačil, že by si cenu zasloužil.

