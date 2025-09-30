Zahraničí

Torpéduje Trumpův mírový plán? Netanjahu striktně proti vzniku státu Palestina

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Izraelská armáda zůstane na většině území Pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu. Prohlásil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátce po své schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, na níž podpořil Trumpův plán pro mír v Pásmu Gazy a na Blízkém východě.
Benjamin Netanjahu a Donald Trump.
Benjamin Netanjahu a Donald Trump. | Foto: Reuters

Nejméně se dvěma body návrhu je ovšem Netanjahuovo aktuální vyjádření ve zjevném rozporu, uvádí AFP i izraelský list The Times of Israel (ToI).

"Přivedeme zpět všechny naše rukojmí, živé a zdravé, zatímco izraelská armáda zůstane ve větší části pásma Gazy," prohlásil Netanjahu ve videu, v němž v hebrejštině shrnul výsledky jednání s Trumpem a které zveřejnil v noci na dnešek na sociálních sítích. Uvedl také, že až dosud býval Izrael vyzýván, aby přistupoval na požadavky Hamásu a umožnil tomuto palestinskému teroristickému hnutí zůstat a přeskupit se uvnitř Pásma Gazy.

"Nyní celý svět, včetně arabského a muslimského, tlačí na Hamás, aby přijal podmínky, které jsme vytvořili společně s Trumpem," uvedl Netanjahu.

Trumpův dvacetibodový mírový plán, jemuž Netanjahu po schůzce v Bílém domě vyjádřil podporu, ovšem hned ve třetím bodě stanoví, že "Izraelské síly se stáhnou na dohodnutou linii, aby se připravily na propuštění rukojmích" a že "bojové linie zůstanou zmrazené, dokud nebudou splněny podmínky pro postupné úplné stažení". Plán také předpokládá vytvoření Mezinárodní stabilizační síly (ISF), na jejímž vzniku budou spolupracovat Spojené státy s arabskými zeměmi a která by měla převzít zodpovědnost za bezpečnost v Pásmu Gazy.

Členům Hamásu, kteří si to budou přát, má být podle plánu zajištěn odchod do zemí, které je budou ochotny přijmout; ostatní příslušníci radikální skupiny v pásmu budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.

Na dotaz kameramana, zda premiér na setkání s Trumpem přijal myšlenku palestinské státnosti, Netanjahu tuto možnost striktně odmítl. "Vůbec ne a v té dohodě to ani není napsáno," prohlásil premiér. "Jednu věc jsme (na jednání) řekli jasně: budeme tvrdě proti palestinskému státu," dodal s tím, že se s Trumpem shodli, že by to byla "obrovská odměna za teror".

Tento komentář však opět poněkud odporuje tomu, co stojí v 19. bodě mírového plánu: "Zatímco bude pokračovat obnova Gazy a až bude důsledně naplněn reformní program Palestinské autonomie, mohou být konečně vytvořeny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti, které uznáváme jako touhu palestinského lidu."

 
