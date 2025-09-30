Šéfka Evropské komise vítá Trumpův mírový plán pro Gazu, podpořila dvoustátní řešení

Trump plán představil při pondělní návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě. Návrh počítá s klidem zbraní do několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Zatímco Netanjahu návrh podpořil, teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že požaduje vznik palestinského státu.
"Nepřátelské akce by měly skončit poskytnutím okamžité humanitární pomoci obyvatelům Gazy a okamžitým propuštěním všech rukojmích," napsala von der Leyenová na síti X.
Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025
The EU stands ready to contribute.
Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all…
Plán již v pondělí uvítaly velké unijní země jako Francie či Itálie, ocenila jej také Británie. Von der Leyenová zdůraznila, že podporuje dvoustátní řešení, po němž volají i Palestinci, Izrael jej však odmítá.