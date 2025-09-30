Zahraničí

Šéfka Evropské komise vítá Trumpův mírový plán pro Gazu, podpořila dvoustátní řešení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy. Evropská unie je připravena se na něm podílet, napsala šéfka unijní exekutivy, podle níž zůstává jedinou cestou k trvalému míru mezi Izraelem a Palestinci vytvoření dvou samostatných států.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americký prezidentem Donaldem Trumpem. Skotsko, 27. července 2025.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americký prezidentem Donaldem Trumpem. Skotsko, 27. července 2025. | Foto: Reuters

Trump plán představil při pondělní návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě. Návrh počítá s klidem zbraní do několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Zatímco Netanjahu návrh podpořil, teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že požaduje vznik palestinského státu.

"Nepřátelské akce by měly skončit poskytnutím okamžité humanitární pomoci obyvatelům Gazy a okamžitým propuštěním všech rukojmích," napsala von der Leyenová na síti X.

Plán již v pondělí uvítaly velké unijní země jako Francie či Itálie, ocenila jej také Británie. Von der Leyenová zdůraznila, že podporuje dvoustátní řešení, po němž volají i Palestinci, Izrael jej však odmítá.

 
Mohlo by vás zajímat

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

Putin vyslal do světa nový válečný vzkaz. "Odvádíme tvrdou práci"

Putin vyslal do světa nový válečný vzkaz. "Odvádíme tvrdou práci"

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku
13:18
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Izrael Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 2 minutami
V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

Podle žalobce se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.
před 6 minutami
Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Doživotí. Surově zavraždil svého syna a otce, soud smetl jeho námitku

Muž podle soudu úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil.
před 19 minutami
"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

Český helsinský výbor kritizuje zákaz nošení tepláků ve školách. Podle něj mohou taková nařízení diskriminovat děti z chudších rodin.
před 35 minutami
Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Petr Fiala se dostává v rámci své kampaně do formy v pravý čas. A to jsou ty hlavní televizní debaty teprve před námi.
před 36 minutami
"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

"Na to budeme vzpomínat dlouho." Český talent vyrazil dech snovým debutem

Český hokejový útočník Adam Benák okouzlil při debutu v prestižní juniorské lize OHL.
Aktualizováno před 40 minutami
Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Texty, které spisovatel psal nebo diktoval až do své smrti v roce 1923, se našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
před 44 minutami
"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

"Schvaloval evidentní zločin proti míru." S dezinformátorem se soud nemazal

Jakub Netík na Facebooku opakovaně obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu.
Další zprávy