Zahraničí

"Nebyl jsem na lístku.“ Trump vysvětluje, proč zažil den plný volebních proher

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 4 hodinami
Demokraté slaví úspěch v prvních významných volbách od doby, kdy se republikánský prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu. Napsala to ve středu agentura Reuters, podle níž se příštími guvernérkami států Virginie a New Jersey stanou demokratky Abigail Spanbergerová a Mikie Sherrillová. Ty porazily republikánské kandidáty. V New Yorku zvítězil v boji o křeslo starosty demokrat Zohran Mamdani.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Trump podle agentury AFP reagoval na prohry republikánů nebo jím preferovaných kandidátů prohlášením na své síti Truth Social, kde napsal, že důvody pro tento neúspěch jsou dva: "Trump nebyl na volebním lístku a shutdown (omezení chodu federálních úřadů). Odkázal se přitom na blíže neupřesněný průzkum.

Světové agentury mezitím napsaly, že demokratka, bývalá agentka CIA a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka Abigail Spanbergerová porazila ve volebním souboji o post guvernérky Virginie republikánskou viceguvernérku státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránku námořní pěchoty a Trumpovu příznivkyni. Stane se tak první ženou - guvernérkou v tomto státě.

Demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová pak porazila republikánského podnikatele a bývalého kongresmana Jacka Ciattarelliho v boji o guvernérský post ve státě New Jersey.

Související

Trump ho označil za zkázu, přesto volby vyhrál. New York poprvé ovládne muslim

Zohran Mamdani

Asi nejostřeji sledovaným byl souboj o křeslo starosty největšího amerického města New Yorku, ve kterém demokrat Mamdani podle agentur porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil Trump.

Agentura AFP současné volby přirovnala k referendu o druhém funkčním období Trumpa v pozici prezidenta. Úterní volby představují určitý barometr toho, jak Američané reagují na bouřlivých devět měsíců Trumpova vládnutí, napsal Reuters. Poznamenal ale zároveň, že do kongresových voleb v polovině prezidentského období, které budou příští rok, zbývá rok a to je v Trumpově éře dlouho. Současné místní volby se také odehrály v regionech tíhnoucích k demokratům.

Ve Spojených státech se kromě voleb o post starosty New Yorku a guvernérů států New Jersey a Virginie konaly také volební klání o křesla starostů Atlanty, Bostonu, Clevelandu, Detroitu, Minneapolisu či Seattlu.

 
Mohlo by vás zajímat

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Demokratická strana volby guvernér starosta Virginie New Jersey Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 58 minutami
Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

stavní soud zamítl návrh 35 poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO Soutok letos vznikla.
před 1 hodinou
Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ve švýcarské Basileji je k vidění socha amerického prezidenta Donalda Trumpa připoutaného ke kříži. Dílo nese název Světec nebo hříšník.
před 1 hodinou
Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost spolku Klimatická žaloba. Spolek poukazuje na pasivitu Česka při snižování emisí skleníkových plynů.
před 1 hodinou
Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

V aktuální sezoně NHL, kdy už před ním v historické tabulce střelců nikdo nestojí, Alexandr Ovečkin tápe.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

ŽIVĚ
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Roční poplatek za dálniční známku vzroste o 130 korun na 2570 Kč, přičemž zdraží i měsíční, desetidenní a denní známky.
Další zprávy