Trump podle agentury AFP reagoval na prohry republikánů nebo jím preferovaných kandidátů prohlášením na své síti Truth Social, kde napsal, že důvody pro tento neúspěch jsou dva: "Trump nebyl na volebním lístku a shutdown (omezení chodu federálních úřadů). Odkázal se přitom na blíže neupřesněný průzkum.
Světové agentury mezitím napsaly, že demokratka, bývalá agentka CIA a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka Abigail Spanbergerová porazila ve volebním souboji o post guvernérky Virginie republikánskou viceguvernérku státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránku námořní pěchoty a Trumpovu příznivkyni. Stane se tak první ženou - guvernérkou v tomto státě.
Demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová pak porazila republikánského podnikatele a bývalého kongresmana Jacka Ciattarelliho v boji o guvernérský post ve státě New Jersey.
Asi nejostřeji sledovaným byl souboj o křeslo starosty největšího amerického města New Yorku, ve kterém demokrat Mamdani podle agentur porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil Trump.
Agentura AFP současné volby přirovnala k referendu o druhém funkčním období Trumpa v pozici prezidenta. Úterní volby představují určitý barometr toho, jak Američané reagují na bouřlivých devět měsíců Trumpova vládnutí, napsal Reuters. Poznamenal ale zároveň, že do kongresových voleb v polovině prezidentského období, které budou příští rok, zbývá rok a to je v Trumpově éře dlouho. Současné místní volby se také odehrály v regionech tíhnoucích k demokratům.
Ve Spojených státech se kromě voleb o post starosty New Yorku a guvernérů států New Jersey a Virginie konaly také volební klání o křesla starostů Atlanty, Bostonu, Clevelandu, Detroitu, Minneapolisu či Seattlu.