Trump ho označil za zkázu, přesto volby vyhrál. New York poprvé ovládne muslim

Newyorská volební komise mezitím podle stanice BBC informovala o nejvyšší volební účasti za více než pět desetiletí. "Oficiálně jsme dosáhli dvou milionů hlasů - poprvé od roku 1969," sdělila na síti X v době, kdy bylo ještě možné volit.
Mamdani ve volbách porazil sedmašedesátiletého Cuoma, který kandidoval jako nezávislý poté, co ho jeho sok porazil také v primárních volbách Demokratické strany. Mamdani nyní ve volbách zvítězil i nad republikánem Curtisem Sliwou, který už podle BBC uznal Mamdaniho vítězství. "Máme zvoleného starostu. Samozřejmě mu přeji hodně štěstí, protože pokud se bude dařit jemu, bude se dařit i nám," řekl před svými příznivci Sliwa.
Mamdani je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Kromě toho, že se po svém zvolení stane prvním muslimem v čele New Yorku, bude také prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což demokratický kandidát odmítá.
Současný republikánský šéf Bílého domu tento týden prohlásil, že Newyorčané nemají jinou možnost, než zvolit starostou Cuoma. Trump zároveň ostře zkritizoval Mamdaniho a prohlásil, že jeho zvolení by pro New York znamenalo zkázu. Zároveň americký prezident uvedl, že by velmi pravděpodobně zablokoval federální financování New Yorku, pokud by se Mamdani do čela města dostal.
Mamdani, šíitský muslim s indickými kořeny, byl ještě donedávna v politice téměř neznámý. Ve vysoké politice se pohybuje od roku 2020, kdy byl za 36. okrsek (mj. čtvrť Astoria v Queensu) zvolen poslancem Státního shromáždění státu New York.
Voliče podle agentury AP oslovila jeho energická kampaň zaměřená na životní náklady - chce autobusy zdarma, bezplatnou péči o děti, nové byty i vyšší minimální mzdu. Velký důraz klade na zlepšení dostupnosti bydlení. Vše hodlá zaplatit z nových daní uvalených na bohaté. Popularitu si podle amerických médií získal i díky podpoře členky Sněmovny reprezentantů Alexandrie Ocasiové-Cortezové a senátora a bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse.
Mamdani je členem organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která je sdružením socialistů na levicové části politického spektra. Za demokratické socialisty se považuje několik členů Kongresu v čele se Sandersem a Ocasiovou-Cortezovou. Definice demokratického socialismu je předmětem debaty. Obecně vychází z odporu ke kapitalismu a jeho cílem je snížit nerovnost prostřednictvím vládních opatření při zachování individuálních svobod a demokratických procesů. DSA je podle svých internetových stránek největší socialistickou organizací ve Spojených státech. Na stránkách DSA se mimo jiné píše, že "členové DSA budují progresivní hnutí za sociální změnu a zároveň prosazují otevřeně demokratickou socialistickou přítomnost v amerických komunitách a politice", či že DSA bojuje za reformy, které oslabí moc korporací a posílí moc pracujících.
Trumpův terč
Mamdani bývá v některých amerických médiích označován za progresivistu.
Mamdani bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty.
Zohran Kwame Mamdani se narodil 18. října 1991 rodičům indického původu v hlavním městě africké Ugandy Kampale, již v ranném dětství se s ním ale rodiče přestěhovali do Jihoafrické republiky a později do New Yorku. Studoval na newyorských veřejných školách, navštěvoval Bronx High School of Science a získal bakalářský titul v oboru afrických studií na Bowdoin College. Občanství USA získal v roce 2018.
Jako student spoluzaložil pobočku Students for Justice in Palestine (Studenti za spravedlnost v Palestině) na své vysoké škole a později organizoval po celé zemi různé progresivní organizace, které se snažily vyhrát národní volby a rozšířit zdravotní pojištění.
Před vstupem do vysoké politiky Mamdani pracoval jako poradce pro prevenci exekucí a pomáhal nízkopříjmovým majitelům nemovitostí v Queensu bojovat proti vystěhování.
Mamdani je ženatý se syrskou umělkyní Ramou Duwajiovou. Je fanouškem hip-hopu a skládá a produkuje rapovou hudbu.