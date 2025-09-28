Zahraničí

Trumpova "nekonečná" kolona sama sobě zavinila zácpu. Podívejte se

Poněkud kuriózní podívané se dočkali delegáti na Valném shromáždění OSN, mezinárodní média včetně Aktuálně.cz i kolemjdoucí v New Yorku. Kolona amerického prezidenta Donalda Trumpa byla natolik dlouhá, že způsobila dopravní kolaps ve východním Manhattanu a také zablokovala i sama sebe. Vedle policejních motorek a limuzíny šéfa Bílého domu se v řadě táhlo téměř 50 dalších doprovodných vozidel.
Extrémně dlouhý prezidentský konvoj byl k vidění uplynulé úterý, tedy v den, kdy Trump vystoupil na Valném shromáždění OSN se svým kritickým projevem. Do sídla mezinárodní organizace přijel dopoledne, předcházely tomu ale obří policejní manévry, výluky a zátarasy.

Prezidentská kolona Donalda Trumpa na Manhattanu byla tak dlouhá, že vytvořila sama sobě kolonu.

Celou širokou oblast kolem centrály OSN - včetně několika hlavních newyorských tříd a přidružených ulic - hlídala newyorská policie a federální složky společně s příslušníky tajných služeb. Přecházet se mohlo pouze na vyznačených checkpointech, někde pak pouze s akreditací.

Trumpova otočka k Ukrajině má háček. Pro Evropu půjde o velký závazek a Kreml to ví

Summit G7
0:32

Jakmile se pomalu blížila prezidentská kolona, kompletně se zastavila veškerá doprava. V popředí konvoje jeli pozvolna policisté na motorkách a služební vozidla, na ně navazovala skupina černých aut včetně obrněné limuzíny Donalda Trumpa s americkými vlaječkami.

Tím konvoj zdaleka nekončil. Za prezidentským autem se táhl dlouhý pás dalších vozidel, nechyběly policejní dodávky ani tři sanitky. Celkem Trumpa doprovodilo východním Manhattanem téměř 50 různých aut.

Ve videu, které obdržela redakce Aktuálně.cz, je mimo jiné patrné, jak celá kolona musela zastavit a nemohla se hnout, dokud se její přední část nedala znovu do pohybu. Průjezd konvoje, který jindy zpravidla jen prosviští silnicí, nyní trval několik minut.

"Zasekl" se i prezident Macron

Problémy s dopravou měl také francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten se v pondělí při odchodu z newyorského sídla OSN "zasekl" poté, co jeho kolonu zastavili policisté. Ti kvůli chystanému průjezdu Donalda Trumpa uzavřeli provoz ve východní části Manhattanu.

"Je mi to moc líto, pane prezidente, ale všechno je teď uzavřené," vysvětluje situaci policista ve videu, které zachytilo celý incident. Macron však dlouho nevyčkával a rozhodl se vzít věci do vlastních rukou: zavolal přímo svému americkému protějšku. "Hádej co, právě teď stojím na ulici, protože je kvůli tobě všechno zavřené," říká s úsměvem, patrně Donaldovi Trumpovi.

Když Trumpův konvoj konečně projel, policie otevřela ulici jen pro pěší. Macronovi tak nezbylo nic jiného než se svou ochrankou pokračovat dál pěšky, zatímco si stále telefonoval se svým americkým protějškem.

 
