VIDEO: Macrona v New Yorku zastavila policie. Postěžoval si přímo u Trumpa

Martin Sluka Martin Sluka
před 51 minutami
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí zažil velmi neobvyklou situaci. Jen krátce poté, co opustil sídlo Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku, zastavili jeho kolonu policisté, kteří kvůli průjezdu amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřeli provoz na celém východním Manhattanu. Video, kde si Macron po telefonu stěžuje přímo Trumpovi, se stalo hitem sociálních sítí.
"Hádejte co? Čekám na ulici, protože je kvůli vám vše uzavřené," volal Macron Trumpovi v New Yorku | Video: Reuters

"Je mi to moc líto, pane prezidente, ale všechno je teď uzavřené," vysvětluje situaci policista ve videu, které zachytilo celý incident.

Macron však dlouho nevyčkával a rozhodl se vzít věci do vlastních rukou - zavolal přímo svému americkému protějšku. "Hádej co, právě teď stojím na ulici, protože je kvůli tobě všechno zavřené," říká s úsměvem, patrně Donaldovi Trumpovi.

Když Trumpův konvoj konečně projel, policie otevřela ulici jen pro pěší. Macronovi tak nezbylo nic jiného než se svou ochrankou pokračovat dál pěšky, zatímco si stále telefonoval se svým americkým protějškem.

Pro Newyorčany šlo o vzácnou podívanou a mnoho z nich se chtělo s francouzským prezidentem vyfotit. Jeden muž Macrona dokonce políbil na čelo, což podtrhlo uvolněnou atmosféru celé spontánní procházky.

Trumpovo mocenské gesto

Video, které pořídil francouzský mediální kanál Brut, se rychle stalo hitem sociálních sítí. Řada komentujících přitom přišla s názorem, že nešlo o pouhou náhodu, ale o jasné gesto moci ze strany amerického prezidenta.

"Tohle není jen nějaké nedorozumění - tohle je signál. Když musí světoví lídři čekat, aby mohl projet Trump, je jasné, kdo má v místnosti respekt," napsal jeden z uživatelů na síti X.

"Ponížení, francouzský prezident jde po chodníku, zatímco Trumpova kolona projíždí jako královský průvod," poznamenal další.

Macron dříve téhož dne na Valném shromáždění OSN oznámil, že Francie formálně uznává Palestinu jako stát a vyzval k oživení myšlenky dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Tímto krokem se Paříž připojila k rostoucí skupině zemí, které tento krok učinily, včetně Austrálie, Velké Británie, Kanady nebo Portugalska. Ovšem USA a Izrael, který v současnosti čelí obvinění z páchání genocidy vůči Palestincům v souvislosti s probíhající ofenzivou v Pásmu Gazy, jsou kategoricky proti takovému návrhu.

 
