Trump žije. "Dozvěděl jsem se velmi zajímavé věci," řekl o telefonátu s Putinem

"Lidé vás pár dní neviděli, v sobotu ráno už nad vaší smrtí smutnilo 1,3 milionu uživatelů sociálních sítí," popsal jeden z reportérů náladu na sociálních sítích Donaldu Trumpovi. "Vážně? To jsem nevěděl," odpověděl mu 47. americký prezident. "Během víkendu jsem byl velmi aktivní," doplnil s tím, že jsou zprávy falešné.
Spekulace se opíraly nejen o to, že se Trump několik dní neobjevil na veřejnosti, ale také o fotografie, které ho zachycovaly s částí ruky zakrytou make-upem (na jedné fotografii bez make-upu je vidět modřina) a na oteklé kotníky. Podle jeho lékaře Seana Barbabella problém s dolními končetinami způsobila chronická žilní nedostatečnost. To je podle lékaře běžný stav, zejména u lidí starších 70 let.
Trump ale na tiskové konferenci, která trvala skoro hodinu, zmínil vedle "fake news" o svém zdravotním stavu hned několik dalších věcí. Například oznámil přemístění velitelství amerických vesmírných sil z Colorado Springs v Coloradu do Huntsville v Alabamě. "Milujeme Alabamu. Vyhrál jsem ji (ve volbách) jen o asi 47 bodů. Nemyslím si ale, že to ovlivnilo mé rozhodnutí," řekl k tomu Trump.
Podle agentury Reuters jeho rozhodnutí vyvolá kritiku ze strany demokratů a mohl by stát stovky milionů dolarů. Devětasedmdesátiletý prezident tím zrušil rozhodnutí svého předchůdce Joea Bidena.
Trump také prohlásil, že plánuje vyslat jednotky Národní gardy do boje proti zločinu v Chicagu. Neřekl ovšem konkrétní časový harmonogram nasazení. "Vstoupíme tam. Neřekl jsem kdy, ale vstoupíme tam," řekl.
O vyslání jednotek do města už nedávno mluvil. Agentura Reuters cituje starostu Chicaga Brandona Johnsona, který se o víkendu nechal slyšet, že chicagská policie nebude spolupracovat s žádnými jednotkami Národní gardy ani federálními agenty, pokud je Trump nasadí.
V posledních týdnech a měsících byla Národní garda ve Washingtonu, kalifornském Los Angeles i dalších místech. Soud zároveň v úterý rozhodl, že nasazení Národní gardy během imigračních protestů v Los Angeles bylo nezákonné.
Trump však také mluvil o válce na Ukrajině, kterou ve své předvolební kampani slíbil "ukončit do 24 hodin" a posléze "do sta dní". Na dotaz novináře, zda v minulém týdnu mluvil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem odpověděl nejasně. "Jo, nechci… Dozvěděl jsem se věci, které budou velmi zajímavé. Myslím, že se to v příštích několika dnech dozvíte," naznačil neurčitě.
Ohledně cel, která americký odvolací soud minulý týden shledal nezákonnými, pak jeho administrativa požádá Nejvyšší soud o urychlené rozhodnutí. Soud povolil cla ponechat v platnosti do 14. října, aby prezidentská administrativa měla šanci podat odvolání.