"Přijď si pro mě, tvrďáku!" Trumpův muž hrozí guvernérovi zatčením, bouře eskalují

Policie v americkém Los Angeles už tři dny bojuje s demonstranty, nad částí města se vznáší slzný plyn. Ti protestují proti tomu, že Trumpova administrativa přikročila k masovému zatýkání ilegálních přistěhovalců. Prezident Donald Trump obvinil starostku města i kalifornského guvernéra z neschopnosti a navzdory jejich přání vyslal proti demonstrantům Národní gardu.

"Střety v ulicích se stále zhoršují a jsou násilnější," prohlásil v neděli večer amerického času šéf policejního oddělení ve městě Jim McDonnell. Prezident Donald Trump pak na své sociální síti Truth Social napsal, že je situace skutečně špatná, a vyzval k nasazení Národní gardy a zatýkání maskovaných demonstrantů.

Zároveň také začal kritizovat místního guvernéra a starostu. "Guvernér Gavin Newscum (z guvernérova skutečného jména Newsom vytvořil nadávku; pozn. red.) a 'starostka' Bassová by se měli omluvit obyvatelům Los Angeles za naprosto příšernou práci, kterou odvedli, a to včetně probíhajících nepokojů v Los Angeles. To nejsou protestující, to jsou výtržníci a vzbouřenci. Nezapomeňte, ŽÁDNÉ MASKY!" pokračoval Trump v rozhořčených výpadech.

Oba dva zmínění kalifornští představitelé zase prohlásili, že Trumpova administrativa v neděli překročila své pravomoci nasazením stovek vojáků Národní gardy do města. "Trump posílá do LA 2000 příslušníků Národní gardy - ne proto, aby poskytl nevyžádanou pomoc, ale aby vyrobil krizi. Doufá v chaos, aby mohl ospravedlnit další zátahy, více strachu, větší kontrolu," napsal Newsom v neděli na síti X.

Šéf Úřadu pro imigraci a cla USA, Tom Homan - přezdívaný hraniční car - nicméně již v sobotu hrozil, že imigrační razie budou pokračovat bez ohledu na protesty. Demonstrantům vzkázal, že budou zatčeni, pokud budou policistům překážet. A stejně tak pohrozil guvernérovi Newsomovi. V rozhovoru pro NBC News uvedl, že by stejné pravidlo uplatňoval na kohokoli, včetně volených úředníků.

Na to Newsom reagoval velmi emotivně: "Trumpův hraniční car mi vyhrožuje zatčením za to, že jsem promluvil. Přijď si pro mě, tvrďáku. Je mi to úplně jedno. Nezastaví mě to v tom, abych se postavil za Kalifornii," píše dnes ráno českého času na sociální síti X.

Protesty začaly v pátek. Americká imigrační a celní správa (takzvaná ICE) totiž v souladu s antiimigrační politikou staronové administrativy Donalda Trumpa provedla sérii razií vůči přistěhovalcům a zadržela desítky lidí. To vyvolalo odpor protestujících, kteří na bezpečnostní složky házeli kusy betonu, pořádkové síly proti nim naopak zasáhly slzným plynem a pepřovým sprejem. Americká vláda v reakci na to do města plného Hispánců vyslala asi 300 příslušníků Národní gardy.