Šmírovací messenger je v Rusku povinný. Kdo to kritizuje, je "zahraniční agent"

"Je to velká věc, protože to má být jako čínský WeChat, ale zatím to není tak rozšířené, jak by si ruská vláda přála. Zatím to nenahrazuje tradiční komunikátory, pouze z donucení," popisuje aplikaci Jiří Just, spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Rusku.
On sám ji ovšem nainstalovanou nemá, stejně jako většina jeho známých. "Volají buď s VPN nebo hledají alternativy jako Google Meet," vysvětluje. V posledních týdnech totiž ruské úřady omezily dosud nejpoužívanější aplikace WhatsApp a Telegram. Jejich provozovatelé prý nesdílejí informace s vyšetřovateli v případech podvodů a terorismu, a proto na nich nechaly částečně zablokovat hlasové hovory.
Messenger Max ruská vláda vybrala jako "národní komunikátor". "Plánuje se, že na bázi platformy Max bude fungovat multifunkční služba pro výměnu informací. Poskytne bezpečnou komunikaci v messengeru a přístup k pohodlným digitálním službám od státu i podniků," píše se v srpnovém prohlášení ruské vlády.
Od 1. září je Max předinstalován na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v Rusku. I vzhledem k tomu, že je prezentován jako superaplikace podobná čínskému WeChatu - tj. měla by kombinovat chat, vládní služby, platby a další služby -, aplikace by měla být také integrována s elektronickým podpisem, existuje mnoho otázek ohledně bezpečnosti, kvůli kterým se Max stal terčem kritiky na sociálních sítích.
Ruský nezávislý server Novaja Gazeta Europe upozorňuje, že se na vývojářské platformě GitHub nedávno objevila podrobná analýza Maxu. Autor s přezdívkou RigOlit zkoumal, k jakým datům bude mít aplikace přístup, a dospěl k závěru, že Max je v podstatě výkonný nástroj pro hloubkový a nepřetržitý sběr dat.
Max chce totiž přístup ke všemu: požaduje přístup ke geolokaci, kontaktům, souborům, fotoaparátu, mikrofonu, Bluetooth, oznámením i biometrii. Aplikace také shromažďuje informace o věku, pohlaví, telefonu, e-mailu, ID sociálních sítí a zaznamenává všechny události v aplikaci: registraci, přihlášení, nákupy, používání mini aplikací i reklamní aktivitu.
Odborníci oslovení webem Novaja Gazeta však tvrdí, že požadavky messengeru jsou poměrně standardní. Podobná oprávnění požadují například Telegram, Facebook a Instagram. Bankovní aplikace pak mají obvykle ještě lepší přístup do zařízení.
Na druhou stranu bankovní aplikace ani další messengery nemají blízko k ruské vládě. Vládní agentury v Rusku se také často stávají zdrojem úniků dat a vládní úředníci prodávají přístup k datům Rusů na černém trhu. Podvodníci tyto úniky využívají k klamání občanů. "Čím více dat Max nashromáždí, tím zajímavější se systém pro hackery stane," říká jeden z odborníků.
Poté co byl článek RigOlita sdílen na sociálních sítích, autor jej smazal. Ve svém osobním telegramovém kanálu vývojář napsal, že jeho dílo opoziční skupiny využívají k pomlouvání vlády a že on osobně nemá nic proti vládě. Do služby se již podle ruské státní tiskové agentura TASS zaregistrovalo přes 18 milionů uživatelů.
Stejně jako nová aplikace se terčem kritiky stali i sami její kritici. "Veřejná a neodůvodněná diskreditace messengeru Max se může stát důvodem k prověřování na zahraniční vliv," řekl serveru Abzats media předseda Výboru Státní dumy pro informační politiku, informační technologie a komunikace Sergej Bojarskij. Ti, kdo veřejně aplikaci kritizují, by tak mohli být prohlášeni za zahraniční agenty.
"Nevylučuji možnost, že tytéž síly, které se snaží oklamat naše lidi, nemají zájem na odlivu našich občanů ze dvou zahraničních platforem, přes které jsou zvyklí pracovat," poznamenal Bojarskij.
Poslanec Státní dumy Andrej Svincov již dříve prohlásil, že západní společnosti ztrácejí svůj podíl na ruském trhu a snaží se prý podkopat reputaci Maxe. Podle něj aktivně zveřejňují videa a příspěvky na sociálních sítích s negativními komentáři o domácím messengeru.
Nicméně podle Jiřího Justa jsou vyjádření ruských poslanců tradiční snahou dostat se do médií a upoutat pozornost výše postavených politiků nebo Kremlu. "Je to spíš úsměvné, taková křeč," říká.