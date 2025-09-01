Zahraničí

Šmírovací messenger je v Rusku povinný. Kdo to kritizuje, je "zahraniční agent"

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
V Rusku je od 1. září ve všech nových telefonech a tabletech povinně předinstalovaná aplikace Max. Její kritici si všímají, že má přístup všude, a obávají se o bezpečnost svých dat. Max má spojovat komunikaci, elektronický podpis a další státní služby. Někteří ruští poslanci ovšem oprávněné obavy odráží hrozbami, že kritici "šmírovacího messengeru" budou prohlášeni za zahraniční agenty.
Moskvanky sledují mobilní telefon. Ilustrační foto.
Moskvanky sledují mobilní telefon. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Je to velká věc, protože to má být jako čínský WeChat, ale zatím to není tak rozšířené, jak by si ruská vláda přála. Zatím to nenahrazuje tradiční komunikátory, pouze z donucení," popisuje aplikaci Jiří Just, spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Rusku.

On sám ji ovšem nainstalovanou nemá, stejně jako většina jeho známých. "Volají buď s VPN nebo hledají alternativy jako Google Meet," vysvětluje. V posledních týdnech totiž ruské úřady omezily dosud nejpoužívanější aplikace WhatsApp a Telegram. Jejich provozovatelé prý nesdílejí informace s vyšetřovateli v případech podvodů a terorismu, a proto na nich nechaly částečně zablokovat hlasové hovory.

Související

EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

social media

Messenger Max ruská vláda vybrala jako "národní komunikátor". "Plánuje se, že na bázi platformy Max bude fungovat multifunkční služba pro výměnu informací. Poskytne bezpečnou komunikaci v messengeru a přístup k pohodlným digitálním službám od státu i podniků," píše se v srpnovém prohlášení ruské vlády.

Od 1. září je Max předinstalován na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v Rusku. I vzhledem k tomu, že je prezentován jako superaplikace podobná čínskému WeChatu - tj. měla by kombinovat chat, vládní služby, platby a další služby -, aplikace by měla být také integrována s elektronickým podpisem, existuje mnoho otázek ohledně bezpečnosti, kvůli kterým se Max stal terčem kritiky na sociálních sítích.

Aplikace MAX.
Aplikace MAX. | Foto: Reuters

Ruský nezávislý server Novaja Gazeta Europe upozorňuje, že se na vývojářské platformě GitHub nedávno objevila podrobná analýza Maxu. Autor s přezdívkou RigOlit zkoumal, k jakým datům bude mít aplikace přístup, a dospěl k závěru, že Max je v podstatě výkonný nástroj pro hloubkový a nepřetržitý sběr dat.

Max chce totiž přístup ke všemu: požaduje přístup ke geolokaci, kontaktům, souborům, fotoaparátu, mikrofonu, Bluetooth, oznámením i biometrii. Aplikace také shromažďuje informace o věku, pohlaví, telefonu, e-mailu, ID sociálních sítí a zaznamenává všechny události v aplikaci: registraci, přihlášení, nákupy, používání mini aplikací i reklamní aktivitu.

Související

Slavný režisér Woody Allen "navštívil" Moskvu. Má ohledně ní jenom "dobré pocity"

Ohledně Moskvy a Petrohradu mám jen dobré pocity, řekl americký režisér Woody Allen
0:48

Odborníci oslovení webem Novaja Gazeta však tvrdí, že požadavky messengeru jsou poměrně standardní. Podobná oprávnění požadují například Telegram, Facebook a Instagram. Bankovní aplikace pak mají obvykle ještě lepší přístup do zařízení.

Na druhou stranu bankovní aplikace ani další messengery nemají blízko k ruské vládě. Vládní agentury v Rusku se také často stávají zdrojem úniků dat a vládní úředníci prodávají přístup k datům Rusů na černém trhu. Podvodníci tyto úniky využívají k klamání občanů. "Čím více dat Max nashromáždí, tím zajímavější se systém pro hackery stane," říká jeden z odborníků.

Poté co byl článek RigOlita sdílen na sociálních sítích, autor jej smazal. Ve svém osobním telegramovém kanálu vývojář napsal, že jeho dílo opoziční skupiny využívají k pomlouvání vlády a že on osobně nemá nic proti vládě. Do služby se již podle ruské státní tiskové agentura TASS zaregistrovalo přes 18 milionů uživatelů.

Moskvanky sledují mobilní telefon. Ilustrační foto.
Moskvanky sledují mobilní telefon. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Stejně jako nová aplikace se terčem kritiky stali i sami její kritici. "Veřejná a neodůvodněná diskreditace messengeru Max se může stát důvodem k prověřování na zahraniční vliv," řekl serveru Abzats media předseda Výboru Státní dumy pro informační politiku, informační technologie a komunikace Sergej Bojarskij. Ti, kdo veřejně aplikaci kritizují, by tak mohli být prohlášeni za zahraniční agenty.

"Nevylučuji možnost, že tytéž síly, které se snaží oklamat naše lidi, nemají zájem na odlivu našich občanů ze dvou zahraničních platforem, přes které jsou zvyklí pracovat," poznamenal Bojarskij.

Související

Odevzdat Donbas by byla sebevražda. Novinář líčí, co se stane, když ho Putin dostane

Donětsk, mural, Rudá armáda

Poslanec Státní dumy Andrej Svincov již dříve prohlásil, že západní společnosti ztrácejí svůj podíl na ruském trhu a snaží se prý podkopat reputaci Maxe. Podle něj aktivně zveřejňují videa a příspěvky na sociálních sítích s negativními komentáři o domácím messengeru.

Nicméně podle Jiřího Justa jsou vyjádření ruských poslanců tradiční snahou dostat se do médií a upoutat pozornost výše postavených politiků nebo Kremlu. "Je to spíš úsměvné, taková křeč," říká.

Teď budou důležité čtyři věci. Expert shrnuje "velmi dobrou" schůzku Trump-Zelenskyj. Celý text zde

Spotlight News - Filip Scherf | Video: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád
11 fotografií

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Vladimir Putin špehování kyberšpionáž

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Muchová - Kosťuková. Češka servíruje na vítězství v prvním dějství

ŽIVĚ
Muchová - Kosťuková. Češka servíruje na vítězství v prvním dějství

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
Aktualizováno před 5 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád

Nové vrásky na Trumpově tváři. Putin, Módi a Si Ťin-pching přenastavují světový řád
Prohlédnout si 11 fotografií
Novinářka si pořizuje selfie na mediálním centru, zatímco na obrazovce probíhá přímý přenos projevu prezidenta Putina ze summitu v Tchien-ťinu.
Kolona vozidel zahraničních delegací přijíždí na místo konání summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu.
před 16 minutami
"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

Zatímco vládní politici zdůrazňují, že násilí do politiky nepatří, představitelé hnutí ANO viní z incidentu kampaň vedenou vládními stranami.
před 30 minutami
"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

"Ukrajina v NATO? Katastrofa." Z ruského exilu se ozval exprezident

Někdejší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který žije od roku 2014 v ruském exilu, kritizoval úsilí Kyjeva o vstup do NATO.
před 33 minutami
Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

Flotila čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí a je největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy, které je vystaveno izraelské námořní blokádě.
před 40 minutami
Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Přinášíme přehled nejdramatičtějších incidentů na politiky v Česku od roku 1996.
Další zprávy