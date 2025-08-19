Zahraničí

Trump volal Putinovi, Zelenskému chválil oblek. Čeká se summit Putin-Trump-Zelenskyj

Jaroslav Synčák
Aktualizováno před 1 hodinou
Vladimir Putin, evropští lídři, Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj - všichni se nějakým způsobem zapojili do pondělního jednání v Bílém domě, kde se hledala cesta k míru na Ukrajině. Na rozdíl od únorové schůzky měl Zelenskyj mnohem lepší přijetí, Trump mu dokonce pochválil oblek. Po jednání s evropskými lídry americký prezident volal do Kremlu, výsledkem prý bude summit Putin-Trump-Zelenskyj.
Volodymyr Zelenskyj na setkání s Donaldem Trumpem odpovídá novináři v Bílém domě na jejich otázky, 18. srpna 2025. | Video: Reuters

"Měl jsem velmi příjemné setkání s významnými hosty, prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, prezidentem Finska Alexandrem Stubbem, premiérkou Itálie Giorgií Meloniovou, premiérem Spojeného království Keirem Starmerem, německým kancléřem Friedrichem Merzem, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě," napsal v úterý nad ránem na svoji sociální síť americký prezident po několika hodinách jednání, kde měli diskutovat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.

"Na závěr schůzky jsem zavolal prezidentu Putinovi a zahájil přípravy na schůzku mezi prezidentem Putinem a prezidentem Zelenským, jejíž místo bude ještě určeno. Po této schůzce se uskuteční trojstranná schůzka, které se zúčastní oba prezidenti a já," doplnil Trump.

Datum ani místo šéf Bílého domu neoznámil, podle zdrojů amerického serveru Axios by se mělo konat na konci srpna. Německý kancléř Friedrich Merz podle agentur později uvedl, že Trump v telefonátu s Putinem dohodl, že schůzka Putina se Zelenským se uskuteční do dvou týdnů. "Očekávání od tohoto setkání byla nejen naplněna, ale byla dokonce překročena," dodal Merz k pondělní schůzce v Bílém domě.

Pondělní jednání, které začalo jako setkání Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa, načež se připojili zmínění evropští lídři, probíhalo podle amerických médií v dobré atmosféře.

"Myslím, že se dnes sejdeme a pokud všechno dobře dopadne, budeme mít ‚trilat‘ - a myslím, že i rozumnou šanci ukončit válku, až se tak stane. Zajistíme, aby bylo všechno v pořádku," začínal v pondělí večer českého času před novináři v Oválné pracovně Bílého domu Trump.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloniová, Alexander Stubb, Mark Rutte a Ursula von der Leyenová, 18. srpna 2025
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloniová, Alexander Stubb, Mark Rutte a Ursula von der Leyenová, 18. srpna 2025 | Foto: Reuters

Jenom pár dní po pátečním summitu Trump-Putin na Aljašce směřovaly zraky celého světa na to, zda se válkou napadená Ukrajina přiblíží k míru.

Když byl Zelenskyj v Bílém domě naposledy, odjížděl po velmi vyhrocené debatě s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Tehdy mu americký prezident vyčítal, že hazarduje s třetí světovou válkou a že v ruce nemá potřebné "karty". Viceprezident pak to, že ukrajinský prezident neměl ma jednání oblek - který si ovšem neoblékl od začátku války v únoru 2022.

Tehdy si do něj "rýpl" také novinář Brian Glenn z Real America's Voice. Ten se nyní Zelenskému za svoji dřívější poznámku omluvil.

Mír by měl být dlouhodobý

"Budeme spolupracovat s Ukrajinou. Budeme spolupracovat se všemi a zajistíme, aby mír, který bude dlouhodobý, byl velmi dlouhodobý, nemluvíme o dvouletém míru, po kterém bychom se znovu ocitli v tomto nepořádku," doplnil dál Trump.

Jeho ukrajinský protějšek pak prohlásil, že je potřeba válku zastavit a udělat pro to vše. "Musíme zastavit tuto válku, zastavit Rusko a musíme podpořit americké a evropské partnery. A my pro to uděláme vše. Myslím, že ukážeme, že jsme silní lidé, a podpořili jsme myšlenku Spojených států, osobně prezidenta Trumpa, zastavit tuto válku, najít diplomatickou cestu k jejímu ukončení. A jsme připraveni na třístrannou dohodu," tvrdil Zelenskyj před Trumpem.

 
