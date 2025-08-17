Zahraničí

Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 58 minutami
Administrativa Donalda Trumpa má další problém s bezpečností. Obšírné informace o obou delegacích či o chystané slavnostní večeři - to vše lze zjistit z dokumentů, které americký tým zanechal v hotelu nedaleko místa konání summitu kousek od vojenské základny v aljašském městě Anchorage. Ovšem podle Bílého domu bezpečnost schůzky Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem ohrožena nebyla.
Donald Trump (vpravo) nasadil veškerý svůj šarm - přátelsky se s Vladimirem Putinem vítal, označil ho za přítele. Přesto jednání v Anchorage skončilo bez jasných závěrů.
Donald Trump (vpravo) nasadil veškerý svůj šarm - přátelsky se s Vladimirem Putinem vítal, označil ho za přítele. Přesto jednání v Anchorage skončilo bez jasných závěrů. | Foto: Reuters

Dvě hodiny před začátkem jednání mezi Trumpem a Putinem našli tři hosté ubytovaní v hotelu Captain Cook dokumenty, které někdo nejspíš nechal v tiskárně. Není jasné, kdo tam dokumenty zapomněl, ale sedm stránek bylo na fotografiích, které získala nezisková veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR, označeno jako "vypracováno kanceláří šéfa protokolu". Ta je součástí amerického ministerstva zahraničí.

Související

Ne příměří, ale hned mírová dohoda, překvapil Trump. Jak to hraje do karet Putinovi?

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

V dokumentech byl přesný rozvrh plánovaného summitu, telefonní čísla několika vládních zaměstnanců, jména všech účastníků jednání, včetně fonetické výslovnosti jmen všech Rusů, "pana prezidenta POO-tihna" nevyjímaje.

V hotelové tiskárně pak nedopatřením zůstalo například i obědové menu vyjednávacích týmů. U něj je zmíněno, že oběd, který byl nakonec zrušen, se má konat na počest Jeho Excelence Vladimira Putina, stejně jako to, že měl Putin dostat od Trumpa slavnostní dárek, sochu amerického orla bělohlavého, symbolu USA.

Související

Nejlepší vyjednavač Trump rozvinul červený koberec pro zabijáka. Zaskočil i Fox News

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Podle zasedací listiny měli oba hlavní aktéři během tříchodového oběda sedět naproti sobě, vedle Trumpa měl sedět ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, šéfka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová, ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick a zvláštní vyslanec pro mírové mise Steve Witkoff.

Putin měl sedět hned vedle svého ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova a svého asistenta pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.

Související

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

lavrov
0:30

Mluvčí Bílého domu stanici NPR sdělila, že ponechání dokumentů ve veřejné tiskárně nepovažuje za narušení bezpečnosti, ministerstvo zahraničí pak komentovalo informování jako absurdní. "Místo toho, aby NPR informovalo o historických krocích k míru, jichž bylo dosaženo na pátečním summitu, se snaží udělat z obědového menu příběh," řekl britskému webu The Independent zástupce mluvčího resortu Tommy Pigott.

Není to ale poprvé, co se Trumpova administrativa potýká s únikem citlivých informací. Na začátku týdne například lidé z okolí imigrační a celní správy, takzvaného ICE, která je po Trumpově inauguraci mnohem aktivnější ve vyhošťování lidí ze země, přidalo do skupinového chatu náhodnou osobu. V konverzaci přitom řešili pátrání po člověku odsouzeném za vraždu. A v březnu představitelé americké národní bezpečnosti omylem zahrnuli novináře z webu The Atlantic do skupinového chatu o vojenských úderech v Jemenu.

Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Leninova socha tyčící se nad fjordy: zapomenuté ruské město v zemi NATO

Leninova socha tyčící se nad fjordy: zapomenuté ruské město v zemi NATO
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Summit Trump - Putin 2025 Vladimir Putin Rusko Boje na Ukrajině 2022 Aljaška Ukrajina Volodymyr Zelenskyj Sergej Lavrov

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Liberec - Sparta 0:0. V první šanci mířil Birmančevič hlavou mimo

ŽIVĚ
Liberec - Sparta 0:0. V první šanci mířil Birmančevič hlavou mimo

Sledujte online přenos z utkání pátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slovanem Liberec a Spartou Praha.
před 42 minutami
S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici
1:11

S větrem o závod. Dánové mají úchvatný rekord, překonali bájnou hranici

Dánský tým dosáhl na jachtařské Grand Prix v německém Sassnitzu historického maxima 103,93 km/h.
před 44 minutami
Nahá Eliška Balzerová. Klíčový snímek k Ženám v pokušení způsobil poprask
2:22

Nahá Eliška Balzerová. Klíčový snímek k Ženám v pokušení způsobil poprask

Třígenerační komedie se nakonec stala nejnavštěvovanějším filmem roku 2010. Jiří Vejdělek pro ni začal sbírat témata už v osmi letech.
Aktualizováno před 50 minutami
Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

ŽIVĚ
Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Kyjev a s územními ústupky, řekl Witkoff

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

Podrobné informace o obou delegacích či o chystané slavnostní večeři - to vše lze zjistit z dokumentů, které Trumpův tým zanechal v hotelové tiskárně.
před 1 hodinou
EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

EU nakročila k přijetí "šmírovacího" zákona. Dánové tlačí na kontrolu chatů

Prosazení zákona CSAM zařadilo Dánsko mezi hlavní priority svého předsednictví. Hlasování v Radě EU se očekává už 14. října.
před 2 hodinami
Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Neshody podle zdrojů listu Financial Times přetrvávají nad formulacemi tzv. netarifních překážek.
Další zprávy