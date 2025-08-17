Američané zapomněli citlivé dokumenty k summitu v hotelu. Putin měl dostat dárek

Dvě hodiny před začátkem jednání mezi Trumpem a Putinem našli tři hosté ubytovaní v hotelu Captain Cook dokumenty, které někdo nejspíš nechal v tiskárně. Není jasné, kdo tam dokumenty zapomněl, ale sedm stránek bylo na fotografiích, které získala nezisková veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR, označeno jako "vypracováno kanceláří šéfa protokolu". Ta je součástí amerického ministerstva zahraničí.
V dokumentech byl přesný rozvrh plánovaného summitu, telefonní čísla několika vládních zaměstnanců, jména všech účastníků jednání, včetně fonetické výslovnosti jmen všech Rusů, "pana prezidenta POO-tihna" nevyjímaje.
V hotelové tiskárně pak nedopatřením zůstalo například i obědové menu vyjednávacích týmů. U něj je zmíněno, že oběd, který byl nakonec zrušen, se má konat na počest Jeho Excelence Vladimira Putina, stejně jako to, že měl Putin dostat od Trumpa slavnostní dárek, sochu amerického orla bělohlavého, symbolu USA.
Podle zasedací listiny měli oba hlavní aktéři během tříchodového oběda sedět naproti sobě, vedle Trumpa měl sedět ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, šéfka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová, ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick a zvláštní vyslanec pro mírové mise Steve Witkoff.
Putin měl sedět hned vedle svého ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova a svého asistenta pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.
Mluvčí Bílého domu stanici NPR sdělila, že ponechání dokumentů ve veřejné tiskárně nepovažuje za narušení bezpečnosti, ministerstvo zahraničí pak komentovalo informování jako absurdní. "Místo toho, aby NPR informovalo o historických krocích k míru, jichž bylo dosaženo na pátečním summitu, se snaží udělat z obědového menu příběh," řekl britskému webu The Independent zástupce mluvčího resortu Tommy Pigott.
Není to ale poprvé, co se Trumpova administrativa potýká s únikem citlivých informací. Na začátku týdne například lidé z okolí imigrační a celní správy, takzvaného ICE, která je po Trumpově inauguraci mnohem aktivnější ve vyhošťování lidí ze země, přidalo do skupinového chatu náhodnou osobu. V konverzaci přitom řešili pátrání po člověku odsouzeném za vraždu. A v březnu představitelé americké národní bezpečnosti omylem zahrnuli novináře z webu The Atlantic do skupinového chatu o vojenských úderech v Jemenu.