Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

"Během návštěv Stevena Witkoffa se toho už hodně udělalo… Doufám, že v tomto velmi užitečném rozhovoru budeme pokračovat," řekl novinářům šéf ruského ministerstva zahraničních věcí Sergej Lavrov.
Lavrov je známý pro své neotřelé vystupování, smysl pro humor i schopnost být velmi těžkým soupeřem v jednáních. V rámci diplomacie se uchyluje i k lhaní. Ještě dva týdny před začátkem plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu tvrdil, že se ruské jednotky cvičící v Bělorusku poblíž hranic s Ukrajinou stáhnou zpátky na ruské území.
Teď je ruský ministr zahraničí pouze jedním z šesti členů delegace, kteří budou jednat s týmem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spolu s ním tam bude ruský velvyslanec ve Washingtonu Alexandr Darčijev, Putinův poradce Jurij Ušakov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev.
Trumpa bude doprovázet viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a ministr financí Scott Bessent.
Později do aljašského města Anchorage dorazí Vladimir Putin. Ten se totiž cestou na Aljašku zastavil na Sibiři v Magadanu, kde se má setkat s místním guvernérem či se podívat do závodu na zpracování a rafinaci rybího oleje.
Magadan, který leží v severovýchodní části Sibiře na Dálném východě, vznikl v roce 1929 a proslavil se jako přístavní město, které sloužilo jako tranzitní středisko pro přepravu vězňů a materiálu do táborů gulag v oblasti Kolymy.
"Prezident důsledně kombinuje domácí a zahraniční agendu," podotknul k Putinově cestě tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Jednání odstartuje bilaterální setkání
Trump přicestuje na Aljašku přímo z Washingtonu, jeho letadlo odstartovalo z Andrewsovy základny v Marylandu kolem 14. hodiny českého času.
Bílý dům uvedl, že bilaterální setkání mezi americkým prezidentem a Putinem začne v 11:00 místního času, tedy v 21:00 českého času. Oba lídři se nejdřív setkají tváří v tvář pouze za přítomnosti tlumočníků, později se setkají obě delegace.
Hlavním tématem by mělo být řešení "ukrajinské krize", jak Rusové o válce, kterou v únoru 2022 začali, mluví. V předvečer jednání se ve městě Anchorage sešlo několik set lidí vyjadřujících podporu Ukrajině, která se tři a půl roku brání ruské agresi. Ta ale na páteční jednání pozvánku nedostala.