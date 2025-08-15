Zahraničí

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Na Aljašku v pátek ráno dorazila ruská delegace složená z "těžkých vah" tamní diplomacie. Přijeli hned tři ruští ministři - ministr zahraničí Sergej Lavrov, který si oblekl triko s nápisem SSSR, ministr obrany i ministr financí. Prezident Vladimir Putin dorazí později, zdržel se totiž v sibiřském Magadanu, městě gulagu. Americký prezident Donald Trump už je na cestě z Washingtonu.
"Víme, že máme argumenty a jasný postoj," řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Video: Reuters, X/Tass

"Během návštěv Stevena Witkoffa se toho už hodně udělalo… Doufám, že v tomto velmi užitečném rozhovoru budeme pokračovat," řekl novinářům šéf ruského ministerstva zahraničních věcí Sergej Lavrov.

Lavrov je známý pro své neotřelé vystupování, smysl pro humor i schopnost být velmi těžkým soupeřem v jednáních. V rámci diplomacie se uchyluje i k lhaní. Ještě dva týdny před začátkem plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu tvrdil, že se ruské jednotky cvičící v Bělorusku poblíž hranic s Ukrajinou stáhnou zpátky na ruské území.

Související

Nejen metál od Putina. Ruský šéfdiplomat slavil významné jubileum

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

Teď je ruský ministr zahraničí pouze jedním z šesti členů delegace, kteří budou jednat s týmem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spolu s ním tam bude ruský velvyslanec ve Washingtonu Alexandr Darčijev, Putinův poradce Jurij Ušakov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev.

Trumpa bude doprovázet viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a ministr financí Scott Bessent.

Související

Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

koláž - Trump, Putin

Později do aljašského města Anchorage dorazí Vladimir Putin. Ten se totiž cestou na Aljašku zastavil na Sibiři v Magadanu, kde se má setkat s místním guvernérem či se podívat do závodu na zpracování a rafinaci rybího oleje.

Magadan, který leží v severovýchodní části Sibiře na Dálném východě, vznikl v roce 1929 a proslavil se jako přístavní město, které sloužilo jako tranzitní středisko pro přepravu vězňů a materiálu do táborů gulag v oblasti Kolymy.

"Prezident důsledně kombinuje domácí a zahraniční agendu," podotknul k Putinově cestě tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Jednání odstartuje bilaterální setkání 

Trump přicestuje na Aljašku přímo z Washingtonu, jeho letadlo odstartovalo z Andrewsovy základny v Marylandu kolem 14. hodiny českého času.

Související

Putin a Zelenskyj se setkají jenom "ve stínu". Pro Evropu není místo, hodnotí expert

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
1:14

Bílý dům uvedl, že bilaterální setkání mezi americkým prezidentem a Putinem začne v 11:00 místního času, tedy v 21:00 českého času. Oba lídři se nejdřív setkají tváří v tvář pouze za přítomnosti tlumočníků, později se setkají obě delegace.

Hlavním tématem by mělo být řešení "ukrajinské krize", jak Rusové o válce, kterou v únoru 2022 začali, mluví. V předvečer jednání se ve městě Anchorage sešlo několik set lidí vyjadřujících podporu Ukrajině, která se tři a půl roku brání ruské agresi. Ta ale na páteční jednání pozvánku nedostala.

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Spotlight News - Sergej Medveděv | Video: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Plameny dusí jih Evropy: Španělsko, Portugalsko i Řecko nadále bojují s požáry

Plameny dusí jih Evropy: Španělsko, Portugalsko i Řecko nadále bojují s požáry

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká
14:59
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Summit Trump - Putin 2025 Ukrajina USA Sergej Lavrov Rozcestník IG

Právě se děje

před 27 minutami
Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Podle deníku The Washington Post je tento krok jedním z nejvýraznějších zásahů federální vlády do správy hlavního města za posledních padesát let.
před 35 minutami
"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

Americký ministr financí Scott Bessent kritizoval evropské lídry za to, že USA kážou o tvrdším postupu vůči Rusku, zatímco sami nepřiloží ruku k dílu.
před 50 minutami
Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká
14:59

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Putin má před schůzkou navrch, protože dokáže s Trumpem snadno manipulovat, říká ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv.
před 1 hodinou
Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Lucy a až o 150 000 let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

ŽIVĚ
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"
0:30

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

Na Aljašku v pátek ráno dorazila ruská delegace složená z "těžkých vah". Trump s Putinem teprve přiletí.
před 2 hodinami
Největší trumf úvodního víkendu v Premier League? Exslávista Diouf, zní z Anglie

Největší trumf úvodního víkendu v Premier League? Exslávista Diouf, zní z Anglie

Příznivci Premier League si to moc dobře uvědomují, senegalského obránce loví do svých týmů a tvrdí: exslávista bude terno.
Další zprávy