Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Příkladem může být podle hosta Matyáše Zrna třeba cenzura. "V České republice cenzura není, ale za válečného stavu naopak být musí. Stejně jako má stát tanky a děla, měl by mít nachystanou infrastrukturu na cenzuru. Pokud by nedej bože byla válka," vysvětluje s tím, že Česko ale na možnost cenzury není ani připraveno.
Ačkoliv souhlasí s tím, že kdokoliv reprezentuje nějakou státní instituci, měl by se vyjadřovat uměřeně a korektně, ve své roli koordinátora používal často silná vyjádření. Stále ale měla i věcnou stránku, upozorňuje Foltýn s tím, že korektnost ale má podle něj své hranice.
"Politická korektnost v některých okamžicích končí. Končí třeba v okamžiku, kdy pár set kilometrů od nás máme zemi, kde se válí stovky tisíc mrtvých… A válí se tam proto, že se nějaký zakomplexovaný trpaslík rozhodl, že bude vraždit civilisty, mučit vojáky a unášet ukrajinské děti," říká o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:56 Co je úlohou vládního koordinátora strategické komunikace? Jak k této roli přistupoval Otakar Foltýn sám? Kde je hranice mezi popisem hrozeb a strašením?
04:56-10:07 Proč používat silné výrazy jako "šmejdi" nebo "radikálové" v oficiální komunikaci? Domnívá se, že Češi na emoce slyší víc než na umírněné vyjadřování?
10:07-16:27 Proč se Foltýn pouštěl do debat o cenzuře? Nebylo by lepší, aby byl koordinátor strategické komunikace vidět a slyšet méně?
16:27-19:22 Jak by se dala zajistit jednotná komunikace státu v krizi typu pandemie covidu-19? Patří do strategické komunikace i formulace základních hodnot státu?
19:22-25:05 Jaké "základní hodnotové" téma má stát komunikovat? Neměl by se člověk ve veřejné funkci vyjadřovat co nejkultivovaněji?
25:05-29:00 Jaké jsou konkrétní výsledky Foltýnovy práce? Jaké jsou základní hodnoty českého státu? Čemu se po odchodu z funkce koordinátora věnuje? Plánuje dál veřejně působit?