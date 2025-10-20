Domácí

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Těm, kteří mluví o cenzuře, jde jen o jedno: Zmanipulovat lidi do postoje, který je absolutně mimo realitu, myslí si bývalý vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. "Shamingem vytvoří obraz, který je sice nereálný, ale může být efektivní," říká.
Spotlight Aktuálně.cz - Otakar Foltýn | Video: Matyáš Zrno

Příkladem může být podle hosta Matyáše Zrna třeba cenzura. "V České republice cenzura není, ale za válečného stavu naopak být musí. Stejně jako má stát tanky a děla, měl by mít nachystanou infrastrukturu na cenzuru. Pokud by nedej bože byla válka," vysvětluje s tím, že Česko ale na možnost cenzury není ani připraveno.

Ačkoliv souhlasí s tím, že kdokoliv reprezentuje nějakou státní instituci, měl by se vyjadřovat uměřeně a korektně, ve své roli koordinátora používal často silná vyjádření. Stále ale měla i věcnou stránku, upozorňuje Foltýn s tím, že korektnost ale má podle něj své hranice.

"Politická korektnost v některých okamžicích končí. Končí třeba v okamžiku, kdy pár set kilometrů od nás máme zemi, kde se válí stovky tisíc mrtvých… A válí se tam proto, že se nějaký zakomplexovaný trpaslík rozhodl, že bude vraždit civilisty, mučit vojáky a unášet ukrajinské děti," říká o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:56 Co je úlohou vládního koordinátora strategické komunikace? Jak k této roli přistupoval Otakar Foltýn sám? Kde je hranice mezi popisem hrozeb a strašením?

04:56-10:07 Proč používat silné výrazy jako "šmejdi" nebo "radikálové" v oficiální komunikaci? Domnívá se, že Češi na emoce slyší víc než na umírněné vyjadřování?

10:07-16:27 Proč se Foltýn pouštěl do debat o cenzuře? Nebylo by lepší, aby byl koordinátor strategické komunikace vidět a slyšet méně?

16:27-19:22 Jak by se dala zajistit jednotná komunikace státu v krizi typu pandemie covidu-19? Patří do strategické komunikace i formulace základních hodnot státu?

19:22-25:05 Jaké "základní hodnotové" téma má stát komunikovat? Neměl by se člověk ve veřejné funkci vyjadřovat co nejkultivovaněji?

25:05-29:00 Jaké jsou konkrétní výsledky Foltýnovy práce? Jaké jsou základní hodnoty českého státu? Čemu se po odchodu z funkce koordinátora věnuje? Plánuje dál veřejně působit?

 
