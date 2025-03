Trump lhal o podpoře Ukrajiny i počtu migrantů. CNN porovnala jeho slova s fakty

Prezident Spojených států Donald Trump v projevu na společném zasedání obou komor Kongresu pronesl řadu výroků, které média i analytici označují za lživé či zavádějící. Přinášíme jejich výběr, který sestavila zpravodajská stanice CNN.

O skupině pro efektivitu státní správy vedené miliardářem Muskem:

Trump prohlásil, že skupina odhalila podvody za stovky miliard dolarů (biliony Kč). Tato suma ale není podložená důkazy. DOGE na svém webu uvádí, že prozatím našel úspory odhadem za 105 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč). Ani toto číslo ovšem není podepřené fakty. Skupina DOGE uvedla, že zrušila asi 2300 smluv týkajících se federální vlády, což představuje úspory 8,9 miliardy dolarů (208 miliard Kč). Zmínila také zhruba 3500 zrušených grantů s úsporou 10,3 miliardy dolarů (241 miliard Kč) a vypovězené pronájmy za 660 milionů dolarů (15,4 miliardy Kč).

Výčet zveřejněný skupinou obsahoval řadu chyb a byl opakovaně upravován, mimo jiné v případě jedné zrušené smlouvy, kterou DOGE spojovala s úsporou osmi miliard dolarů, ačkoli úspora činila nejvýše osm milionů dolarů. Musk i Trump rovněž tvrdí, že práce DOGE je vyhledávat finanční podvody, plýtvání penězi či zneužívání rozpočtových prostředků. Žádný důkaz o odhalených podvodech zatím skupina nepředložila.

Trump prohlásil, že skupina odhalila vládní výdaje za osm milionů dolarů (187 milionů Kč) na vytvoření trans myší. Mezi fiskálními lety 2021 a 2022 americký Národní ústav zdraví vyčlenil 477 121 dolarů na trojici projektů, které zahrnovaly feminizační hormonovou terapii opic s cílem pochopit, jak to může ovlivnit jejich imunitní systém a zvýšit náchylnost vůči viru HIV. Podle jedné studie z roku 2013, která zahrnovala 15 zemí včetně USA, mají trans ženy oproti jiným dospělým takřka padesátkrát vyšší riziko, že se nakazí virem HIV.

O ekonomice:

Prezident řekl, že cla vynesou biliony a biliony dolarů (desítky bilionů Kč). Dovozní poplatky ovšem odvádějí američtí dovozci, a nikoli zahraniční vývozci a lze najít řadu příkladů, kdy společnosti přenesly celní náklady na americké spotřebitele.

Optimismus malých firem dosáhl podle Trumpa rekordního meziměsíčního nárůstu o 41 bodů. Trump zřejmě odkazoval na běžně citovaný index NFIB, konkrétně pak na jednu jeho složku o procentu malých podnikatelů, kteří očekávají zlepšení ekonomiky. Toto měřítko mezi předvolebním říjnem 2024 a povolebním listopadem zaznamenalo prudký nárůst o 41 procentních bodů. Ovšem pokud jde o celkový index, tak ten v lednu poklesl na hodnotu, která je sice nadále vysoká, ale celkově nižší, než tomu bylo za Trumpovy vlády mezi zářím a říjnem 2020.

Trump obvinil svého předchůdce v Bílém domě Joea Bidena z toho, že dovolil, aby se ceny vajíček vymkly kontrole. K vysokým cenám přitom vede ptačí chřipka a s ní související požadavky ministerstva zemědělství, které v případě výskytu nákazy požaduje vybití celých chovů, aby se infekce nerozšířila. Takový postup volila Bidenova vláda a pokračuje v něm i Trumpova administrativa.

Když Biden nastupoval do úřadu, karton tuctu vajíček kategorie A stál podle statistik 1,47 dolaru (34 Kč). V lednu 2023 po rozšíření ptačí chřipky po celých USA činila průměrná cena 4,82 dolaru (113 Kč), což znamenalo nárůst o 228 procent. Když Biden z funkce letos v lednu odcházel, stála vajíčka 4,95 dolaru (116 Kč), tedy meziročně o 2,7 procenta více. Vzhledem k výpadkům zásobování se očekává, že cena se letos zvýší o 41,1 procenta.

O Ukrajině:

Trump zopakoval lživé tvrzení, že USA za podporu obrany Ukrajiny utratily 350 miliard dolarů (8,2 bilionu Kč), zatímco Evropa poskytla jen 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč). Podle Kielského institutu pro světové hospodářství ale Evropa do prosince 2024 slíbila Ukrajině vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc za 263 miliard dolarů (6,2 bilionu Kč) a USA 126 miliard dolarů (2,9 bilionu Kč), v případě přidělení této pomoci je to u Evropy 140 miliard dolarů a u USA 121 miliard dolarů. USA poskytly Ukrajině větší pomoc při započítání jen zbrojní pomoci, její objem je 68 miliard dolarů, zatímco u Evropy 66 miliard dolarů.

O klimatických změnách:

Trump zákonodárcům řekl, že ukončil Zelený nový podvod (Green New Scam). Biden ale neschválil původní Zelený nový úděl (Green New Deal), nezávaznou rezoluci kongresových demokratů z roku 2019. Trump dosud neukončil hlavní ekologický zákon přijatý za Bidena, o kterém možná Trump hovořil jako o Zeleném novém podvodu.

Pařížská dohoda o klimatu, od které USA pod Trumpovým vedením podruhé odstoupily, stála Spojené státy podle prezidenta Trumpa biliony dolarů, které jiné země neplatily. Biden se přitom zavázal odvádět ročně 11,4 miliardy dolarů na financování mezinárodních klimatických projektů, ale ve skutečnosti byly sumy výrazně nižší, neboť Kongres původně slibované částky neuvolnil. K roku 2022 vyčlenilo ministerstvo zahraničí za Bidenovy administrativy na mezinárodní financování 5,8 miliardy dolarů. Celkové americké příspěvky nikdy nedosáhly bilionů dolarů.

O hranicích a migrací:

Trump uvedl, že od nástupu do funkce snížil počet případů nelegálního překročení hranic na historicky nejnižší číslo, což je lež. Mohl přesně říci, že počet lidí nelegálně mířících do USA a zadržených pohraniční stráží byl v únoru nejnižší za několik desetiletí. K tomuto měsíci Trump uvedl 8326 případů. Federální statistiky ale zmiňují z 60. let ještě nižší počty.

Trump před Kongresem zopakoval své tvrzení o tom, že jiné země posílají jako migranty do USA osoby propuštěné z psychiatrických klinik a blázinců. K takovému výroku ale neexistuje žádný důkaz, který nedokázala poskytnout ani Trumpova volební kampaň.

O Bidenovi:

Biden podle Trumpa využíval prezidentský úřad, aby ho stíhal. Dvě federální žaloby, kterým Trump čelil, ale byly výsledkem práce zvláštního vyšetřovatele Jacka Smitha. Toho sice jmenoval ministr spravedlnosti Merrick Garland z Bidenovy administrativy, ale to není důkaz, že by bývalý prezident do případů zasahoval, případně že by stíhání dokonce nařídil. Po Trumpově znovuzvolení Smith obě žaloby odložil a následně rezignoval.

USA trpěly za Bidena "nejvyšší inflací za posledních 48 let, možná dokonce nejvyšší v historii země, ale nejsou si jistí", řekl Trump. Meziroční inflace v červnu 2022 dosáhla 9,1 procenta, což byl čtyřicetiletý rekord. Dosavadní nejvyšší hodnotou inflace je 23,7 procenta z roku 1920. V prosinci 2024 to bylo 2,9 procenta a letos v lednu tři procenta. Trump své tvrzení doplnil o výrazy jako "možná" či "nejsou si jistí", čísla vyplývající ze statistik jsou ale přesná.

Trump prohlásil, že za Bidena do USA nelegálně přišlo 21 milionů lidí. K prosinci 2024 přitom bilance uváděla, že za Bidenovy vlády úřady zaznamenaly na 11 milionů kontaktů s imigranty, a to včetně několika milionů, které Spojené státy rychle deportovaly.