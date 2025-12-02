Tak tohle fakt přehrála! Za pokousání kolegy během představení dostala tučnou pokutu

Zahraničí

Rakouská herečka Anna Wernerová Friedmannová musí zaplatit 2100 eur (přes 50 tisíc korun) za to, že při divadelním představení kousla svého hereckého kolegu až příliš silně do pozadí. V úterý o tom rozhodl okresní soud v rakouské obci Neukirchen. Zaplacením pokuty tak byla záležitost urovnána a herečka se vyhne trestnímu řízení kvůli ublížení na zdraví, píše agentura DPA.
Friedmannová před soudem připustila, že kousnutí, které na jevišti provedla už mnohokrát, mohlo být při představení v srpnu 2023 o něco silnější. "Hra byla mnohem intenzivnější než obvykle," řekla k incidentu úspěšná herečka, kterou němečtí diváci znají z kriminálního seriálu veřejnoprávní televize ZDF Mrtví z Bodamského jezera (Die Toten vom Bodensee).

Zároveň byla 33letá herečka zproštěna obvinění ze sexuálního obtěžování. Podle soudkyně nestačí stažení kalhot kolegy k odůvodnění takového obvinění. "Je ráda, že tato noční můra skončila," uvedl právní zástupce Friedmannové k rozhodnutí soudu. Kromě toho byla divadelnice obviněna z toho, že svému hereckému kolegovi způsobila popáleniny pochodní. Podle právníka Friedmannové to nebylo úmyslné, ale v důsledku zakopnutí.

Divadelní představení bylo uvedeno asi 70 kilometrů od Vídně v hotelu na Semmeringu, který slouží jako kulturní centrum. Oběť nahlásila policii činy až o rok později. Ve hře "Alma - A Show Biz ans Ende" Friedmannová ztvárnila roli Almy Mahlerové, rakouské hudebnice a skladatelky, která si díky svým četným slavným milencům a manželům zajistila místo v historii.

 
