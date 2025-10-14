Zahraničí

Rusové se vzpamatovali. Prestižní magazín naléhavě varuje Západ před příštími měsíci

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Kreml se poučil ze svých selhání a přizpůsobil tomu strategii a přístup k válce, což Západ většinou přehlíží. Rusové na bojišti používají nové kodifikované taktiky a lepší zbraně, píše jeden z nejuznávanějších magazínů na geopolitiku a mezinárodní vztahy.
Velitel ukrajinských dronařů Robert „Magyar“ Brovdi zveřejnil video, na kterém ruské drony číhají až 40 km za frontou. Varoval vojáky i civilisty. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/МАДЯР

Foreign Affairs v rozsáhlém článku tvrdí, že Kreml vyvinul nové způsoby použití dronů k nalezení a zabíjení ukrajinských vojáků a ničení ukrajinského majetku. Dříve to bývala jeho slabost, dnes je to síla. Vylepšuje také řízené střely, staví robustnější obrněné systémy a poskytuje mladším velitelům větší volnost v plánování. 

O tom, že lidé rádi Rusy podceňují, hovořila v reportáži Aktuálně.cz i česká operátorka dronu s volacím jménem Radouch. "Velká část inovací, které jsme zprvu odmítali zavádět, pocházela od Rusů. Přijde mi důležité učit se z jejich úspěšných novinek. Nesmíme také ignorovat, jak uvažují na taktické úrovni," tvrdí.

Štve mě, když lidi Rusy podceňují! Co všechno prozradí Češka na Donbase

Radouch.
12:39

Ukrajina tyto změny pravděpodobně pocítí v dalších měsících. Zaútočí na ni více rychlejších dronů. Města a infrastruktura budou více poškozeny, civilisté více ohroženi. Ukrajinskou obranou pronikne větší počet řízených střel, píše Foreign Affairs.

Ruská armáda se přizpůsobovala už od začátku invaze. Například navařovala na vozidla přídavné pancéřování, učila se novým stylům maskování, útočila malými jednotkami. Logistický systém má nyní odolnější. Zavedla nové technologie nebo vylepšila ty staré, aby přesněji cílila nebo využívala elektronický boj. 

Změny sice nemusí vést k žádným dramatickým průlomům, znamenají ale, že vůdce Vladimir Putin může nadále vyměňovat životy vojáků za postupné zisky v Donbasu a doufat, že NATO konflikt unaví, tvrdí analýza Foreign Affairs.

Zdrcující zprávy z Ukrajiny: "Rozpadá se to," ozývá se, Rusko využívá slabin

Ukrajinská zima na frontě

Rusové navíc disponují rozsáhlými zkušenostmi, o které se dělí s Čínou, Íránem a Severní Koreou. Brzdit je může špatná disciplína a potíže s výrobou nejsofistikovanějšího vybavení. Budou však připraveni na nový způsob válčení, a to i navzdory omezením svých zdrojů, tvrdí analýza. 

Pokud USA a Evropa nechtějí zaostat, musí studovat, jak se Rusko učí, a poté provést vlastní změny. Armády, které se učí nejlépe, postupují podle pěti kroků: získají bojové zkušenosti, analyzují je, navrhnou doporučení, tato doporučení a ponaučení rozšíří napříč silami a nakonec je implementují.

Jakmile se ukázalo, že se válka potáhne, Rusko začalo většinu těchto kritérií naplňovat. To, co začalo jako ad hoc adaptace na bojišti, se vyvinulo v systematické úsilí studovat své bojové zkušenosti a sdílet je napříč armádou. Experti rádi říkají, že armády utvářejí válku. Ale válka utváří i armády, dodává Foreign Affairs.

Cvičení Zapad 2025: Rusové ukázali MIG-31 nesoucí Kinžaly. Právě ty teď dělají Ukrajině vrásky | Video: Reuters
 
