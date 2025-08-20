Zahraničí

Surrealismus, neofašisti, Trumpovo charisma a moc. Rusové reagují na "mírový" summit

před 2 hodinami
Ruská média a politici píší o pondělním třístranném jednání o konci války na Ukrajině různě. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová například doufá, že Ukrajina projde takzvanou finlandizací a bude muset odevzdat kusy území. Média pak připomínají vliv Trumpova charismatu a označují diskuse s "nelegitimním" Zelenským za surreálné.
"Finsko má dlouhou hranici s Ruskem a má své zkušenosti se spoluprací s touto zemí během druhé světové války. V roce 1944 jsme našli řešení a jsem přesvědčen, že v roce 2025 ho najdeme znovu," řekl na pondělním setkání ve Washingtonu finský prezident Stubb.

Na jeho slova hned na Telegramu reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, známá svými kontroverzními výroky vůči Západu. Dala mu za pravdu. Ponořila se u toho do historie, jenže tak nějak "po zacharovovsku".

"V důsledku provokací Finů začala sovětsko-finská válka, ve které Helsinky prohrály," píše. "Poté se Finsko postavilo na stranu Hitlera. A je třeba uznat, že v něčem má Stubb pravdu: v roce 1944 bylo nalezeno řešení problému s Finskem. Nazývalo se Moskevské příměří," vysvětlila mluvčí.

Tehdy museli Finové přijmout územní ústupky, které byly cenou za ukončení konfliktu. Země tisíců jezer ztratila Karelii, části Salla a Rybackého poloostrova. Na 30 let také musela pronajmout poloostrov Hanko s vojenskou základnou. Zacharovová tak nejspíš doufá, že napadená Ukrajina bude muset udělat podobné územní ústupky.

Zbytečná Evropa, zní z Ruska

Den po summitu Zelenského, Trumpa a evropských lídrů na události ve Washingtonu reagovala také ruská média. "Evropané prokázali svou naprostou zbytečnost," píše Komsomolskaja pravda.

"Na skupinové fotografii stáli všichni zachmuřenější než mrak. Jen Zelenskyj občas zářil diplomatickým úsměvem, což působilo zlověstným dojmem," napsaly noviny.

Ukrajinského lídra se Rusové často snaží nějakým způsobem delegitimizovat, v tomto případě jej Komsomolskaja pravda nazývá hlavou kyjevského režimu.

"Mluvili o mapě Ukrajiny a území osvobozených Ruskem, kterou Američané umístili do oválné pracovny. Na ní americký prezident zřejmě svému nelegitimnímu kolegovi jasně ukázal, jak beznadějná je jeho situace," píší noviny.

Trumpovo charisma

Moskovskij komsomolec pak označuje diskuse jako surreálné, podle něj se nikdo kromě Trumpa nemůže postavit mezi Zelenského, evropské lídry a Putina.

"Pokud někdy dojde k mírové dohodě, bude to pravděpodobně proto, že Trump využije své charisma a americkou moc," uvádí moskevské noviny s tím, že jednu z účastnic jednání, italskou premiérku Meloniovou, označují za "neofašistku".

"Evropané musí pochopit, že mír v Evropě je nemožný, pokud v Kyjevě zůstanou u moci neonacisté. O tom je třeba ve Washingtonu diskutovat v první řadě," cituje naopak agentura TASS ruského politika a předsedu strany Spravedlivé Rusko - Za pravdu, Sergeje Mironova.

"EU nedůvěřuje dohodám s Ruskem, bude cvičit ukrajinskou armádu a pokračovat v uvalování sankcí na Moskvu," prohlásila šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. "Děkuju za informaci," komentuje na svém Telegramu ruský válečný novinář Aleksej Gudošnikov.

