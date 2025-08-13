Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

"Zatím nejsem spokojen s tempem prací, ale důvodem nejsme jen my. Jak víte, stavíme nový závod a na Ukrajině jsme začali přibližně ve stejné době jako v Německu. V Německu jsme připraveni, ale na Ukrajině zatím ne. Bohužel je na Ukrajině úroveň byrokracie velmi vysoká a z toho nemám radost," uvedl generální ředitel zbrojního koncernu Rheinmetall Armin Papperger.
"Pozitivní však je, že nyní chtějí zdvojnásobit kapacitu první továrny. To je dobrá zpráva. Dalším plusem je, že jsou připraveni pokračovat a navýšit výrobu, ale chybí jim financování," doplnil. Po určité přípravné fázi, která obvykle trvá jeden až dva roky, by společnost Rheinmetall byla schopna vyrábět na Ukrajině 300 000 kusů 155mm granátů ročně. Ukrajinská vláda byla dosud téměř výlučně závislá na dodávkách dělostřelecké munice od partnerských zemí.
Rheinmetall AG je jedním z předních německých výrobců zbraní a vojenské techniky, který aktivně spolupracuje s Ukrajinou v rámci obranných programů. Zbrojírenská divize německé firmy ale dodává i do České republiky - například tanky Leopard.
V rámci podpory Ukrajiny pak firma v minulosti dodávala například systémy na detekování nepřátelských dronů SurveilSPIRE či bojová vozidla Marder A13.
Akcie obranných firem v Evropě v posledních měsících prudce rostou. Tento trend je dán nedávnými snahami EU zvýšit obranné výdaje, tlakem Spojených státu na zbrojení a celkovou změnou nálad v bezpečnostní politice. Rheinmetall je jedním z největších beneficientů tohoto trendu: od začátku roku 2025 jeho akcie vzrostly více než dvojnásobně, a od momentu začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 dokonce více než dvanáctinásobně. V srpnu firma překonala hodnotou například automobilový koncern Volkswagen.
Rheinmetall vykázal za první pololetí roku 2025 rekordní výsledky - tržby meziročně vzrostly o 24 % na 4,7 miliardy eur a provozní zisk se zvýšil o 18 % na 475 milionů eur. Zakázky v obranném sektoru v hodnotě 63 miliard eur představují historické maximum, hlavními zájemci jsou armády Ukrajiny a Německa. Vedení firmy potvrdilo celoroční výhled s očekávaným růstem tržeb o 25-30 % a marží kolem 15,5 %. Generální ředitel Armin Papperger v půlroční zprávě zdůraznil ambici Rheinmetallu stát se "globálním obranným šampionem" a významně posílit pozici ve střední a východní Evropě.