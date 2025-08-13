"Hluboká smrtící zóna." Šéf ukrajinských dronařů má plán, jak zabíjet Rusy ve velkém

Ukrajinsko-americký novinář David Kirichenko odhaduje, že počet měsíčně naverbovaných Rusů je zhruba pětatřicet tisíc. Podle vrchního velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského padlo jen v červenci více než 33 tisíc Rusů, což bylo o 800 víc než v červnu. A právě drony se z velké míry na těchto ruských ztrátách podílely.
"Dronové jednotky tvoří dvě procenta ukrajinského vojenského personálu, ale způsobují třetinu ztrát nepřítele," řekl Brovdi na konferenci ve Wiesbadenu. Celkově se na Ukrajině pohybuje 700 tisíc ruských vojáků, což jim dává velkou převahu v živé síle, popisuje válečný zpravodaj David Axe pro TrenchArt.
Kreml také stále dokáže svoji armádu zvětšovat až o devět tisíc vojáků měsíčně. Ukrajina podle Axe sice disponuje milionem vojáků, musí s nimi ale střežit celou svou hranici, tím pádem své síly musí rozprostřít.
Pro splnění Brovdiho cíle by jeho drony musely zabíjet nebo zraňovat šestkrát víc. Přesto šéf bezpilotních sil trvá na tom, že je to možné. Podle něj toho lze dosáhnout vytvořením hluboké "smrtící zóny" mezi frontovou linií a bezpečnějšími týlovými oblastmi.
Malé ukrajinské FPV drony nyní dominují na bojišti do vzdálenosti patnácti kilometrů od linie kontaktu. Armáda se ale snaží zónu rozšířit zhruba na čtyřicet kilometrů, aby Rusům zabránila nepozorovaně přecházet přes frontu. K tomu poslouží drony, které předávají rádiový signál, čímž zvyšují dosah dalších FPV letounů.
Vojenský analytik Andrew Perpetua očekává, že ukrajinská dronová "smrtící zóna" se protáhne ještě dál. "Můžete mít různé vrstvy dronové převahy. Jedna na zhruba sto kilometrů, další na padesát, čtyřicet, dvacet a nejbližší na necelých deset kilometrů," popsal Perpetua možný řetězec, který by tvořil smrtící zónu.
Rusové sice svoji dronovou armádu také vylepšují, Ukrajinci jsou ale stále napřed v radiovém rušení. Pokud svou převahu dokáží agresivně využít, mohlo by to Rusům znemožnit jakoukoli svobodu pohybu. "Nasadíte kritický počet operátorů dronů do každé vrstvy [dronové zdi], čímž přemůžete ruské operátory a zcela odříznete veškerou logistiku. Myslím tím, že veškeré dělostřelectvo je odříznuto, veškerá pěchota je odříznuta, a to až do vzdálenosti 100 kilometrů," tvrdí Perpetua.
"Jak se Ukrajina zdokonaluje v používání autonomních systémů, mělo by se Rusko připravit na ještě větší ztráty," varoval Kirichenko. "Zda tyto ztráty někdy překročí počet naverbovaných Rusů, se teprve uvidí," uzavírá Axe.