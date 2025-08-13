Zahraničí

"Hluboká smrtící zóna." Šéf ukrajinských dronařů má plán, jak zabíjet Rusy ve velkém

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Ukrajina trpící nedostatkem pěchoty se musí spoléhat na drony, aby bránily frontu před ruským agresorem. Nový velitel sil bezpilotních systémů (USF) Robert "Magyar" Brovdi si navíc stanovil velmi ambiciózní cíl. Chce každý měsíc zabít nebo zranit tolik ruských vojáků, kolik jich Kreml dokáže za stejný čas verbovat.
Elitní dronová jednotka Birds of Magyar každý měsíc zabije nebo zraní tisíce ruských vojáků | Video: X/NAFORaccoon

Ukrajinsko-americký novinář David Kirichenko odhaduje, že počet měsíčně naverbovaných Rusů je zhruba pětatřicet tisíc. Podle vrchního velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského padlo jen v červenci více než 33 tisíc Rusů, což bylo o 800 víc než v červnu. A právě drony se z velké míry na těchto ruských ztrátách podílely.

"Dronové jednotky tvoří dvě procenta ukrajinského vojenského personálu, ale způsobují třetinu ztrát nepřítele," řekl Brovdi na konferenci ve Wiesbadenu. Celkově se na Ukrajině pohybuje 700 tisíc ruských vojáků, což jim dává velkou převahu v živé síle, popisuje válečný zpravodaj David Axe pro TrenchArt. 

Související

Legendární český „Čmelák“ bojuje na Ukrajině. Sestřeluje práškovací letadlo Šáhedy?

Čmelák na Ukrajině
0:10

Kreml také stále dokáže svoji armádu zvětšovat až o devět tisíc vojáků měsíčně. Ukrajina podle Axe sice disponuje milionem vojáků, musí s nimi ale střežit celou svou hranici, tím pádem své síly musí rozprostřít.

Pro splnění Brovdiho cíle by jeho drony musely zabíjet nebo zraňovat šestkrát víc. Přesto šéf bezpilotních sil trvá na tom, že je to možné. Podle něj toho lze dosáhnout vytvořením hluboké "smrtící zóny" mezi frontovou linií a  bezpečnějšími týlovými oblastmi. 

Malé ukrajinské FPV drony nyní dominují na bojišti do vzdálenosti patnácti kilometrů od linie kontaktu. Armáda se ale snaží zónu rozšířit zhruba na čtyřicet kilometrů, aby Rusům zabránila nepozorovaně přecházet přes frontu. K tomu poslouží drony, které předávají rádiový signál, čímž zvyšují dosah dalších FPV letounů.

Související

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

zelenskyj
1:16

Vojenský analytik Andrew Perpetua očekává, že ukrajinská dronová "smrtící zóna" se protáhne ještě dál. "Můžete mít různé vrstvy dronové převahy. Jedna na zhruba sto kilometrů, další na padesát, čtyřicet, dvacet a nejbližší na necelých deset kilometrů," popsal Perpetua možný řetězec, který by tvořil smrtící zónu.

Rusové sice svoji dronovou armádu také vylepšují, Ukrajinci jsou ale stále napřed v radiovém rušení. Pokud svou převahu dokáží agresivně využít, mohlo by to Rusům znemožnit jakoukoli svobodu pohybu. "Nasadíte kritický počet operátorů dronů do každé vrstvy [dronové zdi], čímž přemůžete ruské operátory a zcela odříznete veškerou logistiku. Myslím tím, že veškeré dělostřelectvo je odříznuto, veškerá pěchota je odříznuta, a to až do vzdálenosti 100 kilometrů," tvrdí Perpetua.

"Jak se Ukrajina zdokonaluje v používání autonomních systémů, mělo by se Rusko připravit na ještě větší ztráty," varoval Kirichenko. "Zda tyto ztráty někdy překročí počet naverbovaných Rusů, se teprve uvidí," uzavírá Axe.

"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Jan Farský | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

"Nebušte pěstí. Neurážejte Putina. Rusko mu neodpustí," radí Lukašenko Trumpovi

"Nebušte pěstí. Neurážejte Putina. Rusko mu neodpustí," radí Lukašenko Trumpovi
0:52

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní
11 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

ŽIVĚ
Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 8 minutami
Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Německá zbrojovka chce výrazně navýšit produkci munice, výstavba ukrajinské továrny má však zpoždění.
před 52 minutami
Pro Fialu a spol. nemusí být volby ztracené. I před čtyřmi roky výrazně ztráceli

Pro Fialu a spol. nemusí být volby ztracené. I před čtyřmi roky výrazně ztráceli

Poučení z historie mluví jasně: do voleb je ještě pořád dost času. A jejich výsledek může být o dost jiný, než jak se nám to teď jeví.
před 1 hodinou
Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění

Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění

Nyní má obviněný možnost se seznámit se spisem, může také činit návrhy na doplnění vyšetřování.
před 1 hodinou

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku
Prohlédnout si 18 fotografií
před 1 hodinou
Plzeňský fotbalový kanón? O Viktorii má zájem zbrojařský magnát Strnad

Plzeňský fotbalový kanón? O Viktorii má zájem zbrojařský magnát Strnad

Podle informací deníku E15 probíhají pokročilá jednání o prodeji fotbalové Viktorie Plzeň.
před 2 hodinami
Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Jeden z nejprodávanějších světových autorů, jehož knihy jsou spouštěčem mnoha spekulací, navštíví českou metropoli v září.
Další zprávy