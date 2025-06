Putin se děsí prohry na Ukrajině. Válku utne za jediného předpokladu, tvrdí profesor

Vladimir Putin vede agresi proti Ukrajině dál, protože nebezpečí jeho prohry je stejně velké jako vítězství. Myslí si to Lawrence Freedman, emeritní profesor válečných studií na King's College London. Ruský prezident podle něj ukončí válku tehdy, až pozná, že je nemožné zvítězit.

„V žádném případě nemůžeme dopustit, abychom spadli do recese,“ prohlásil na petrohradském ekonomickém fóru ruský vůdce Vladimir Putin. | Video: Reuters

Přestože Putinovi vojáci za cenu obrovských ztrát postupují a pravidelně útočí na ukrajinská města, stále jsou daleko od dosažení hlavních cílů svého vůdce. Ukrajincům se navíc povedlo několik důležitých operací v týlu nepřítele. "To vše zpochybňuje předpoklad, že jsou na konci sil a Kreml blízko rozhodujícímu průlomu," píše Freedman pro Foreign Affairs.

Americký prezident Donald Trump nabídl Putinovi atraktivní podmínky příměří. Vyloučil členství Ukrajiny v NATO, nedal zemi bezpečnostní záruky, nabídl Rusům, aby si ponechali již okupovaní území. Putin nabídku zjevně odmítl a dál vede bezvýslednou válku.

"Ukončení takové války vyžaduje, aby obě strany uvedly vojenské a politické cíle do realističtějšího souladu. To se však stává obtížnějším, když se válka protahuje a agresor se snaží vyhnout ponížení z porážky a uznání chybných předpokladů," tvrdí Freedman.

Putin má podle něho několik možných důvodů, proč příměří odmítá. Za prvé, žádná otázka pro něj není důležitější než Ukrajina. Kvůli svému odkazu se musí postarat, aby tato země byla vždy závislá na Rusku.

Kromě toho Putin počítá s tím, že celková převaha se nakonec projeví a Ukrajinu přemůže. Také se mu nechce aktivně střežit ekonomicky neaktivní, vylidněnou a poničenou část Ukrajiny, kterou nyní okupuje.

"Pro Putina by se ukončení války bez splnění jeho hlavních politických cílů rovnalo porážce a vlastenecký, ultranacionalistický blok, který si během války pěstoval, by hluboce rozzlobil. Umírněnější elita by se zase ptala, zda stál tak slabý výsledek za tak značné náklady," píše Freedman.

Putin podle něho má i další silnou motivaci, aby se příměří vyhnul. Ztratil by tvář u svých nejdůležitějších partnerů v Číně, Íránu a Severní Koreji. Kromě toho ovládl Rusy ideou, že vede dlouhodobý boj se Západem, ke kterému chce Ukrajina náležet.

Podle Freedmana je obtížné přimět politického vůdce, aby uznal neúspěch, když jeho síly nebyly poraženy v poli a když neexistuje žádná kompromisní dohoda, která by se dala vyjednat. Upírání vítězství Rusku je tak formou nátlaku na Putina.

"I když si lze těžko představit vojenskou porážku Ruska, je možné si představit posun ve prospěch Ukrajiny. Pokud se Moskva přesvědčí, že čas není na její straně, možná by ji to mohlo přimět k zamyšlení, zda nenastal okamžik, kdy by měla své ztráty snížit," dodává Freedman.

