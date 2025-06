Časovaná bomba. Putin dělá zásadní chybu, sledujme teď ruské banky, popisuje analytik

Invaze na Ukrajinu stála Rusko už milion mrtvých a zraněných vojáků. Kreml přesto stále verbuje, chystá další ofenzívy, zvyšuje útoky drony a řízenými střelami. Za tím vším se skrývá ekonomická časovaná bomba, kterou nebude moci ignorovat.

"Ruský prezident Vladimir Putin udělal zásadní strategickou chybu, když se rozhodl, jakým způsobem bude tuto válku financovat," uvedl George Barros z Institutu pro studium války (ISW). Nevyužívá podle něj monopol státního násilí, aby donutil Rusy bojovat a umírat, jak to mohl udělat Sovětský svaz.

"Putin vytvořil alternativní společenskou smlouvu, kde vám za to, abyste šli bojovat, platí," upozorňuje na rozdíl Barros, který se ve washingtonském think tanku věnuje právě Rusku. Taková strategie může fungovat, pokud jde o krátkou válku. "Nefunguje, pokud vedete válku několik let," tvrdí Barros pro ukrajinský deník Kyiv Independent.

Rusko má nyní fakticky dvě armády - armádu branců a smluvní armádu. Ta první, do které odvádějí na roční službu mladé Rusy, je nutná k obraně země. Zásadní je, že Putin nesmí brance ze zákona posílat vést války za hranicemi. Není to jen právní ale i společenská smlouva, která je v ruské společnosti hluboce zakořeněná, popisuje ukrajinský server.

"Když začala plnohodnotná invaze, Rusové zaútočili na Ukrajinu s takzvanými smluvními vojáky, kteří dobrovolně podepisují kontrakty na dobu určitou," řekla zástupkyně vedoucího ruského týmu v ISW Kateryna Stěpaněnko. Kreml v tu chvíli doufal ve snadné vítězství.

Jak se válka protahuje a ztráty Ruska narůstají, Moskva potřebuje doplňovat síly. Aby zabránila nepokojům, nechce vyhlásit úplnou mobilizaci a hnát do bojů brance. "Rusové si uvědomili, že jsou v těžké politické situaci," řekl Stěpaněnko. Řešení? Zaplatit lidem víc, aby bojovali.

Při tak obrovských ztrátách je účet značný. "Ztrácejí a verbují někde na úrovni 35 až 45 tisíci lidí měsíčně," tvrdí Barros. Podle analýzy ekonoma Janise Klugeho činí denní účet Ruska jen za vstupní bonusy 24 milionů dolarů. Navíc se ruská ekonomika nachází už tak pod tlakem západních sankcí. Narušují fiskální stabilitu země, přestože Moskva tvrdí opak.

Růst ruského HDP se letos prudce snížil, protože sankce omezují hlavní zdroje příjmů - peníze z ropy a plynu - a omezují dovoz komponentů potřebných pro vojensko-průmyslový komplex. Vládní výdaje se díky válečné ekonomice vymkly kontrole. Jde o velmi uvolněnou fiskální politiku, a tak ekonomice hrozí přehřátí.

"Nevím, do jaké míry může ekonomika ještě vydržet," zamýšlí se Barros. Podle něj je potřeba sledovat především ruské banky, které se zadlužují v obrovských objemech, aby mohly financovat ruskou ekonomiku a válečnou mašinérii.

"Mám podezření, že při současném tempu se jednoho dne stane, že některá ruská banka bude muset splatit svůj dluh, což vyvolá určitý druh finančního kolapsu. Nemohu určit čas, hodinu ani místo, ale vypadá to, že Vladimir Putin dnes vypisuje šeky, které Vladimir Putin za rok nebo za dva nebude moci proplatit," dodává Barros.

